Вряд ли необходимо доказывать, что «мировой процесс», выражаясь в терминах Эдуарда Гартманна, как происходящий во времени и в пространстве — процесс эволюционный и мутационный, носит на себе все черты так наз. «истории». И вообще, поскольку мы живем и существуем, мы, наравне со всем существующим, принадлежим истории. Всей нашей реально сущей экзистенцией мы входим в историю.

Выйти из истории — это значит или в разных смыслах умереть, погибнуть, или же войти в совершенно иной план бытия и существования, план, имеющей с нынешним мало общего или же совсем не имеющий с ним никаких точек соприкосновения. Но и обратно: все что принадлежит временно-пространственному плану, т. е. вся так наз. «реальность» принадлежит также истории, историческому процессу, потоку бывания, экзистенции. И это независимо от длительности во времени и протяжения в пространстве: то и другое характеризует в своем сочетании исторический план бытия, его временно-пространственный аспект.

Владимир Ильин - Вавилон и Иерусалим - Демоническое и святое в литературе

Санкт-Петербург «Русский Миръ» 2011, 720 стр.

ISBN 978-5-904088-03-3

Владимир Ильин - Вавилон и Иерусалим - Демоническое и святое в литературе - Содержание

Вавилон и Иерусалим: демоническое и святое в литературе. Ответственость литератора за слово

О «вавилонской блуднице»

Памяти Николая Оцупа

Мастер и Маргарита

Иночество как основа русской культуры

Религия и искусство

Аскеза и творчество

Эстетический и богословско-литургический смысл колокольного звона

Русский космос у Пушкина

Аполлон и Дионис в творчестве Пушкина

Пушкин и его судьба (к исполнившемуся 130-летию со дня смерти Пушкина)

Мудрость скуки и раскаяния (о последней тайне земной жизни)

«Чудак печальный и опасный»

Патриотизм Пушкина (диалоги о любви к отечеству и народной гордости в отрывке «Рославлев»)

Пушкин и Петр Великий (к 250-летней годовщине Полтавской битвы)

Арап Петра Великого

Митрофанушка Простаков, Петруша Гринев, Ильюша Обломов и Русская империя (глава из трудной апологии)

Судьба Сальери (трагедия дружбы и метафизика зависти)

Трагическая апофатика в русской литературе. Демонизм Лермонтова. Видения ада у Гоголя. Метапсихизм Тургенева

Тайновидение у Лермонтова

Адский холод Гоголя

«Мертвые души» Гоголя и проблема греха

Оккультизм Тургенева

В вавилонском плену отрицания: Герцен, Салтыков-Щедрин

Александр Иванович Герцен — загадка русской мысли и русского слова

Салтыков-Щедрин — Свифт и Гришка Кутерьма русской литературы (1825—1889)

Богоискательство и богоборчество Л. Толстого

Возвращение Льва Толстого в церковь

Стихийность и национализм Льва Толстого (опыт введения в науку о творчестве Л. Н. Толстого)

Проблематика Льва Толстого

Толстой и древо жизни (дионисическое начало в произведениях Льва Толстого)

Аполлоновское и дионисийское в русской литературе

Аполлон Григорьев, страждущий русский Дионис

Бунин и злая жизнь

Пророк катастрофы

Леонид Андреев и линия Эдгара По в русской литературе. Тартар тоски кромешной

Прозрение в праформы бытия. Гете и Ибсен

Гете как мудрец

Фауст и Пер Гюнт (к столетней годовщине Гете)

Сохранить лицо в истории

Карл Ясперс и философия истории

К кончине Карла Ясперса

Вячеслав Иванов

Карл Юнг (1875—1961). В связи с историей и судьбами на- уки о душе

Альберт Швейцер — врач, богослов, философ, писатель, му- зыколог, органист-виртуоз (1875—1965)

Лейбниц и русская философия (к 250-летию со дня смерти великого ученого)

Лейбниц и русская философия (статья вторая)

Владимир Ильин - Вавилон и Иерусалим - Демоническое и святое в литературе - Возвращение Льва Толстого в Церковь

Одним из самых странных парадоксов «толстовского вопроса» является то, что против вполне законного и обоснованного отлучения Толстого от Церкви восстали люди, не только ничего общего с Церковью не имевшие, но решительно ничего в ней не смыслившие, не знающие в ней ни аза; темные дикие невежды всего, что касается религии. Этот парадокс отметил и И. А. Бунин в своей превосходной книге «Освобождение Толстого»... Очевидно, дело здесь совсем не в «отлучении», смысл которого был и остался этим господам (и «товарищам» — большевикам) совершенно недоступным. Тот же Бунин также объясняет весь этот шум тем, что «шумевшие» просто смотрели и поныне смотрят на Л. Толстого, как на простое орудие разрушения ненавидимой им Церкви, в которой они чувствуют нечто себе прямо противоположное... именно глухо чувствуют, утробно по-зверски рыча и скаля зубы, но ровно ничего не смысля. В сущности это то же самое, что их поход на искусство, на метафизику, ненависть к красоте, к любви, вообще к высшим духовным ценностям, и притом ко всем без исключения. Особенно характерно здесь новоизобретенное бранное слово — «вкусизм». В этом отвратительно звучащем слове поносится хороший вкус — типичный плод высшей культуры, предмет истребительной ненависти «товарищей» — от нигилистов 60-х годов до нашего времени включительно.

Итак — одно из двух: или Церковь не имеет никакого значения, есть плод суеверия и невежества —тогда отлучение от нее равно ничего не значит, или же, если отлучение от Церкви есть нечто значительное, великое событие, пусть печальное, — но тогда это значит, что сама Церковь есть нечто значительное и при этом — высокоположительное — великая ценность, раз отлучение от нее считается оскорблением, неправдой (в случае, если оно не заслужено), несчастьем и т. п. Тому, кто внимательно прочел интегральный текст романа «Воскресение», самого слабого из всего того, что написал Л. Толстой (и «Критику догматического богословия»), тот вынесет от этого чтения смешанное чувство. С одной стороны, он признает, что бранно-понос- ное-кощунственное отвержение основ христианского вероучения вполне обосновывает отлучение автора от Церкви, которое фактически оказывается самоотлуче- нием, и где Церковь лишь констатирует факт ухода Л. Толстого из Церкви (с хлопаньем дверью), — но, с другой стороны — горячность, бранчивость, даже злоба и гнев показывают, что гениальный автор «Анны Карениной» был отнюдь не равнодушен к Церкви и к ее учению и что его никак нельзя обвинить в том, что Иоаннов Апокалипсис именует «теплохладностью» и что Слово Божие считает признаком духовной смерти и единственным поводом настоящего и подлинного потустороннего осуждения׳. «Знаю твои дела — ты ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (Откр. 14, 15).