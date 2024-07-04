Каплан, Алекс - Палестина и Израиль - От начала XX века до 7 октября 2023 года

Третьего января 1916 года в Лондоне два дипломата средней руки, британский Марк Сайкс и французский Франсуа-Жорж Пико, подписали соглашение, согласно которому на политический свет появился современный Ближний Восток, таким, каким мы знаем его сегодня. Как могло случиться, что два мелких чиновника из Европы определили дальнейший ход истории огромного и крайне важного региона на планете, разделав его, как пирог на обеденном столе, между Англией и Францией? Естественно, не эти два никому не известных европейских бюрократа, Сайкс и Пико, решили судьбу миллионов людей и провели границы полудюжины государств в самом центре Ближнего Востока. Это сделали правящие элиты двух крупнейших колониальных империй того времени, Великобритании и Франции, а имена двух никому не известных чиновников использовали позднее политики, чтобы обозначать историческое соглашение в своих трудах.

Первая мировая война была в полном разгаре, причем исход ее по состоянию на начало 1916 года еще был никому не ясен, но воюющие стороны активно строили планы насчет того, как они будут делить послевоенный мир. Самым крупным предметом послевоенного территориального дележа для стран Антанты являлась Османская империя. Колонизировать немцев или даже будущих поляков с чехословаками было по меркам того времени в цивилизованной Европе делом неестественным, а потому территориальные претензии будущих победителей к Германской и Австро-Венгерской империи были совсем иного рода, нежели аналогичные претензии к Османской империи. Ее планировали разобрать на части в территориальном плане чуть ли не полностью. Хотя участвовать в османском грабеже намеревались четыре страны — Англия, Франция, Россия и Италия, — без всякого сомнения первую скрипку в этом колониальном оркестре играла Великобритания на правах самой могущественной империи того времени. Россия должна была получить Константинополь с окрестностями и проливы, дающие Петрограду выход из Черного моря в Средиземное. Это было давней российской мечтой, заполучить лоно православия — Константинополь, а также получить проливы, дававшие выход в Средиземное море. На этом российские притязания, однако, не заканчивались. Петроград также требовал Западную Армению, составлявшую треть Анатолии. Англо-французские интересы находились в основном на юге Османской империи и если обозначить их кратко, то это были арабы и анатолийское побережье. Османскую империю Антанта намеревалась разобрать на части, оставив туркам лишь территорию их компактного проживания — Анатолию. Но даже в Анатолии у турок намеревались отобрать Константинополь, западное побережье, где проживали греки, и восточную часть, где проживали армяне. Все ближневосточные османские арабские провинции, на чьих территориях сегодня расположены Сирия, Ирак, Ливан, Израиль, Палестина, Иордания, Саудовская Аравия, государства Персидского залива и Йемен, все эти земли Лондон и Париж намеревались у турок отобрать. Таким образом, согласно договоренностям союзников, христиане Османской империи (греки, ассирийцы, армяне) с их землями отходили русским и итальянцам (Петрограду доставались армяне на востоке, Риму — греки на западе), арабы же передавались англичанам и французам. Забегая исторически вперед, отметим, что все пошло совсем не так, как соглашались в 1916 году страны Антанты. Ни Россия, ни Италия, ни Греция (вмешавшаяся в османский передел уже после окончания войны) ничего в Анатолии не получили. Мустафа Кемаль начал «Войну за независимость», которую выиграл, и вся территория Анатолии осталась в турецких руках. Практически все проживавшие в Анатолии христиане вынуждены были бежать, чтобы спасти свою жизнь. Армяне бежали в советскую к тому времени Армению, либо куда глаза глядели, по всему миру, греки в подавляющем своем большинстве бежали в Грецию. Из Греции в Анатолию бежали жившие веками в Греции турки. Все это сопровождалось морем крови и волной взаимной ненависти, которая кипит по сегодняшний день.

Каплан, Алекс - Палестина и Израиль - От начала XX века до 7 октября 2023 года

Перевод В. А. Глушакова. — Москва : Эксмо, 2024. — 448 с. — (Битвы империй).

ISBN 978-5-04-196647-8

Каплан, Алекс - Палестина и Израиль – Содержание

Обложка

Титульный лист

Аннотация Выходные данные

Содержание

ГЛАВА 1. Соглашение Сайкса — Пико

Рождение современного Ближнего Востока. Тайное становится явным

Король всех арабов

ГЛАВА 2. Декларация Бальфура

Пропаганда на марше. 67 исторических слов

Дьявол в деталях

ГЛАВА 3. Палестина

Город трех религий

Первый комиссар

Английский порядок

Гора раздора

Арабо-еврейская гражданская война

ГЛАВА 4. Израиль

Итоги Второй мировой

Сражение за Иерусалим

Декларация о независимости

Рождение Иордании

ГЛАВА 5. Арабо-израильские войны

Шестидневная война

Война на истощение

Война судного дня

ГЛАВА 6. Палестинские политики

ООП, ХАМАС и многие другие. Путь на мировую арену

«Черный сентябрь»

ХАМАС

ГЛАВА 7. Палестино-израильские войны

Армия палестинцев

Отступление в Ливан

Вторая ливанская война

ГЛАВА 8. Палестино-израильские договоренности

Мадридская конференция. 1991

Осло. 1993

Кэмп-Дэвид. 2000

Вторая интифада. Смерть Арафата

Послесловие