Историческая обстановка Нового Завета

Однако в изучаемое время иудейство отнюдь не являлось закрытым миром. С одной стороны, политические судьбы Палестины привели ее к орбите римского владычества; с другой стороны, еще более тесным было соприкосновение еврейства с эллинизмом в рассеянии. Исходя из этих очевидных положений, мы можем увидеть всю важность изучения греко-римскоро мира для Новозаветной экаегегики. Следует добавить, что христианская проповедь быстро преодолела рамки иудейского мира и проникла в языческую среду. Отсюда ясна необходимость изучения религиозных черт этого мира, если мы хотим составить себе о нем конкретное представление. В последующих главах мы рассмотрим: 1) греко-римский Мир; 2) иудейский мир; 3) литературную среду Нового Завета (неканонические иудейские писания).

Для изучения Нового Завета необходимо воссоздать среду, где происходили Новозаветные события и где возникли сами эти книги. Эта среда отличается двояким характером. Сам Иисус жил и действовал в пределах иудейства. К евреям обращена и первая христианская проповедь. Наконец, авторы первых Новозаветных писаний сами были евреями: все это говорит о важности исследования иудейской среды.

Чем является в истории греко-римского мира эллинизм? Не следует понимать это слово в смысле интеллектуальной и литературной классической образованности. Оно обозначает нечто гораздо более обширное, человечное, сложное: тот тип или та форма цивилизации, которые были созданы греческим духом. Эта греческая эллинистическая цивилизация, резко отличная от более ранних цивилизаций Египта, Ассирии, Персии, в основном возникла на оонове идеального представления о человеке, его сущности, свободе, о его индивидуальной и общественной жизни. Она характеризовалась склонностью к духовному и находила свое наивысшее выражение в искусстве, литературе, философии, религии; она оказывала влияние на нравы, обычаи; ее дух проникал в гражданские учреждения и проявлялся иногда даже в самых повседневных поступках и действиях. Эллинизм приобретался через образование и только через образование; греком становились не по рождению, а по культуре.

Всякий человек, сформировавшийся в духе этой цивилизации, становился эллином, кто бы он ни был по происхождению и к какому бы классу общества он ни принадлежал. Все остальное человечество, по мнению греков, состояло из варваров, — это слово было общепринятым и часто употреблявшимся термином Эллинские представления о Боге и человеке, о материальном мире и организации общественной жизни сформировались под влиянием двух основных философских течений, одно из которых было связано с Платоном, другое — восходило к школе стоиков. Принятие древним миром этих философских концепций имело огромное историческое значение. Именно под их влиянием человек начал представлять и воспринимать вселенную как целое, доступное его разуму, одушевленное имманентной Божественной силой и управляемое рациональными законами. Под влиянием тех же концепций человек пришел к выводу, что его индивидуальное существование тесно связано с жизнью всего космоса, что его собственное существование должно протекать в гармонии и согласии с жизнью всей вселенной и что лишь в таком случае оно приобретает действительную ценность и достигает своей цели. Сделаем еще некоторые дополнительные замечания, которые помогут нам лучше осознать значение эллинизма как активного фактора в развитии и эволюции человека.