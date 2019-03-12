Славянский перевод Евхология Великой церкви сохранился в двух пергаменных рукописях рубежа XIV-XV вв.: ГИМ, Син. 675 и Син. 900, — которые являются ближайшими копиями с оригинала перевода. Впервые эти кодексы были подробно описаны А. И. Горским и К. И. Невоструевым в каталоге рукописей Синодальной библиотеки [Горский, Невоструев 1869: 128-153]. Ими было отмечено, что требники содержат уникальные чины, аналогов которым нет в Евхологии Гоара [Goar 1647] — на то время единственном полном издании служб греческого Евхология [Горский, Невоструев 1869: VIII—IX].

Син. 675 — пергаменный кодекс, написанный уставом и содержащий 220 листов в 4-ю долю. Первоначально рукопись состояла из 34 тетрадей, часть которых на сегодняшний день утрачена. Первая тетрадь содержит оглавление кодекса, 2-8-я тетради отсутствуют, затем следует 9-я тетрадь: сигнатуру £ видно на л. 8. Датировка кодекса со времен Горского и Невоструева не пересматривалась, он относится к концу XIV или началу XV в. Книга не содержит приписок писцов, а имеет только позднюю владельческую запись о том, что патриарх Никон вложил ее в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. На последнем листе рукописи имеются две позднейшие записи, сделанные, видимо, в XV или в XVI в.: ги помозирабоу своему семиону и ги помозирабу своему ивану лeнтieвy. Горский и Невоструев указали, что правописание кодекса русское с примесью сербского, однако никаких конкретных примеров сербской орфографии не привели [Горский, Невоструев 1869: 149].

Афанасьева Т., Козак В., Мольков Г., Шарихина М. - Евхологий Великой церкви в славяно-русском переводе конца XIV века

Исследование и текст

Отв. ред. Т. И. Афанасьева

М; СПб.: Альянс-Архео, 2019. 400 с.

ISBN 978-5-98874-167-1

Афанасьева Т., Козак В., Мольков Г., Шарихина М. - Евхологий Великой церкви в славяно-русском переводе конца XIV века - Содержание

Введение {Афанасьева I И.)

Часть I Исследование

Глава 1. Текстология славяно-русского перевода Евхология Великой церкви {Афанасьева I И.)

§1. История изучения памятника

§2. Греческая традиция Евхология Великой церкви

§3. Славянская версия Евхология Великой церкви и ее греческий оригинал

§4. Славянский переводчик-составитель и его работа с греческим оригиналом

§5. Рукописная традиция Евхология Великой церкви на Руси в XV в

§6. Служебник и Требник митрополита Киприана

Глава 2. Язык славяно-русского перевода Евхология Великой церкви {Мольков Г А.)

§1. Орфография старшего списка ГИМ, Син. 675 1.1. Инновации в употреблении отдельных графем 1.2. Минимальный набор южнославянских признаков 1.3. Расширенный минимальный набор южнославянских признаков 1.4. Максимальный набор южнославянских признаков 1.5. Орфография служебника Vat. Slav. 14 1.6. Псевдоюжнославянизмы и диалектная принадлежность основного писца Син. 675 {Афанасьева I И.)

§2. Особенности морфологии 2.1. Именное склонение. Формы множественного числа {Мольков Г. А.) 2.2. Конкуренция двойственного и множественного чисел {Мольков Г. А.) 2.3. Местоименные клитики с притяжательным значением {Козак В. В., Мольков Г, А.) 2.4. Местоимения 3 лица {Афанасьева I И.) 2.5. Глагольные формы 2.5.1. Употребление перфекта во 2 лице единственного числа {Шарихина М. Г) 2.5.2. Перевод conjuctivus prohibitivus {Афанасьева I И.)

§3. Особенности синтаксиса 3.1. Предлоги ради, вместо, посд'к, опрочс {Козак В. В., Афанасьева I И.) 3.2. Безличные инфинитивные предложения {Афанасьева I И.) 3.3. Кальки греческих предложных и беспредложных субстантивированных инфинитивов {Шарихина М. Г) 3.4. Употребление дательного самостоятельного при переводе причастия в именительном падеже {Афанасьева I И.)

§4. Особенности лексики 4.1. Лексические и словообразовательные русизмы {Афанасьева I И.) 4.2. Глаголы с суффиксами -ова- / -ева- / -ва- {Шарихина М. Г) 4.3. Грецизмы, отсутствующие в исторических словарях {Козак В. В.)



Глава 3. Переводческая деятельность и литургические реформы митрополита Киприана {Афанасьева I И.)

§1. Литургические переводы митрополита Киприана

§2. Язык переводов киприановского круга

§3. Литургические переводы митрополита Киприана и «второе южнославянское влияние»

Часть II Славянская версия Евхология Великой церкви по рукописям Син. 900 и Син. 675

Правила публикации текста

Евхологий Великой церкви по рукописям ГИМ, Син. 900 и Син. 675

Состав русского Большого требника XIV-XV вв

Литература

Указатель шифров рукописей

Афанасьева Т., Козак В., Мольков Г., Шарихина М. - Евхологий Великой церкви в славяно-русском переводе конца XIV века - Введение

Настоящая книга представляет собой лингво-текстологическое исследование и первое полное издание славяно-русского перевода византийского патриаршего требника — крупнейшей подборки богослужебных чинов, совершаемых священником и епископом. Мигель Арранц выделил основные типы этой греческой богослужебной книги [Arranz 1982] и впервые указал на то, что у Константинопольского Евхология имеется славянская версия, создание которой он связал с деятельностью митрополита Киприана [Арранц 2003]. Славянский перевод данного литургического сборника имеет важное значение для изучения византийского и русского богослужения. Во-первых, его греческий оригинал, не сохранившийся до наших дней, отражал литургическую реформу Евхология, предпринятую в Константинополе в 80-х г. XIV в. Во-вторых, в Московской Руси на базе этого перевода сформировался Большой требник, первые списки которого относятся к концу XV в. В дальнейшем состав этой книги еще больше расширился: в XVI в. она пополняется чинами из сербского Большого требника, а также последованиями, созданными в Московской и Киевской Руси: это требник из Лисицкого монастыря Солов. 1085/1194 1505 г. и т. н. Киевский евхологий Vat. Borg, illyr. 15 1540 г. В настоящей работе исследуется формирование Большого требника в XIV-XV вв.

Перевод византийского Евхология имеет ключевое значение и с точки зрения истории русского литературного языка. Исследуемый памятник является русским литургическим переводом, сделанным справщиками круга митрополита Киприана, в связи с этим описание языка памятника представляет особую значимость, поскольку техника перевода этого книжника, несмотря на обилие научных работ о деятельности Киприана, остается малоизученной. В данной книге обосновывается русское происхождение перевода Евхология Великой церкви: он сделан с опорой на нормы Тырновской книжной школы и предназначен для использования на Руси. Новый период в истории литературного языка начинается с активной переводческой деятельности. Через переводы в язык попадает много новой лексики и грамматических черт, которые ведут к трансформации сложившихся норм. Началом Московского периода в истории русского литературного языка традиционно считались переводы, сделанные при архиепископе Геннадии Новгородском, т. е. переводы 90-х г. XV в. Ему предшествовал период «второго южнославянского влияния» конца XIV — первой половины XV в., который характеризовался прежде всего изменением орфографии русских рукописей [Буланин 1995: 43-45]. Язык новых памятников, появившихся на Руси в этот период, a priori считался южнославянским и потому до недавнего времени подробно не изучался. Лингвистические исследования текстов эпохи «второго южнославянского влияния» ограничивались по большей части описанием орфографических инноваций [Жуковская 1987: 144-176; Ворт 2006: 286-320; Успенский 2002: 304-317; Гальченко 2000: 123-152]. Настоящее издание призвано продемонстрировать, что русские переводы в это время существовали, хотя по числу произведений уступали южнославянским. Эти памятники нуждаются не только в орфографическом, но и в морфологическом, лексическом и синтаксическом описании. Переводческую деятельность русских книжников круга митрополита Киприана, таким образом, можно рассматривать на фоне домонгольских переводов, на сегодня гораздо лучше изученных. В то же время переводы Кип- риановского круга следует считать началом Московского периода в истории русского литературного языка.

В соответствии с поставленными задачами книга делится на три исследовательские главы. Первая посвящена историко-литургическому и текстологическому анализу славянского перевода Евхология Великой церкви, а также атрибуции его Киприановскому кругу, вторая — его лингвистическому описанию, которое позволяет связать его с русскими справщиками и показать, какие языковые средства и приемы перевода они использовали. В третьей главе полученные результаты включаются в контекст славянской книжной культуры последней четверти XIV — начала XV в. Историко-литургическая и текстологическая части работы сделаны Т. И. Афанасьевой, она же является автором третьей, обобщающей, главы. Лингвистическая глава написана всем исследовательским коллективом. Большую помощь в подготовке текста Евхология к изданию оказали Т. В. Рождественская и Е. Г. Соколов. Публикация памятника осуществлена по рукописи ГИМ, Син. 900 с разночтениями по ГИМ, Син. 675 и снабжена ссылками на греческие параллели по изданию М. Арранца. Исследование текста и подготовка его издания осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ, проект 14-00150а. Авторы книги выражают глубокую признательность Л. А. Герд, Э. Н. Добрыниной, С. А. Иванову, О. В. Ладе, А. Н. Левичкину, Ж. Л. Левшиной, А. Ю. Никифоровой, 3. Е. Оборневой, А. А. Пичхадзе, А. А. Турилову, Нине Глибетич, Марии Иовчевой и Тинатин Хронц за помощь и советы в процессе работы над данной темой.