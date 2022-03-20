Небольшая, но тем не менее значительная для Восточной Европы коллекция греческих рукописей Одессы (37 ед. хр.) представляет собой не только интересное собрание для греческой палеографии Х-ХVIII вв. и истории коллекционирования греческих манускриптов, но и важный источник для характеристики греческой культуры этого города в первое столетие его существования. Насколько мы можем сегодня судить относительно происхождения той или иной рукописи, появление греческих манускриптов в Одессе обязано прежде всего основанию и последующему существованию здесь таких учреждений, как различные греческие училища. Одесское общество истории и древностей и Новороссийский университет, а также деятельности отдельных представителей балканской культуры и просвещения.

Можно предположить, что одними из первых греческих рукописей, появившихся в Одессе, оказались два кодекса XVIII в., принадлежавшие греческому училищу при церкви Св. Троицы, сведения об основании которого относятся к 1811 г. Одной из этих рукописей является чрезвычайно разнообразный по своему составу сборник учебных текстов 80-90-х гг. XVIII в. молдовалашского происхождения — ОННБ № 47. В самом кодексе отсутствуют какие-либо признаки, которые позволили бы считать эту рукопись связанной с первым греческим училищем Одессы, однако манускрипт в начале XX в. находился в библиотеке созданного еще в 1817 г. другого учебного заведения, что и может служить основанием для его отнесения к числу первых греческих рукописей в истории города. Другая рукопись, которая содержит «Хронику» Михаила Глики — ОННБ № 569, — имеет на своих начальных листах синюю печать с трудночитаемой надписью. Можно думать, что речь идет о той же греческой Троицкой школе, в библиотеке которой в 1830 г. находились не только рукописи, но и разнообразные издания XVIII-XIX вв.

В 1817 г. в Одессе было основано Греческое коммерческое училище, просуществовавшее целое столетие и сыгравшее важную роль в истории города. Училище имело свою значительную библиотеку, основой которой, как можно думать, явились рукописные и печатные книги школы при Троицкой церкви. Среди книг нового училища мы можем указать пять греческих рукописей: ОННБ № 47. 165.41. 389 и 569. Все они также относятся к XVIII столетию и помечены печатью: ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ ΟΔΗΣΣΟ («Греческое коммерческое училище в Одессе»). К сожалению, мы не располагаем сведениями о времени появления этой печати на книгах училища, которые позволили бы определить период, когда укатанные манускрипты были перенесены на одесскую почву или передавались здесь из одного учреждения в другое. Можно, во всяком случае, предположить, что эти рукописные книги, представляющие собой типичный учебный материал школ греческого мира XVII-XVIII столетий, использовались в коммерческом училище по своему назначению и, по всей вероятности, принадлежали к первоначальному ядру его библиотеки.

Борис Фонкич – Греческие рукописи Одессы: Каталог

М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 176 с.

ISBN 978-5-907290-62-4

Борис Фонкич – Греческие рукописи Одессы: Каталог – Содержание

Предисловие

Очерк истории формирования коллекции греческих рукописей Одессы

ГРЕЧЕСКИЕ РУКОПИСИ ОДЕССЫ

Одесская национальная научная библиотека. Отдел редких изданий и рукописей (Музей книги)

Собрание В. И. Григоровича

Рукописи Греческого коммерческого училища в Одессе

Рукописи А. С. Стурдзы

Рукописи, поступившие от различных владельцев, и неизвестного происхождения

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова. Научная библиотека. Отдел редких книг и рукописей

Одесский историко-краеведческий музей

Библиография