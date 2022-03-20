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Фонкич – Греческие рукописи Одессы

Борис Фонкич – Греческие рукописи Одессы: Каталог
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, Cultural Studies Art
Небольшая, но тем не менее значительная для Восточной Европы коллекция греческих рукописей Одессы (37 ед. хр.) представляет собой не только интересное собрание для греческой палеографии Х-ХVIII вв. и истории коллекционирования греческих манускриптов, но и важный источник для характеристики греческой культуры этого города в первое столетие его существования. Насколько мы можем сегодня судить относительно происхождения той или иной рукописи, появление греческих манускриптов в Одессе обязано прежде всего основанию и последующему существованию здесь таких учреждений, как различные греческие училища. Одесское общество истории и древностей и Новороссийский университет, а также деятельности отдельных представителей балканской культуры и просвещения.
Можно предположить, что одними из первых греческих рукописей, появившихся в Одессе, оказались два кодекса XVIII в., принадлежавшие греческому училищу при церкви Св. Троицы, сведения об основании которого относятся к 1811 г. Одной из этих рукописей является чрезвычайно разнообразный по своему составу сборник учебных текстов 80-90-х гг. XVIII в. молдовалашского происхождения — ОННБ № 47. В самом кодексе отсутствуют какие-либо признаки, которые позволили бы считать эту рукопись связанной с первым греческим училищем Одессы, однако манускрипт в начале XX в. находился в библиотеке созданного еще в 1817 г. другого учебного заведения, что и может служить основанием для его отнесения к числу первых греческих рукописей в истории города. Другая рукопись, которая содержит «Хронику» Михаила Глики — ОННБ № 569, — имеет на своих начальных листах синюю печать с трудночитаемой надписью. Можно думать, что речь идет о той же греческой Троицкой школе, в библиотеке которой в 1830 г. находились не только рукописи, но и разнообразные издания XVIII-XIX вв.
В 1817 г. в Одессе было основано Греческое коммерческое училище, просуществовавшее целое столетие и сыгравшее важную роль в истории города. Училище имело свою значительную библиотеку, основой которой, как можно думать, явились рукописные и печатные книги школы при Троицкой церкви. Среди книг нового училища мы можем указать пять греческих рукописей: ОННБ № 47. 165.41. 389 и 569. Все они также относятся к XVIII столетию и помечены печатью: ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ ΟΔΗΣΣΟ («Греческое коммерческое училище в Одессе»). К сожалению, мы не располагаем сведениями о времени появления этой печати на книгах училища, которые позволили бы определить период, когда укатанные манускрипты были перенесены на одесскую почву или передавались здесь из одного учреждения в другое. Можно, во всяком случае, предположить, что эти рукописные книги, представляющие собой типичный учебный материал школ греческого мира XVII-XVIII столетий, использовались в коммерческом училище по своему назначению и, по всей вероятности, принадлежали к первоначальному ядру его библиотеки.

Борис Фонкич – Греческие рукописи Одессы: Каталог

М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 176 с.
ISBN 978-5-907290-62-4

Борис Фонкич – Греческие рукописи Одессы: Каталог – Содержание

  • Предисловие
  • Очерк истории формирования коллекции греческих рукописей Одессы
ГРЕЧЕСКИЕ РУКОПИСИ ОДЕССЫ
  • Одесская национальная научная библиотека. Отдел редких изданий и рукописей (Музей книги)
  • Собрание В. И. Григоровича
  • Рукописи Греческого коммерческого училища в Одессе
  • Рукописи А. С. Стурдзы
  • Рукописи, поступившие от различных владельцев, и неизвестного происхождения
  • Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова. Научная библиотека. Отдел редких книг и рукописей
  • Одесский историко-краеведческий музей
Библиография
  • Соответствие шифров греческих рукописей одесских хранилищ и порядковых номеров их описания в каталоге
  • Алфавитный указатель
  • Сокращения
  • Список иллюстраций
  • Иллюстрации
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Added 20.03.2022
Author zenkevich
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