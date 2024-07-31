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История русской литературы Серебряного века - Часть 1-2

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 1 - Реализм
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
Быстрые перемены в России заставляют писателей предельно варьировать тематику, вторгаться в прежде заповедные тематические пласты, что особенно характерно для писателей, ранее относимых к неонатуралистическому течению, а теперь рассматриваемых в русле обновившегося реализма. В еще большей степени это проявляется в творческих исканиях в женской писательской среде, существенно расширившейся по сравнению с XIX в. Лучших из писательниц начала ХХ в. отличало редкое не только для литературы и театра, но и для всего искусства предшествующего века внимание к эмоциональной динамике восприятия, в частности особое отношение к цвету ( ценились не просто колористическая насыщенность, контрастность, многоцветье, но и декоративная изысканность, нарядность). Повышенная сенсорная «реактивность» женской прозы сказывалась и в использовании детализации, связанной с обонятельными и вкусовыми регистрами восприятия. В данном учебнике творчеству и художественным свершениям женщин-писательниц посвящена отдельная глава.
Масштабный тематический захват ощутим в заголовках произведений писателей-реалистов. Знаньевцы, например, готовы охватить все сферы жизни: недаром они даже не стремятся к разнообразию названий ( см. трафаретные в их издательской практике заглавия: «В городе», «В семье», «В тюрьме», «В деревне»). Но социологический тематический акцент, проступавший в их произведениях, не отменял установки на использование острой художественной проблематики, связанной с перспективами преобразования жизни. Теперь обстоятельства существования человека интерпретируются как лишенные стабильности и подвластные его воле. В отношениях человека и среды реалисты рубежа веков сделали акцент на способности человека противостоять неблагоприятному воздействию и, в свою очередь, активно пересоздавать окружение. Человек в их истолковании зависим теперь не только от близлежащих материальных обстоятельств, но и от подсознания, истории, субстанциальных величин.

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 1 - Реализм

учебник для вузов
ответственные редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 267 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN: 978-5-534-04781-3

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 1 - Реализм - Оглавление

Авторский коллектив
Введение
Реализм: тенденции и модификации
  • Общая характеристика
  • Неореализм: стилевые искания
  • Сборники «Знание» и вариации знаньевского реализма
  • Л. Н. Толстой
  • А. П. Чехов
  • В. Г. Короленко
  • Максим Горький
  • И. А. Бунин
  • А. И. Куприн
  • И. С. Шмелев
  • Б. К. Зайцев
  • В. В. Вересаев
  • Е. И. Замятин
Симбиоз реализма и модернизма
  • Диалог художественных систем
  • В. В. Розанов
  • А. М. Ремизов
  • Л. Н. Андреев
История русской литературы Серебряного века - Символизм

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 2 - Символизм

учебник для вузов
ответственные редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева
Москва: Издательство Юрайт, 2023, 227 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-04783-7

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 2 - Символизм - Оглавление

Авторский коллектив
Символизм
  • Символизм как течение
    • Становление школы. Старшие символисты
    • Младосимволизм
    • Вл. Соловьев и его роль в младосимволизме
    • Фактор Ф. Ницше в символизме
    • Славянофильство и "скифство" в символизме
    • Символизм и первая русская революция
    • Эстетика символизма
  • К. Д. Бальмонт
  • В. Я. Брюсов
  • Федор Сологуб
  • Д. С. Мережковский
  • 3. Н. Гиппиус
  • И. Ф. Анненский
  • А. А. Блок
  • Андрей Белый
  • В. И. Иванов
  • М. А. Волошин
Views 187
Rating 5.0 / 5
Added 31.07.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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