Быстрые перемены в России заставляют писателей предельно варьировать тематику, вторгаться в прежде заповедные тематические пласты, что особенно характерно для писателей, ранее относимых к неонатуралистическому течению, а теперь рассматриваемых в русле обновившегося реализма. В еще большей степени это проявляется в творческих исканиях в женской писательской среде, существенно расширившейся по сравнению с XIX в. Лучших из писательниц начала ХХ в. отличало редкое не только для литературы и театра, но и для всего искусства предшествующего века внимание к эмоциональной динамике восприятия, в частности особое отношение к цвету ( ценились не просто колористическая насыщенность, контрастность, многоцветье, но и декоративная изысканность, нарядность). Повышенная сенсорная «реактивность» женской прозы сказывалась и в использовании детализации, связанной с обонятельными и вкусовыми регистрами восприятия. В данном учебнике творчеству и художественным свершениям женщин-писательниц посвящена отдельная глава.

Масштабный тематический захват ощутим в заголовках произведений писателей-реалистов. Знаньевцы, например, готовы охватить все сферы жизни: недаром они даже не стремятся к разнообразию названий ( см. трафаретные в их издательской практике заглавия: «В городе», «В семье», «В тюрьме», «В деревне»). Но социологический тематический акцент, проступавший в их произведениях, не отменял установки на использование острой художественной проблематики, связанной с перспективами преобразования жизни. Теперь обстоятельства существования человека интерпретируются как лишенные стабильности и подвластные его воле. В отношениях человека и среды реалисты рубежа веков сделали акцент на способности человека противостоять неблагоприятному воздействию и, в свою очередь, активно пересоздавать окружение. Человек в их истолковании зависим теперь не только от близлежащих материальных обстоятельств, но и от подсознания, истории, субстанциальных величин.

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 1 - Реализм

учебник для вузов

ответственные редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 267 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN: 978-5-534-04781-3

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 1 - Реализм - Оглавление

Авторский коллектив

Введение

Реализм: тенденции и модификации

Общая характеристика

Неореализм: стилевые искания

Сборники «Знание» и вариации знаньевского реализма

Л. Н. Толстой

А. П. Чехов

В. Г. Короленко

Максим Горький

И. А. Бунин

А. И. Куприн

И. С. Шмелев

Б. К. Зайцев

В. В. Вересаев

Е. И. Замятин

Симбиоз реализма и модернизма

Диалог художественных систем

В. В. Розанов

А. М. Ремизов

Л. Н. Андреев

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 2 - Символизм

учебник для вузов

ответственные редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева

Москва: Издательство Юрайт, 2023, 227 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-04783-7

История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 2 - Символизм - Оглавление

Авторский коллектив

Символизм