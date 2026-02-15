Караваджо
Караваджо (1573-1610), итальянский художник огромного таланта, относится к тем мастерам изобразителыюго искусства, которые открывают новые пути. Он стоял у истоков реализма в живописи, поэтому многих европейских художников можно считать его последователями. Господствующему в искусстве в то время маньеризму Караваджо противопоставил простоту, стремление к отражению реального мира и присущей ему суровости. В истории европейской живописи можно назвать, наверное, лишь нескольких великих художников, которые по числу последователей могли сравниться с Караваджо. Термины «караваджизм», «караваджисты» стали в искусствоведческой литературе общепринятыми еще с далеких времен, ибо лаконичность композиций художника, высокое энергетическое наполнение его полотен, резкие контрасты света и тени, играющие важнейшую роль в создании пластической образности изображений, не могли оставить равнодушными многих живописцев последуюших поколений.
Микеланджело Меризи, по прозвищу Караваджо, родился в местечке Караваджо, близ Бергамо, в Ломбардии области Северной Италии. Когда будущему художнику было четыре года, умер его отец. Оказав шись в Милане, юноша стал работать подмастерьем у живописца бергамской школы Симоне Петерцано. Сдержанный стиль местной художественной традиции, ее внимание к реальным событиям и религиозная искренность оказали на молодого ученика из Караваджо решающее влияние. В годы, последовавшие за временем обучения, Микеланджело написал какое-то количество жанровых сценок и портретов, которые до нашего времени, видимо, не дошли.
Помимо огромного художественного таланта, Микеланджело Меризи обладал необузданно-взрывным
характером, который приводил его к столкновениям, дракам, тюрьмам, побегам и скитаниям по городам Италии и вне ее. После драки с трагическим исходом юноша вынужден был покинуть Милан. Его путь пролег через Венецию в Рим, где он появился в 1593 году и поначалу вел жизнь бродяги. Ради заработка писал многочисленные жанровые сцены, в 1590-х создал такие бытовые картины, как Юноша с корзиной фруктов, Мальчик, чистящий плод, Мальчик, укушенный ящерицей, Шулеры, различные варианты лютнистов, вакхов, гадалок и другие, векоре принесшие ему известность. Видимо, в первый год пребывания в Риме художник, которого по бытовавшей тогда традиции называли по месту рождения Караваджо, написал Вакх с виноградной гроздью (Бальной Вакх), предположительно свой первый автопортрет. Но считается, что наиболее достоверно облик Караваджо запечатлен на рисунке его современника, римского художника Оттавио Леони.
Караваджо. Научно - популярное издание
М. : ООО «Печатная слобода», 2018 - 238 с.
ISBN 978-5-7793-4705-1
Караваджо. Научно - популярное издание - Содержание
Алоф де Виньякурт (1547-1622) с пажом. Около 1608
Амур-побсдитспь. Около 1601
Бичевание Христа. 1607
Благовещение. Около 1608-1610
Вакх с виноградной гроздью (Больной Вакх). 1592-1593
Вдохновение святого Матфея. Около 1602
Взятие Христа под стражу. Около 1602
Воскрешение Лазаря. Около 1609
Гадалка. Около 1595-1598
Лавид с головой Голиафа. Около 1605
Давид с головой Голиафа. 1606-1607
Лавид, одержавший победу над Голиафом. Около 1600-1603
Жертвоприношение Исаака. 1603-1605 (Приписывается Караваджо или Бартоломео Кавароцци)
Жертвоприношение Исаака. 1603-1604
Зубодер. 1607-1610 (Приписывается Караваджо)
Иоанн Креститель. Около 1598
Иоанн Креститель. Около 1603
Иоанн Креститель. Около 1609
Иоанн Креститель. Около 1610
Казнь святого Иоанна Крестителя. 1608
Кающаяся Мария Магдалина. Около 1595
Кающийся святой Иероним. Около 1605-1606
Корзина с фруктами. Около 1595
Коронование терновым венцом. Около 1600
Лютнист. 1595-1596
Лютнист. Около 1596
Магдалина в экстазе. 1610
Мадонна
Мадонна ди Лорето (Мадонна пилигримов). Около 1604-1606
Мадонна ди Розарио. Около 1605-1607
Мадонна с Младенцем и святой Анной. Около 1605-1606
Мальчик, чистящий плод. Около 1592-1593
Марфа и Мария Магдалина. Около 1598
Медуза. 1595-1598 35
Мужской портрет (Сципионе Боргезе?). 1598-1604
Музыканты. Около 1595
Мученичество святого Матфея. Около 1599-1600
Мученичество святой Урсулы. 1609-1610
Нарцисс. 1594-1596
Натюрморт с фруктами на каменной полочке. Около 1603
Натюрморт с цветами и фруктами. 1590-е - 1600
Неверие святого Фомы. Около 1600-1602
Обращение Савла на пути в Дамаск. Около 1600-1601
Обращение святого Павла. Около 1600
Отдых на пути в Египет. Около 1597
Отречение святого Петра. Около 1610
Пишущий святой Иероним. Около 1606
Пишущий святой Иероним. Около 1607-1608
Погребение святой Лючии. 1608
Поклонение пастухов. Около 1609
Положение во гроб.
Около 1602-1603
Портрет кардинала
Чезаре Баронио. 1602-1603
Портрет Маффео Барберини (1568-1644), в будущем папы Урбана VIII (1623-1644). Около 1598
Портрет папы Павла V Боргезе. 1605-1606
Портрет фра Антонио Мартелли. 1608-1610
Призвание святого Матфея. Около 1599-1600
Ралмышления святого Франциска. Около 1604-1610
Распятие апостола Петра. Около 1600-1601
Распятие святого Андрея. Около 1607
Рождество со святыми Франциском и Лаврентием. Около 1609
Саломея получает голову Иоанна Крестителя. 1607-1610
Саломея с головой Иоанна Крестителя. 1609
Святая Екатерина Александрийская. Около 1598
Святое семейство с младенцем Иоанном Крестителем. Около 1602-1604
Святой Иоанн Креститель (Юноша с бараном). 1602
Святой Иоанн Креститель у родника. Около 1607-1608
Святой Франциск. Около 1605 «Се Человек». Около 1605
Семь дел милосердия. 1607
Смерть Мадонны. Около 1606
Спящий Амур. Около 1608
Удача. Около 1594-1595
Ужин в Эммаусе. Около 1606
Христос у колонны. Около 1607
Шулеры. 1595
Экстаз святого Франциска. Около 1595-1600
Юдифь, обезглавливающая Олоферна. Около 1598-1599
Юноша с корзиной фруктов. 1593-1595
Юноша, укушенный ящерицей. Около 1594-1596
Юный Вакх. 1595-1597
Юпитер, Нептун и Плутон. Около 1597-1600
Интерьер церкви Сан Луиджи деи Франчези в Риме
Оттавио Леони. Портрет итальянского художника Микеланжело Меризи да Караваджо. Около 1621