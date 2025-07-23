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Ви — світло світу!

Ви — світло світу!
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

На життєвій дорозі людина стоїть перед вибором способу життя. Чи жити для власного задоволення, чи йти шляхом заповідей Господніх — любові Бога і ближнього. Українець живе у часі тривалої економічної кризи та зустрічає сьомий рік війни з Росією і постає перед вибором життєвої моделі. Перша модель — утвердження світу власного «Я», де критерієм успіху є моя усмішка, що відблискує на глянці мого мобільного, коли приходить повідомлення про «свіжі» гроші на рахунку. Альтернатива — втомлена посмішка волонтера, який радіє, що допоміг вдові забезпечити дітей; втіха лікаря, який зумів виграти двобій за життя хворого на коронавірус; пильність і стійкість воїна, який зупиняє збройну агресію, радість юриста, який врятував боржника від кредитної «боргової ями».

Звідки ж черпати сили, коли жертовність і благодійність стали дефіцитом? Мета цієї книги — вказати на людей, які на зорі XX ст., у час світових воєн і кризи людяності, зуміли залишитися Людьми. Ці люди можуть бути взірцями для нас і нині. Вірні, які, взоруючись на жертву Христа, зберігали у серцях вогник віри, що спонукав їх іти на жертви благоговіння перед життям у час, коли подих смерті косив життя тисяч людей.

Християнські цінності любові Бога і України закладав в їхніх душах праведний митрополит Андрей, який розбудовував суспільство свідомих християнських родин. І ці родини, об’єднані в товариства освітні («Просвіта», «Громада», «Рідна школа»), економічні (кооперативи «Маслосоюзу», «Сільський господар») та здорової культури відпочинку («Пласт», «Луг», «Січ»), будували добробут українців, налагоджуючи стосунки з іншими народами на засадах рівності й керуючись дороговказом християнського Декалогу.

У книзі постають історичні постаті священників і богопосвячених осіб, які зуміли втілити в життя власний шлях віри, взоруючись на «хресний» заклик Христа: «Слуга не більший від пана свого». Вибір, який здійснили ці люди — добрі християни, святі, блаженні — спричинив, що вони стали справжніми «іконами щастя», сяйво яких присутнє в Церкві.

Символом щастя є вірні миряни — герої цієї книги, як-от свв. Борис і Гліб, які як князі прийняли християнство і залишились вірні хресним обітницям. Як вони знайшли щастя? Пішовши шляхом наслідування Христа і, обираючи, чи воювати за трон, чи відмовитись від конкуренції, стали на шлях зречення.

Ви — світло світу!

Упор. Назарій Петрів. — Львів: Комісія УГКЦ у справах мирян, 2022. — 196 с.
ISBN 978-966-938-493-5

Ви — світло світу! — Содержание

  • До читача
  • Передмова
  • Розділ I. Святі миряни часів Київської Русі (Нерозділеної Київської митрополії)
    • Рівноапостольна княгиня Ольга
    • Рівноапостольний Володимир Великий
    • Страстотерпці Борис і Гліб
  • Розділ II. Святі Греко-Католицької Церкви у складі Російської та Австро-Угорської імперій
    • Голгота Унійної Церкви в Російській імперії. Пратулинські мученики
  • Розділ III. Свідки віри підпільної Церкви
    • «Політично ненадійний» дяк: Григорій Иметь
    • Преподобномученик Володимир Прийма
    • Невипадковий випадок: Марія Шведа
  • Розділ IV. Святі на захисті гідності та цінності людського життя
    • Вступ
    • Свята Джанна Беретта Молла
    • Лікар Джузеппе Москатті
  • Розділ V. Святість, як універсальне покликання віруючих. Деякі приклади святих та блаженних XIX–XXI століть
    • Луїджі і Марія Кватроккі
    • Енрікетта Кватроккі
    • Альберто Марвеллі
    • Ніколаус Грос
    • Наталія Тулашевіч
    • Франц Єгерштеттер
    • Сеферіно Хіменес Малья
    • Маргарита Бейс
    • Луїджі Треяс і Ногуар
    • Тереса Гарді
    • Сатоко Кітахара
    • Святий Домінік Савіо
    • Хосе Санчес Дель Pio
    • Свята Джемма Галгані
    • Марія Горетті
    • Блаженний Гунтард Ферріні
    • Блаженна Лаура Вікунья
    • Блаженний Зеферіно Намункура
    • Блаженний Ісидор Баканжа
    • Бартоломео Лонґо
    • Блаженний Іван Мерц
    • Блаженна Еврозія Фабріс (Мама Роза)
    • Святі мученики з Уганди
    • Кароль та Емілія Войтили
    • Блаженний Маттео Фаріна
    • Карло Акутіс
  • Розділ VI. Деякі приклади, гідні наслідування
    • Софія Шептицька
    • Стефанія Тарантюк та її родина
    • Лікар Мар’ян Панчишин
    • Слуга Божа Мері Стахович
  • Світло в темні часи
  • Використані джерела
Views 174
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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