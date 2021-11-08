Возможность реализовать полномочный проект «гуманитаристика» (философия гуманитарного знания) помимо положительного развертывания объемной метатеории вследствие непосредственного отправления поисковых актов крепится на обеспечении дополнительных обязательных предпосылок. Говоря кратко, общество должно быть достаточно зрелым в гражданском, а научное сообщество — в концептуально-методологическом планах, дабы выказывать готовность вырабатывать смыслы бытия, задаваемые через «человеческую перспективу».

Совершенно ясно: подобное общественное и мыслительное состояние — не общее место, не шиболет антропной цивилизации, представляющей по части человечности не ровный поток, а стадиальность с периодическими взлетами и провалами касательно торжества «личного начала». «Человек» как специфическое самополагающее, самосознающее сущее, занимающее особое положение в космосе и выступающее стержнем рефлективных упражнений, способен сложиться и состояться: E в отсеке «социальность» при развенчании, блокировании, дезавуировании проявлений абсолютизма, деспотизма, авторитаризма, тоталитаризма, этатизма, — всех форм волюнтарной узурпации, репрессивной диктатуры, реакционного косного антиличностного охранительства, — на фоне воплощения органичных демократических устоев, позиционно оправданного индивидуализма, правового либерализма, персонального автономизма; E в отсеке «экзистенциальность» при соблюдении прав и свобод личности на полноту самореализации, собственное самоопределение, санкционируемых легально-легитимным закреплением в праве, правоприменении, правосознании самодостаточности, самодостойности «Я», стяжающего прерогативу (исключительное право) на неприкосновенность частной сферы, наделенного неотчуждаемыми полномочиями выстраивать существование на приватных побуждениях, интересах.

Антропный принцип — основоположение не только космологии, но и гуманитаристики, тематизирующей здоровую автономию лица через заявление отдельности, отделенности «особи». «Особость», «особность» суть персональность, оказывающаяся средоточием суверенности человеческого потенциала, осиянного в индивидуальном заповедном пространстве свободой поступка, выбора. Если многообразие связей «гражданственность» выражать триа- дой «государство — общество — личность», слабейшее звено геометрической конфигурации «лицо» должно быть надежно защищено от «социальной антропофагии» (Герцен) — людоедских «подвигов» государства, социума (большая социальность). Стяжающая монополию на силовую, правовую инициативу безличная махина государства катком проходит по «обществу», не замечая «лица». Подмятое государством, общество самым фактом своего задавленного развития подчиняет, раздробляет личность. Последняя, испытывая двойной пресс, перерождается из индивида в орган. Отсюда — овнешнение человека, насильственное втискивание его в функционально-ролевую организацию с утратой «дорогого и близкого».

Ильин Виктор Васильевич - Философия гуманитарного знания - Studia humaniora - Гуманитаристика - учебник

Москва : Проспект, 2019. – 256 с.