Ви — світло світу!

На життєвій дорозі людина стоїть перед вибором способу життя. Чи жити для власного задоволення, чи йти шляхом заповідей Господніх — любові Бога і ближнього. Українець живе у часі тривалої економічної кризи та зустрічає сьомий рік війни з Росією і постає перед вибором життєвої моделі. Перша модель — утвердження світу власного «Я», де критерієм успіху є моя усмішка, що відблискує на глянці мого мобільного, коли приходить повідомлення про «свіжі» гроші на рахунку. Альтернатива — втомлена посмішка волонтера, який радіє, що допоміг вдові забезпечити дітей; втіха лікаря, який зумів виграти двобій за життя хворого на коронавірус; пильність і стійкість воїна, який зупиняє збройну агресію, радість юриста, який врятував боржника від кредитної «боргової ями».

Звідки ж черпати сили, коли жертовність і благодійність стали дефіцитом? Мета цієї книги — вказати на людей, які на зорі XX ст., у час світових воєн і кризи людяності, зуміли залишитися Людьми. Ці люди можуть бути взірцями для нас і нині. Вірні, які, взоруючись на жертву Христа, зберігали у серцях вогник віри, що спонукав їх іти на жертви благоговіння перед життям у час, коли подих смерті косив життя тисяч людей.

Християнські цінності любові Бога і України закладав в їхніх душах праведний митрополит Андрей, який розбудовував суспільство свідомих християнських родин. І ці родини, об’єднані в товариства освітні («Просвіта», «Громада», «Рідна школа»), економічні (кооперативи «Маслосоюзу», «Сільський господар») та здорової культури відпочинку («Пласт», «Луг», «Січ»), будували добробут українців, налагоджуючи стосунки з іншими народами на засадах рівності й керуючись дороговказом християнського Декалогу.

У книзі постають історичні постаті священників і богопосвячених осіб, які зуміли втілити в життя власний шлях віри, взоруючись на «хресний» заклик Христа: «Слуга не більший від пана свого». Вибір, який здійснили ці люди — добрі християни, святі, блаженні — спричинив, що вони стали справжніми «іконами щастя», сяйво яких присутнє в Церкві.

Символом щастя є вірні миряни — герої цієї книги, як-от свв. Борис і Гліб, які як князі прийняли християнство і залишились вірні хресним обітницям. Як вони знайшли щастя? Пішовши шляхом наслідування Христа і, обираючи, чи воювати за трон, чи відмовитись від конкуренції, стали на шлях зречення.

Ви — світло світу!

Упор. Назарій Петрів. — Львів: Комісія УГКЦ у справах мирян, 2022. — 196 с.

ISBN 978-966-938-493-5

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