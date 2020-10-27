Историческая обстановка Нового Завета
Для изучения Нового Завета необходимо воссоздать среду, где происходили Новозаветные события и где возникли сами эти книги. Эта среда отличается двояким характером. Сам Иисус жил и действовал в пределах иудейства. К евреям обращена и первая христианская проповедь. Наконец, авторы первых Новозаветных писаний сами были евреями: все это говорит о важности исследования иудейской среды.
Однако в изучаемое время иудейство отнюдь не являлось закрытым миром. С одной стороны, политические судьбы Палестины привели ее к орбите римского владычества; с другой стороны, еще более тесным было соприкосновение еврейства с эллинизмом в рассеянии. Исходя из этих очевидных положений, мы можем увидеть всю важность изучения греко-римскоро мира для Новозаветной экаегегики. Следует добавить, что христианская проповедь быстро преодолела рамки иудейского мира и проникла в языческую среду. Отсюда ясна необходимость изучения религиозных черт этого мира, если мы хотим составить себе о нем конкретное представление. В последующих главах мы рассмотрим: 1) греко-римский Мир; 2) иудейский мир; 3) литературную среду Нового Завета (неканонические иудейские писания).
Историческая обстановка Нового Завета
Издание подготовлено производственным объединением «Художник»
Фонда социальной помощи им. доктора Гааза Ф. П. при участии НПФ «Спектр».
Историческая обстановка Нового Завета - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. Среда, где создавался Новый Завет
РАЗДЕЛ 1. Греко-римский мир. А. Трико
Глава 1. Римская империя
- § 1. География 6
- § 2. География народонаселения
- § 3. Административный режим и деление на провинции
Глава 2. Эллинистическая цивилизация
- § 1. Природа и значение эллинизма
- § 2. «Народная» философия
- § 3. Эллинизация древнего мира
Глава 3. Греко-римское язычество
- § 1. Традиционные национальные культы
- § 2. Восточные религии
- § 3. Мистерии
- § 4. Гностицизм
- § 5. Культ императоров
РАЗДЕЛ 2. Иудейский мир. А. Трико
Глава 1. Иудейская религия
- § 1. Религиозные верования и обряды
- § 2. Священство и богослужение
- § 3. Хранители закона и предания
- § 4. Религиозно-политические партии внутри иудаизма
Глава 2. Палестина и Римская империя
- § 1. Династия Иродов
- § 2. Римские прокураторы
- § 3. Восстание против Рима и закат Иудеи
- § 4. Преобразование внутри иудаизма
Глава 3. Иудеи Диаспоры
РАЗДЕЛ 3. Литературная среда.
Глава 1. Литература иудаизма
- § 1. Апокрифы палестинского иудаизма С. Бигаре
- § 2. Кумранские тексты Ж. Карминьяк
- § 3. Литература эллинистического иудаизма. Ж. Трико
- § 4. Раввинистическая литература. А. Мишель
Историческая обстановка Нового Завета
Чем является в истории греко-римского мира эллинизм? Не следует понимать это слово в смысле интеллектуальной и литературной классической образованности. Оно обозначает нечто гораздо более обширное, человечное, сложное: тот тип или та форма цивилизации, которые были созданы греческим духом. Эта греческая эллинистическая цивилизация, резко отличная от более ранних цивилизаций Египта, Ассирии, Персии, в основном возникла на оонове идеального представления о человеке, его сущности, свободе, о его индивидуальной и общественной жизни. Она характеризовалась склонностью к духовному и находила свое наивысшее выражение в искусстве, литературе, философии, религии; она оказывала влияние на нравы, обычаи; ее дух проникал в гражданские учреждения и проявлялся иногда даже в самых повседневных поступках и действиях. Эллинизм приобретался через образование и только через образование; греком становились не по рождению, а по культуре.
Всякий человек, сформировавшийся в духе этой цивилизации, становился эллином, кто бы он ни был по происхождению и к какому бы классу общества он ни принадлежал. Все остальное человечество, по мнению греков, состояло из варваров, — это слово было общепринятым и часто употреблявшимся термином Эллинские представления о Боге и человеке, о материальном мире и организации общественной жизни сформировались под влиянием двух основных философских течений, одно из которых было связано с Платоном, другое — восходило к школе стоиков. Принятие древним миром этих философских концепций имело огромное историческое значение. Именно под их влиянием человек начал представлять и воспринимать вселенную как целое, доступное его разуму, одушевленное имманентной Божественной силой и управляемое рациональными законами. Под влиянием тех же концепций человек пришел к выводу, что его индивидуальное существование тесно связано с жизнью всего космоса, что его собственное существование должно протекать в гармонии и согласии с жизнью всей вселенной и что лишь в таком случае оно приобретает действительную ценность и достигает своей цели. Сделаем еще некоторые дополнительные замечания, которые помогут нам лучше осознать значение эллинизма как активного фактора в развитии и эволюции человека.
Дякую!