Писать «Риторику Патриарха» дело не просто смелое, а дерзновенное. Однако дерзновение - не дерзость, дерзновение может рождаться из вдохновения, осознания злободневности того, о чем собираются писать авторы книги, и, конечно, жажды духовного преображения, которой наполнено наше непростое время.

Отчего современным ученым, объединенным интересом как к совершенной русской речи (это предмет риторики), так и к личности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не изложить свои скромные наблюдения, тем более что представлен для этого значимый повод?

Но дело, конечно, не в юбилее Предстоятеля нашей Церкви: личность Святейшего Патриарха, его вдохновенное, убеждающее, окрыляющее слово действуют не только на всякого верующего, но и на всех, кто его слушает, столь благодатным образом, что невольно задаешься вопросом: в чем секрет, тайна такого воздействия?

И может ли тайна человеческой личности - образа Божия - и творчества личности в слове быть вскрыта учеными методами?

Риторика Патриарха. К 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Сост. А. В. Щипков. М.: Русистика, 2017. 256 с.

ISBN 978-5-7805-1201-1

Риторика Патриарха. К 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - Содержание

От составителя. А. В. Щипков

Слово научного редактора. В. И. Аннушкин

Глава 1Патриарх Кирилл - ритор, словесник, стилист

Глава 2. Жанры публичных выступлений Патриарха Кирилла

Глава 3. Фигуры мысли в текстах Патриарха Кирилла о Русском мире

Глава 4. Патриарх Кирилл: образ ритора - анализ публичных речей

Риторика Патриарха. К 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - От составителя

Книга «Риторика Патриарха» посвящена изучению важного аспекта творчества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - риторических выразительных средств; в качестве изучаемых текстов взяты публичные выступления Патриарха, в том числе собранные в книге «Семь слов о Русском мире», которую издал Всемирный Русский Народный Собор в 2015 году. Риторических в строгом, аристотелевском смысле этого слова, то есть содержательно-аргументативных способов убеждения, конкретных приемов, тропов и фигур речи. Это особая область филологии как науки о Слове, имеющая четкие границы и тщательно разработанную методологию. Все это авторы настоящей книги подробно разъясняют, и мы не станем вторгаться в область их научной компетенции.

Но вот о чем хотелось бы сказать. Риторика в собственном смысле слова - искусство древнее и почтенное, она далека от тех приемов, которые сегодня широко используются в PR, рекламе, политической агитации. Риторические жанры, в отличие от прикладных речевых практик, имеют долгосрочную художественную задачу и рассчитаны не только на современников, но и на потомков. Так понимали свое дело авторы древнерусских риторических произведений митрополит Иларион, Владимир Мономах, Даниил Заточник. Только их искусство предназначалось для произнесения вслух на площадях и в храмах, хотя первоначально и записывалось. Почему именно так? После правления Ярослава Мудрого, который начал усиленно строить школы, грамотность росла, но большая часть народа, в отличие от элиты, все же оставалась неграмотной и не могла воспринимать письменную речь.

Даже Евангелие в те времена не столько читали, сколько слушали в храмах во время службы. И Церковь в лице наиболее способных своих представителей, так сказать, «шла в народ». А потому вплоть до XVII века в русской литературе основную структурирующую роль играло деление не на стихи и прозу, а на тексты для чтения и тексты для произнесения вслух. Первая часть - это летописи, патерики, притчи, военные повести, «хождения», «чудеса». Вторая - «слова», проповеди, поучения, моления. Потом это деление перешло внутрь отдельного жанра. Были поучения для чтения и для произнесения прихожанам в храме. Они отличались. Вторые могли быть короче и без некоторых украшений, но эмоционально сильнее. Отголоски их позднее можно было отыскать, скажем, у Ломоносова в его знаменитых одах, которые читались при дворе. Нынешнее время в не меньшей степени нуждается в «словах» и проповедях. Люди перестали доверять официально-деловой речи, подверженной законам пиара и информационной агрессии.

Но возможность говорить напрямую, глаза в глаза, дает только прямое высказывание, а оно связано с устной речью. Так легче достучаться до ближнего. Сказанное должно быть понятно здесь и сейчас, понятно человеку, у которого в данный момент распахнуто сердце. Это не постановочная речь, а жизнь-в-слове, когда говорят не как пишут, а как дышат, схватывая то, что запало в сердце и что хочется поселить в сердце брата своего. Раздражить глубину сердечную. Эта интенция за счет присущей ей искренности не устаревает со временем, она несет свет соборной церковной мысли потомкам. Три века назад менялся язык эпохи, и риторика устных жанров приближалась к нему. Так же обстоит дело и сегодня: тексты Патриарха Кирилла включают в себя наряду с церковной фразеологией и светские выражения, и элементы дискурса современной науки.

Все это части единого культурно-языкового пространства, охваченные авторской индивидуальностью Патриарха, у которого, благодаря его уникальному чувству языка, стилистическое разнообразие никогда не переходит в эклектику. Общественное звучание текстов Предстоятеля Русской Православной Церкви вызывает резонанс и в интеллектуальном комьюнити, и среди широкой публики. Один из выводов, которые сделает их адресат - сделает сам, без грубой авторской подсказки, - это идея ответственности Церкви за историческую судьбу своего народа. Церковь в ответе за то, чтобы наши исторические разрывы не привели нас вновь к гражданскому расколу, чтобы они были осмыслены с позиций христианской этики, причем не только в религиозном, но и в светском понимании последней. Сегодня Церковь берет ответственность за народ в трудной для него ситуации. Внешние вызовы и угрозы растут, самоидентификация народа затруднена, а он сам страдает от токсичного информационного контента.

Как Моисей выводил евреев, так и нынешняя Церковь стремится вывести тех, кого окормляет, из плена симулякров, ложных альтернатив и суррогатов национальной идентичности. Церковь обязана делать это по двум причинам. Во-первых, у нее соборная, а не партийная и не корпоративная природа. В этом смысле Церковь - один из немногих подлинно демократических институтов в стране. Во-вторых, она единственный оставшийся в России институт, который соединяет исторические периоды: дореволюционный, советский и постсоветский. При ее попечении да не распадется связь времен. Высказывания Святейшего Патриарха Кирилла очень много могут для этого сделать и уже делают.

Александр Щипков