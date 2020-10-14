С приездом в Москву Максима Грека начинается новый этап в освоении греческого русскими книжниками: возрастает число в большей или меньшей степени знакомых с греческим и меняется характер их владения языком. К числу известных нам учеников Максима принадлежит троицкий монах Селиван (Силуан), который в сотрудничестве с Максимом в 1523–24 гг. перевел с греческого Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и, возможно, Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна [Буланина 1989: 321–323].

Селиваном было составлено предисловие к Беседам на Евангелие от Матфея, в котором он, как позже и Нил Курлятев в предисловии к переводу Псалтыри, особо подчеркивает грамматический характер своего овладения греческим языком и следование в переводе «разуму» слов, т.е. смыслу, а не форме [Ягич 1896: 626–631]. В период тверской ссылки в процессе переписывания греческой Псалтыри (РНБ, Соф. № 78) Максим обучал греческому Вениамина, ризничего тверского епископа Акакия. С конца 40-х гг. XV в. в Троице-Сергиевом монастыре учеником Максима и инициатором перевода П 1552 стал инок Нил Курлятев [Буланин 1989: 131–133]. Совокупность дидактических материалов, дошедших до нас в составе различных переводных текстов Максима Грека, позволяет говорить о системном характере обучения греческому языку в процессе перевода. Маргинальные греческие учебные глоссы и комментарии включают в себя почти все уровни языка.

Интерлинеарная славяно-греческая Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека

Исследование и подготовка текста к изданию И.В. Вернер

М.: Индрик, 2019. 928 с.

ISBN 978-5-91674-548-1

Интерлинеарная славяно-греческая Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека - Содержание

Интерлинеарная славяно-греческая Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека. Филологическое исследование

Предисловие

Глава 1. Текстологическая история Псалтыри 1552 г.

1. Списки Псалтыри 1552 г.

2. Глоссы интерлинеарных списков

3. Предисловие Нила Курлятева к Псалтыри 1552 г.

4. Промежуточные тексты между Толковой Псалтырью 1522 г. и Псалтырью 1552 г.

Глава 2. Греческий текст Псалтыри 1552 г.

1. Лингвистические особенности подстрочного греческого текста

2. Греческий источник перевода Псалтыри 1552 г.

3. Критическая текстология Максима Грека: "латинизмы" в церковнославянской Псалтыри

Глава 3. Грамматическая справа Максима Грека в Псалтыри 1552 г.

1. Нестандартные грамматические формы

2. Исправления Вин. мн. → Род. мн.

3. Инвариантные грамматические и синтаксические грецизмы

4. Узуально заданная вариативность книжных и некнижных форм

5. Лингвостилистическая грамматическая вариативность

6. Грамматическая справа Максима Грека как предыстория никоновской книжной справы

Глава 4. Лексическая справа Максима Грека в Псалтыри 1552 г.

1. Экзегетические толкования как основа лексической справы

2. Методология перевода в "Преводных строках"

Глава 5. Лингвистическая справа Максима Грека и европейская библейская филология: loci communes

1. Европейская библейская текстология и критика текста на рубеже XV–XVI вв.

2. Справа библейских текстов Эразма Роттердамского и Максима Грека: лексика

3. Справа библейских текстов Эразма Роттердамского и Максима Грека: грамматика и синтаксис

Источники

Список цитируемой литературы

Интерлинеарная славяно-греческая Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека. Текст

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Интерлинеарная славяно-греческая Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека - Предисловие

Не будет большим преувеличением сказать, что главный филологический труд Максима Грека был сосредоточен вокруг церковнославянской Псалтыри. Несмотря на то, что Псалтырь была не первым текстом, к работе над которым приступил афонский монах в Москве, она стала таковым как по своему объему, так и по значимости среди переводов книг Священного Писания, выполненных Максимом. К переписыванию, исправлению и переводу псалтырного текста Максим Грек неоднократно обращался и возвращался на протяжении всего московского периода своей жизни (1518–1555/1556 гг.). Хронологическими рамками этой работы стали перевод Толковой Псалтыри в 1522 г. и перевод Псалтыри без толкований в 1552 г. Обстоятельства выполнения первого перевода хорошо известны: Максим довольно не владел церковнославянским, а его помощники Дмитрий Герасимов и Влас Игнатов не знали греческого, поэтому Максим переводил на латынь, а Герасимов и Игнатов, сменяя друг друга, — с латыни на церковнославянский. Процесс работы был описан Д. Герасимовым в письме дьяку М. Мисюрю-Мунехину: «А мы съ Власомъ у него сидимъ перемѣняяся: онъ сказываетъ по-латыньски, а мы сказываемъ по-русски писаремъ; а въ ней 24 толковника» [Горский 1859: 190]. Таким образом в Чудовом монастыре был переведен сначала Толковый Апостол (Деяния — март 1519 г., Апостольские Послания — предположительно в 1520 — начале 1521 г. ), а затем Толковая Псалтырь (декабрь 1522 г.) [Синицына 2006: 222] — огромный труд, сохранившийся во множестве списков XVI–XIX вв. [Иванов 1969: 40–41]. Толковая Псалтырь 1522 г. ввиду своего немалого объема, сложности определения греческих источников толкований и трудности атрибуции авторства перевода конкретным участникам работы до сегодняшнего дня остается неисследованным текстом. Не считая вводных, хотя и обстоятельных комментариев А.В. Горского и К.И. Невоструева [Горский, Невоструев 1857: 83–101], в славистике отсутствуют исследования, посвященные непосредственно этому тексту.

В работах, сосредоточенных на лингвистических инновациях Максима Грека, сложилась традиция совокупного рассмотрения его справы текстов Священного Писания и обоих переводов Псалтыри [Ковтун, Синицына, Фонкич 1973; Кравец 1991; Olmsted 2002; MacRobert 2008; MacRobert 2017] с выделением разновременных слоев или этапов эволюции. Однако отсутствие четкого и полного представления о содержании исправлений в каждом из переводов в отдельности затрудняет создание целостной картины, и без того осложненной большим количеством списков, и более того, вольно или невольно способствует объединению этих текстов, реализующих собой разные типы филологической работы с текстом Св. Писания. Введение в научный оборот новых славяно-греческих списков Псалтыри 1552 г., положенных в основу настоящего издания, в значительной степени позволит исправить сложившуюся ситуацию. Выполненный в конце жизни Максима Грека перевод Псалтыри, будучи в отличие от предшествующих текстов полностью и последовательно исправленным по греческому источнику, подводит итог многолетних лингвистических, текстологических и экзегетических трудов Максима, комплексно представляя их результаты. Издаваемые списки принадлежат к числу единичных в истории церковнославянской книжности интерлинеарных двуязычных рукописей, позволяющих реконструировать принципы перевода, особенности работы со славянскими рукописями, а также с большой долей вероятности определить греческий источник перевода. Исключительной ценностью для исследователей обладают принадлежащие Максиму Греку глоссы интерлинеарных списков, как славянские, так и греческие. Глоссы, наглядно иллюстрирующие самые разные аспекты переводческой практики, от сугубо лингвистических до богословских, представляют собой богатейший материал для истории церковнославянских библейских переводов и истории церковнославянского языка, а также для истории греческого языка поствизантийского периода и его бытования в России.