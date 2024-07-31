История русской литературы Серебряного века - Часть 1-2
Быстрые перемены в России заставляют писателей предельно варьировать тематику, вторгаться в прежде заповедные тематические пласты, что особенно характерно для писателей, ранее относимых к неонатуралистическому течению, а теперь рассматриваемых в русле обновившегося реализма. В еще большей степени это проявляется в творческих исканиях в женской писательской среде, существенно расширившейся по сравнению с XIX в. Лучших из писательниц начала ХХ в. отличало редкое не только для литературы и театра, но и для всего искусства предшествующего века внимание к эмоциональной динамике восприятия, в частности особое отношение к цвету ( ценились не просто колористическая насыщенность, контрастность, многоцветье, но и декоративная изысканность, нарядность). Повышенная сенсорная «реактивность» женской прозы сказывалась и в использовании детализации, связанной с обонятельными и вкусовыми регистрами восприятия. В данном учебнике творчеству и художественным свершениям женщин-писательниц посвящена отдельная глава.
Масштабный тематический захват ощутим в заголовках произведений писателей-реалистов. Знаньевцы, например, готовы охватить все сферы жизни: недаром они даже не стремятся к разнообразию названий ( см. трафаретные в их издательской практике заглавия: «В городе», «В семье», «В тюрьме», «В деревне»). Но социологический тематический акцент, проступавший в их произведениях, не отменял установки на использование острой художественной проблематики, связанной с перспективами преобразования жизни. Теперь обстоятельства существования человека интерпретируются как лишенные стабильности и подвластные его воле. В отношениях человека и среды реалисты рубежа веков сделали акцент на способности человека противостоять неблагоприятному воздействию и, в свою очередь, активно пересоздавать окружение. Человек в их истолковании зависим теперь не только от близлежащих материальных обстоятельств, но и от подсознания, истории, субстанциальных величин.
История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 1 - Реализм
учебник для вузов
ответственные редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 267 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN: 978-5-534-04781-3
История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 1 - Реализм - Оглавление
Авторский коллектив
Введение
Реализм: тенденции и модификации
- Общая характеристика
- Неореализм: стилевые искания
- Сборники «Знание» и вариации знаньевского реализма
- Л. Н. Толстой
- А. П. Чехов
- В. Г. Короленко
- Максим Горький
- И. А. Бунин
- А. И. Куприн
- И. С. Шмелев
- Б. К. Зайцев
- В. В. Вересаев
- Е. И. Замятин
Симбиоз реализма и модернизма
- Диалог художественных систем
- В. В. Розанов
- А. М. Ремизов
- Л. Н. Андреев
История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 2 - Символизм
учебник для вузов
ответственные редакторы М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева
Москва: Издательство Юрайт, 2023, 227 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-04783-7
История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. - Часть 2 - Символизм - Оглавление
Авторский коллектив
Символизм
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Символизм как течение
- Становление школы. Старшие символисты
- Младосимволизм
- Вл. Соловьев и его роль в младосимволизме
- Фактор Ф. Ницше в символизме
- Славянофильство и "скифство" в символизме
- Символизм и первая русская революция
- Эстетика символизма
- К. Д. Бальмонт
- В. Я. Брюсов
- Федор Сологуб
- Д. С. Мережковский
- 3. Н. Гиппиус
- И. Ф. Анненский
- А. А. Блок
- Андрей Белый
- В. И. Иванов
- М. А. Волошин
Большое спасибо!