Караваджо (1573-1610), итальянский художник огромного таланта, относится к тем мастерам изобразителыюго искусства, которые открывают новые пути. Он стоял у истоков реализма в живописи, поэтому многих европейских художников можно считать его последователями. Господствующему в искусстве в то время маньеризму Караваджо противопоставил простоту, стремление к отражению реального мира и присущей ему суровости. В истории европейской живописи можно назвать, наверное, лишь нескольких великих художников, которые по числу последователей могли сравниться с Караваджо. Термины «караваджизм», «караваджисты» стали в искусствоведческой литературе общепринятыми еще с далеких времен, ибо лаконичность композиций художника, высокое энергетическое наполнение его полотен, резкие контрасты света и тени, играющие важнейшую роль в создании пластической образности изображений, не могли оставить равнодушными многих живописцев последуюших поколений.

Микеланджело Меризи, по прозвищу Караваджо, родился в местечке Караваджо, близ Бергамо, в Ломбардии области Северной Италии. Когда будущему художнику было четыре года, умер его отец. Оказав шись в Милане, юноша стал работать подмастерьем у живописца бергамской школы Симоне Петерцано. Сдержанный стиль местной художественной традиции, ее внимание к реальным событиям и религиозная искренность оказали на молодого ученика из Караваджо решающее влияние. В годы, последовавшие за временем обучения, Микеланджело написал какое-то количество жанровых сценок и портретов, которые до нашего времени, видимо, не дошли.

Помимо огромного художественного таланта, Микеланджело Меризи обладал необузданно-взрывным

характером, который приводил его к столкновениям, дракам, тюрьмам, побегам и скитаниям по городам Италии и вне ее. После драки с трагическим исходом юноша вынужден был покинуть Милан. Его путь пролег через Венецию в Рим, где он появился в 1593 году и поначалу вел жизнь бродяги. Ради заработка писал многочисленные жанровые сцены, в 1590-х создал такие бытовые картины, как Юноша с корзиной фруктов, Мальчик, чистящий плод, Мальчик, укушенный ящерицей, Шулеры, различные варианты лютнистов, вакхов, гадалок и другие, векоре принесшие ему известность. Видимо, в первый год пребывания в Риме художник, которого по бытовавшей тогда традиции называли по месту рождения Караваджо, написал Вакх с виноградной гроздью (Бальной Вакх), предположительно свой первый автопортрет. Но считается, что наиболее достоверно облик Караваджо запечатлен на рисунке его современника, римского художника Оттавио Леони.

М. : ООО «Печатная слобода», 2018 - 238 с.

Караваджо. Научно - популярное издание - Содержание

Алоф де Виньякурт (1547-1622) с пажом. Около 1608

Амур-побсдитспь. Около 1601

Бичевание Христа. 1607

Благовещение. Около 1608-1610

Вакх с виноградной гроздью (Больной Вакх). 1592-1593

Вдохновение святого Матфея. Около 1602

Взятие Христа под стражу. Около 1602

Воскрешение Лазаря. Около 1609

Гадалка. Около 1595-1598

Лавид с головой Голиафа. Около 1605

Давид с головой Голиафа. 1606-1607

Лавид, одержавший победу над Голиафом. Около 1600-1603

Жертвоприношение Исаака. 1603-1605 (Приписывается Караваджо или Бартоломео Кавароцци)

Жертвоприношение Исаака. 1603-1604

Зубодер. 1607-1610 (Приписывается Караваджо)

Иоанн Креститель. Около 1598 Иоанн Креститель. Около 1598

Иоанн Креститель. Около 1603

Иоанн Креститель. Около 1609

Иоанн Креститель. Около 1610

Казнь святого Иоанна Крестителя. 1608

Кающаяся Мария Магдалина. Около 1595

Кающийся святой Иероним. Около 1605-1606

Корзина с фруктами. Около 1595

Коронование терновым венцом. Около 1600

Лютнист. 1595-1596

Лютнист. Около 1596

Магдалина в экстазе. 1610

Мадонна

Мадонна ди Лорето (Мадонна пилигримов). Около 1604-1606

Мадонна ди Розарио. Около 1605-1607

Мадонна с Младенцем и святой Анной. Около 1605-1606

Мальчик, чистящий плод. Около 1592-1593

Марфа и Мария Магдалина. Около 1598

Медуза. 1595-1598 35

Мужской портрет (Сципионе Боргезе?). 1598-1604

Музыканты. Около 1595

Мученичество святого Матфея. Около 1599-1600

Мученичество святой Урсулы. 1609-1610

Нарцисс. 1594-1596

Натюрморт с фруктами на каменной полочке. Около 1603

Натюрморт с цветами и фруктами. 1590-е - 1600

Неверие святого Фомы. Около 1600-1602

Обращение Савла на пути в Дамаск. Около 1600-1601

Обращение святого Павла. Около 1600

Отдых на пути в Египет. Около 1597

Отречение святого Петра. Около 1610

Пишущий святой Иероним. Около 1606

Пишущий святой Иероним. Около 1607-1608

Погребение святой Лючии. 1608

Поклонение пастухов. Около 1609

Положение во гроб.

Около 1602-1603

Портрет кардинала

Чезаре Баронио. 1602-1603

Портрет Маффео Барберини (1568-1644), в будущем папы Урбана VIII (1623-1644). Около 1598

Портрет папы Павла V Боргезе. 1605-1606

Портрет фра Антонио Мартелли. 1608-1610

Призвание святого Матфея. Около 1599-1600

Ралмышления святого Франциска. Около 1604-1610

Распятие апостола Петра. Около 1600-1601

Распятие святого Андрея. Около 1607

Рождество со святыми Франциском и Лаврентием. Около 1609

Саломея получает голову Иоанна Крестителя. 1607-1610

Саломея с головой Иоанна Крестителя. 1609

Святая Екатерина Александрийская. Около 1598

Святое семейство с младенцем Иоанном Крестителем. Около 1602-1604

Святой Иоанн Креститель (Юноша с бараном). 1602

Святой Иоанн Креститель у родника. Около 1607-1608

Святой Франциск. Около 1605 «Се Человек». Около 1605

Семь дел милосердия. 1607

Смерть Мадонны. Около 1606

Спящий Амур. Около 1608

Удача. Около 1594-1595

Ужин в Эммаусе. Около 1606

Христос у колонны. Около 1607

Шулеры. 1595

Экстаз святого Франциска. Около 1595-1600

Юдифь, обезглавливающая Олоферна. Около 1598-1599

Юноша с корзиной фруктов. 1593-1595

Юноша, укушенный ящерицей. Около 1594-1596

Юный Вакх. 1595-1597

Юпитер, Нептун и Плутон. Около 1597-1600

Интерьер церкви Сан Луиджи деи Франчези в Риме

Оттавио Леони. Портрет итальянского художника Микеланжело Меризи да Караваджо. Около 1621