Побеги крестьян, покушения их на феодальную собственность, локальные восстания крестьян, массовые крестьянские войны, охватывающие значительную часть территории страны, восстания горожан и, наконец, еретические движения — таковы те многообразные формы, в которых находила свое выражение борьба трудящихся масс против феодального гнета.

Многие из этих форм классовой борьбы, в частности крестьянские восстания и восстания горожан на Руси, получили всестороннее и в ряде случаев монографическое освещение в работах советских историков. К сожалению, этого нельзя сказать о еретических движениях, имевших место на Руси. А между тем, в общественной борьбе эпохи феодализма ереси играли важную роль.

Методологические основы для изучения проблемы еретических движений дают труды классиков марксизма-ленинизма и в первую очередь работа Энгельса «Крестьянская война в Германии». В этой работе Энгельс показывает, что ереси являлись одной из форм революционной оппозиции феодализму. Социальное содержание ересей составлял протест угнетенных классов против феодального гнета. Этот протест принимал религиозную оболочку и направлялся против господствующей церкви в силу своеобразия социально-экономических и идеологических условий феодальной эпохи.

Церковь в эпоху феодализма занимала исключительное положение. Она являлась крупнейшим феодалом. В обладании церкви находилась значительная часть всех обрабатываемых земель; церковная иерархия как бы повторяла иерархическую структуру феодального общества. В то же время церковь была носителем господствующей во всех областях умственной жизни религиозной идеологии, которая освящала своим авторитетом существовавшие общественные отношения. Церковь, как указывает Энгельс, «являлась наивысшим обобщением и санкцией существующего феодального строя». Неудивительно, что при этих условиях выступления против феодализма часто принимали форму выступлений против господствующей церкви, форму богословских ересей, ибо «для того, чтобы возможно было нападать на общественные отношения, с них нужно было совлечь покров святости».

Н. А. Казакова и Я. С. Лурье - Антифеодальные еретические движения на Руси - XIV-начала XVI века

Издательство Академии Наук СССР Москва-Ленинград 1955 г. - 573 с.

Н. А. Казакова и Я. С. Лурье - Антифеодальные еретические движения на Руси - XIV-начала XVI века - Содержание

Аннотация

Введение

Часть первая. Новгородско-псковская ересь стригольников XIV—XV вв. (Н. А. Казакова)

Глава I. Историография новгородско-псковской ереси стригольников

Глава II. Новгород и Псков в XIV—XV вв

Глава III. Ересь стригольников в Новгороде и Пскове в XIV в

Глава IV. Ересь стригольников во Пскове в первой половине XV в.

Заключение

Часть вторая. Новгородско-московская ересь конца XV—начала XVI в. (Я. С. Лурье)

Глава I. Историография новгородско-московской ереси

Глава II. Русское государство во второй половине XV—нач. XVI в

Глава III. Новгородская ересь конца XV в

Глава IV. Новгородские еретики и русская письменность XV—XVI вв

Глава V. Московский кружок еретиков

Глава VI. Литература московских еретиков

Глава VII. Расправа над еретиками

Заключение

Приложение

От составителей

I. Источники по истории новгородско-псковской ереси стригольников

№ 1. Послание константинопольского патриарха против стригольников (редакция начала XVI в.)

№ 2. Поучение епископа Стефана против стригольников

№ 3. 23 сентября 1416 г. — Послание митрополита Фотия во Псков против стригольников

№ 4. 1422 или 1425 г. — Послание митрополита Фотия во Псков против стригольннков (и по другим вопросам)

№ 5. 22 июня 1427 г. — Послание митрополита Фотия во Псков против стригольннков

№6. 23 сентября 1427 г. — Послание митрополита Фотия во Псков против стригольников (и по другим вопросам)

II. Источники по истории но в городско - московской ереси конца XV — начала XVI в.

№ 7. «Лаодикийское послание» Федора Курицына

№ 8. 22 июля 1485 г. — Приписка Ивана Черного к «Еллинскому летописцу»

№ 9. Пермские глоссы

№ 10. Сочинение против монашества

№ 11. До 1479 г. — Послание Иосифа Санина архимандриту Вассиану о троице

№ 12. 1487 г. — Послание архиепископа Геннадия Новгородского епископу Прохору Сарскому

№ 13. Январь 1488 г. — Послание архиепископа Геннадия Новгородского епископу Нифонту Суздальскому

№14—15. Февраль 1488 г, — Грамоты великого князя Ивана III и митрополита Геронтия архиепископу Геннадию Новгородскому

№ 16. Февраль 1489 г. — Послание архиепископа Геннадия Новгородского Иоасафу, бывшему архиепископу Ростовскому

№ 17. Послание иконописцу и «слова» о почитании икон

№ 18. Октябрь 1490 г. — Послание архиепископа Геннадия Новгородского митрополиту Зосиме

№ 19. Октябрь 1490 г. — Послание архиепископа новгородского Геннадия собору епископов

№ 20. Октябрь 1490 г. Соборный приговор п поучение против еретиков

№ 21. Октябрь 1490 г. — «Покаяние» еретика Дениса (отрывок)

№22. После 1 сентября 1942 г. — Послание новгородского архиепископа Геннадия неизвестному (отрывок)

№ 23. После 1 сентября 1492 г. — «Сказания» о «скончании седьмой тысящи»

№ 24. Рассуждение об иноческом жительстве

№ 25. Послание игумена Иосифа Волоцкого епископу Нифонту Суздальскому (две редакции)

№ 26. Послание Иосифа Волоцкого его брату Вассиану

№ 27. Около 1503 г. — Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Аидронниковскому Митрофану

№ 28. «Сказание о новоявившейся ереси» (первая и вторая редакции)

№ 29. 1504—1505 г. — Слово об осуждении еретиков

№ 30. 1504—1505 г. — Слово о «благопремудростных коварствах»

№ 31. 1505 г. — Послание о соблюдении соборного приговора 1504 г

№ 32. Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого о наказании еретиков

№ 33—34. Послания Иосифа Волоцкого Василию III

№ 35. Полемическое «слово» против Иосифа Волоцкого

Указатель шифров использованных рукописей

Список иллюстраций