Бачинин - Пятьсот лет спустя - 95 тезисов о Реформации
Поздравление с 2017 годом - годом 500-летия Реформации
Пять столетий тому назад вместе с европейской Реформацией началась историческая эпоха, которую сегодня обозначают словом модерность. Христианская, протестантская Реформация оказалась религиозным, духовным, социальным, политическим введением в эту эпоху, которая к настоящему моменту фактически завершилась. Налицо некая крайне неясная данность, смутная неопределенность духовного состояния того мира, который пятьсот лет тому назад был христианским, а сегодня часто называет себя постхристианским.
Образовался разрыв между двумя историческими циклами -тем, который подошел к концу, и тем, который готов начаться. И мы вынуждены существовать внутри этого исторического разлома, у которого пока нет внятного, адекватного названия. Лучшие умы планеты, ломавшие головы над тем, как его обозначить, увы, так ничего и не придумали кроме условного, довольно бессмысленного, мало что проясняющего термина - постмодерностъ, то есть постсовременность.
Владислав Аркадьевич Бачинин - Пятьсот лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии
В. А. Бачинин. - Екатеринбург : Издательский дом «Автограф», 2016. - 120 с.
ISBN 978-5-98955-158-3
На передней обложке: Гравюра А. Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол».
Владислав Аркадьевич Бачинин - Пятьсот лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии - Содержание
Введение
Часть I. Первый протестный текст Реформации - опыт полемической теологии духовного сопротивления
- Мартин Лютер
- 95 тезисов. Диспут о прояснении действенности индульгенций
- Героический протестантизм (экзистенциальный опыт Дюрера-Лютера-Тиллиха)
- Утрата экзистенциального мужества
- Хоррор Валтасара
- Экзистенциальный героизм
- Человек Лютера
- Экзистенциальный портрет первого протестанта
- Атакуемый небытием
- Под инфернальным игом страха и тревоги
- Фобии идут в наступление
Часть II. 95 тезисов о сущности Реформации, фаустовском духе модермодерности и секуляризации как великой христианской депрессии
1. Гуманитарная галактика модерности - ровесница Реформации
2. Опыт непонимания сути лютеровского поворота
3. Реформация - «приключение... странное» с «искушением огненным»
4. Иероним Босх - ключ к сути Реформации
5. Духовный кризис человека времен Босха сродни духовному кризису современного человека
6. Реформация - не катастрофа, а спасение от катастрофы
7. Реформация - стремление затормозить процесс дехристиа-низации Европы
8. Фигура Лютера - ядро семантического взрыва
9. Реформация - осуществление неожиданного
10. Категорический императив Реформации о безусловном под-подчинении христианина абсолютному авторитету слова Божьего
11. Реформаторский ресурс Благой Вести
12. Реформация - опыт экзистенциального мужества
13. Реформация - генератор нового духовного опыта
14. Реформация как духовная война
15. Реформация - драматическое действо в историческом времени
16. Одна Реформация и две контрреформации
17. Модерность - пространство не соборно-хорального «мы», а индивидуальных «я»
18. Фаустовский человек против лютеровского человека
19. Двуликая модерность: Лютериана и Фаустиана
20. Фауст - символ секулярной контрреформации
21. Негативный этос фаустовской идеи
22. Величие и убожество русской Фаустианы
23. Христоцентризм культуры - условие ее духовного здоровья и высокой продуктивности
24. Ложный вектор развития культуры модерности
25. Фаустовская цивилизация против духовного наследия Реформации
26. Три исторические фазы дехристианизации
27. Секулярность - сущность модерности
28. Прогресса веры в Христа на земле не будет
29. Привычное для нашего времени понимание секуляризации...
30. Секуляризация как переоценка ценностей
31. Секуляризация - подоплека великой христианской депрессии
32. Цель движения локомотива секуляризации - небытие
33. Христос - не противник благ цивилизации и культуры
34. Зоны богоотрицания
35. Дсконструированный мир без Бога невозможен, как немыслим оркестр без дирижера (Мандельштам против Лапласа)
36. Эмиграция духа из состояния веры в состояние безверия (памяти Джона Буньяна)
37. Брутальный атеизм и интеллигентный секуляризм
38. Внутренняя пустота секулярной риторики
39. Атеизм - тяжелая духовная болезнь
40. Путаница в понимании природы секуляризации
41. Секулярный соблазн и христианский самообман
42. Реформация - это не секуляризация
43. Секулярность - отрицательная парадигма, в которой духовное саморазрушение выступает под видом созидания
44. Достоин ли секуляризм похвал со стороны христиан?
45. Секуляризация - универсальный метод дехристианизации....
46. Избирательное отношение к достижениям секулярной цивилизации
47. Функциональность секуляризации
48. Секуляризация и взлет философско-художественного творчества
49. Ложь антропоцентризма
50. Ответственность церкви за великую христианскую депрессию
51. Внутренняя секуляризация церкви
52. Деньги - механизм секуляризации церковного сознания
53. Секулярный псевдоморфоз
54. Секулярная революция в христианском мире совершилась....
55. Этические минусы секулярности
56. Вытеснение христианства на периферию мирового культурного пространства
57. Мода на безверие
58. Европейское Просвещение - ускоритель секуляризации
59. Секулярная переориентация гуманитарной мысли, обмен трансцендентного на профанное
60. Секуляризованная модель свободы
61. Секуляризация - временная победа низшего над высшим
62. Маски секулярного мира, лежащего во зле, но притворяющегося благим
63. XX век сорвал с секуляризма маску благообразности
64. Христианская идентичность как жертва имманентной секулярности
65. Массовое тиражирование демонических форм богоотри-цания
66. Секуляризация - проект духовного суицида
67. Опустошение внутренней жизни
68. Секулярность - дьявольская ловушка
69. Мышление, не имеющее критериев истинности
70. Ущербность метода секулярных интерпретаций
71. Секулярная историческая память
72. Экзистенциальная катастрофа секулярного сознания
73. «Развратительные идеи» секулярного мира
74. Кризис христианской идентичности
75. Секулярный человек и его разорванное сознание
76. Противоречивость религиозного опыта жизни при секуля-ризме
77. Секуляризм отстаивает право человека на духовный комфорт
78. Секулярное сознание всегда готово к бунту против Бога
79. Гомосексуальная революция - детище секуляризма
80. Демоническое в секулярном
81. Секуляризм - «собирательный» грех человеческой цивилизации
82. Культура модерности, создаваемая человеком с ампутированным органом веры
83. Секуляризация - перерождение человека и вырождение культуры
84. Изгнание понятия греха из культуры
85. Погружение в аномию - воздаяние за секуляризацию
86. Конверсия секулярности в постсекулярность
87. Генезис постсекулярного человека
88. Постсекулярность - стратегия легализации компромиссов между неверием и верой
89. Секулярный человек дорого заплатит за предательство Христа
90. Современные церкви - фабрики по производству несоленой соли
91. Глумливая постсекулярность
92. Девиантная природа процесса секуляризации
93. Бессилие депрессивного тренда перед христианским духом...
94. Великая христианская депрессия - школа духовного выживания для христиан
95. Апокалиптические знаки постсекулярности
Владислав Аркадьевич Бачинин - Пятьсот лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии - Введение
Естественным образом рождаются вопросы о том, что именно закончилось и куда мы пришли? Но самый, пожалуй, тревожный вопрос: чем чревато для нас наше нынешнее пребывание в точке постсовременности? Какова истинная суть того духовного состояния, в котором мы сегодня пребываем?
Эти и другие вопросы заставляют нас пристально всматриваться в пятивековую ретроспективу эпохи модерности, в один из ее главных истоков[1] - Реформацию.
История Реформации и протестантизма очень не проста, полна острейших противоречий и неподдельного драматизма. Религиозные войны и католическая контрреформация, гугеноты и Варфоломеевская ночь, Кромвель и Английская революция, сопротивление и покорность тоталитаризму в его старых и новых формах и еще очень многое, великое и мелкое, прекрасное и ужасное входит в эту историю. Реформация сконцентрировала в себе гигантский объем духовной энергии, которого хватило на несколько последующих веков и который не остался в пределах Европы, а распространился по всему миру.
Духовная проблематика Реформации столь сложна, а объем ее столь велик, что требуются серьезные, систематические усилия для ее освоения. И здесь уместно вспомнить одно высказывание Карла Барта. В 1964 году в выступлении на парижском ТВ он пояснил метод создания своей многотомной «Церковной догматики» с помощью простой динамической метафоры. Мол, для него, как автора, главная тема его богословской эпопеи, тема божественного откровения, подобна очень красивой, величественной горе. А он - всего лишь путешественник, который много лет занят тем, что многократно обходит ее кругом, любуясь красотой и стремясь передать свои впечатления другим людям, чтобы и они разделили с ним чувство искреннего восхищения.
Другой крупный мыслитель XX века, грузинский философ Мераб Мамардашвили в своих «Картезианских размышлениях» называл такой подход методом хождения кругами вокруг кристалла проблемы, представляющего собой, при всей своей кажущейся ясности, тайну при полном свете.
Тема Реформации требует подобных многократных обходов и подробных описаний. В огненных всполохах героического и трагического, в проявлениях возвышенного и низменного, в прекрасных картинах и безобразных эксцессах реформаторы и их противники продемонстрировали во всей полноте неисчерпаемые возможности человеческой природы, сочетающей блистательное богоподобие с разрушительной греховностью.
Каждого, кто пробует окунуться в этот неисчерпаемый материал, подстерегает опасность потеряться в нем. При этом наиболее уязвимыми оказываются позиции обладателей секулярного сознания, этих посторонних созерцателей, любопытствующих гостей в библейско-христианском мире. Гуманитарию с атеистическим мышлением, даже если он умен и образован, трудно выдержать схватку с идейной стихией богословского материала лютеровской Реформации. Тем, кто не имеет собственного религиозного опыта, почти невозможно постичь должным образом суть того духовного огня, который вспыхнул в сердце молодого Мартина Лютера. Равным образом им крайне затруднительно проникнуть в сущностную духовную глубину той исторической драмы, которая разыгралась в XVI столетии на гигантской сценической площадке европейского континента. Что же касается христиан, обладающих личным религиозным опытом, то и им тоже нелегко справляться с гигантским массивом исторических материалов по Реформации. Уж такова природа этой темы: слишком много фундаментальных проблем бытия, сложнейших жизненных вопросов сосредоточилось в ней.
Небольшая книга, которую читатель держит в руках, предназначена помочь преодолеть указанные препятствия. В ее основной части в тезисной форме максимально лаконично представлены философско-теологическая и одновременно культурно-историческая экспозиции вклада Реформации в духовную жизнь человечества. Особое внимание уделено последующей судьбе христианского мира, вплоть до наших дней. То, что тезисов оказалось ровно 95, автор просит рассматривать как выражение пиетета, как дань памяти великому христианскому реформатору Мартину Лютеру.
Автор не останавливается на общеизвестных лицах, фактах и событиях Реформации, о которых можно прочесть в энциклопедиях, в учебных и популярных изданиях. Свою задачу он видит в том, чтобы дать читателю возможность взглянуть из XXI века в историческую даль, увидеть то главное, что принесла с собой Реформация, и понять трудность задачи сбережения ее духовного наследия во времена тяжелейших испытаний христианского духа.
И еще. Существует немало людей, которым почему-то очень хотелось бы очернить Мартина Лютера, особенно в канун 500-летия Реформации. Движимые искушением испортить праздник, они напоминают того странного героя по фамилии Передонов из «Мелкого беса» Ф. Сологуба, который терпеть не мог вида прямых телеграфных столбов и всегда испытывал желание покривить их. С таким же неудовольствием он смотрел и на обои в чужих домах, испытывая желание испачкать их.
Хулители Лютера, изображающие «объективизм», охотно коллекционируют все негативное из биографии великого реформатора и злорадно заявляют, что тот не был святым. Не касаясь мотивационной стороны подобных выступлений, следует сказать: разумеется, Лютер не был ни святым, ни рыцарем без страха и упрека. Он никогда не отрицал того, что является таким же, как и все, носителем греховной человеческой природы. Подобно студенту Виттенбергского университета, шекспировскому принцу Гамлету, он вполне мог бы сказать о себе: «Сам я - сносной нравственности. Но и у меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня».
Лютер обладал пылким характером, за словом в карман не лез, и оппонентам от него крепко доставалось. Но можно быть уверенным, что у него, как у истинно верующего, глубоко мыслящего и тонко чувствующего христианина, многое из того, что он высказывал в полемическом пылу, впоследствии вызывало чрезвычайное неудовольствие. Этим он похож на апостола Петра, грешившего, каявшегося, но прошедшего свой апостольский путь до конца и достойно исполнившего свою великую миссию.
Совершенно невозможно согласиться с теми, кто готов обвинять Лютера, к примеру, в том, что во времена нацизма большинство немецких лютеран поддержали Гитлера. Неприемлемы и попытки возложить на реформатора ответственность за Холокост. Разве не очевидно, что у нацизма был свой зловещий путь, которым тот двигался без подсказок со стороны Лютера? Так же и у многих немецких христиан середины XX века был свой неблагословенный путь - путь отступничества. Разве идеи человека по имени Мартин Лютер смогли бы удержать от потворства злу тех, кто пренебрег заветами Сына Божьего, Господа Иисуса Христа?
[1] Другой важный исток культуры модерности, Ренессанс, в данной работе не рассматривается, поскольку требует отдельного специального разговора.
2017-01-01 00:34:41
Спасибо, Владислав Аркадьевич, за поздравление с годом 500-летия Реформации! Ваше исследование и Ваши тезисы помогут новым рефоматорам продолжить дело, начатое 500 лет назад. Спасибо за подарок чудесной книги - это достойный пример для подражания для авторов и издателей, которые авторскими правами закрывают доступ к своим творениям.