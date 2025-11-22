Новая редакция книги «Открой ум и сердце Высшей Тайне», приуроченная к двадцатой годовщине ее публикации в 1986 году, позволяет обновить некоторые ее части на основе опыта, накопленного нами за эти двадцать лет. Отдельно хочу поблагодарить отца Карла Арико за его большую помощь в редактировании этого нового издания.

В первой части книги изложен метод центрирующей молитвы и его теоретическая база. Чтобы можно было рассмотреть метод в более широком контексте, во второй части приведены духовные, исторические и теологические размышления. По всей книге встречаются вопросы, часто задаваемые практикующими о молитве сосредоточения, — они выделены курсивом.

Томас Китинг - Открой ум и сердце Высшей Тайне. Созерцательное измерение Евангелия

М.: Ганга, 2021. —256 с.

ISBN 978-5-907243-86-6

Томас Китинг - Открой ум и сердце Высшей Тайне. Созерцательное измерение Евангелия - Содержание

Молитва Святому Духу

Введение

ЧАСТЬ I

Глава 1 Измерения созерцательной молитвы

Глава 2 Первые шаги в центрирующей молитве

Глава 3 Священное слово как символ

Глава 4 Блуждание воображения

Глава 5 Рождение духовной внимательности

Глава 6 Более тонкие виды мыслей

Глава 7 Разгрузка подсознательного

Глава 8 Центрирующая молитва. Интенсивный ретрит

Глава 9 Краткое изложение метода центрирующей молитвы

Заключение

Медитация

ЧАСТЬ II

Глава 10 Чем не является центрирующая молитва

Глава 11 Обзор созерцательной молитвы в христианской традиции

Глава 12 Руководство для христианской жизни, роста и преображения

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Практики, помогающие привнести действие центрирующей молитвы в повседневную жизнь

Приложение 2 Фраза активной молитвы

Приложение 3 Еженедельная группа поддержки

Приложение 4 Метод центрирующей молитвы. Молитва согласия

Приложение 5 Распространение созерцательной молитвы

Глоссарий

Об авторе

Томас Китинг - Открой ум и сердце Высшей Тайне. Созерцательное измерение Евангелия - Краткое изложение метода центрирующей молитвы

Центрирующая молитва — это попытка представить учение более ранних времен в обновленном виде, систематизировать его, внести в него определенный порядок. Центрирующая молитва не заменяет собой прочие виды молитвы, но позволяет увидеть их с новой точки зрения. Во время этой молитвы ты соглашаешься на присутствие Бога внутри тебя. В остальное время твое внимание направляется наружу, дабы обнаружить присутствие Бога повсюду. Центрирующая молитва создана не ради какого-то особого духовного переживания, а ради того преображающего воздействия, которое она оказывает на жизнь человека сама по себе.

Центрирующая молитва — это способ устранения обычных препятствий для состояния созерцания, а также для подготовки человеческих способностей к содействию дару созерцания. Подобно интуитивному знанию и Божьей любви, созерцание — не столько дар, сколько данность. Оно остается даром, но это дар, которым уже обладает каждый приходящий в этот мир и который является частью человеческих способностей, частью человеческого существа. Это не то, что зарабатывается действиями, такими как духовная практика, аскеза или особый образ жизни.

Метод центрирующей молитвы предназначен для того, чтобы отделить тебя от обычного потока мыслей, который укрепляет привычный способ думать о себе и твой привычный взгляд на мир. Это похоже на переключение радиоприемника с длинных волн на короткие. Возможно, ты привык к длинноволновому диапазону и станциям, которые на нем ловятся. Но если ты хочешь слышать удаленные станции, тебе придется переключиться на другую длину волны. Здесь примерно то же самое: если ты отпустишь свое обычное мышление и эмоциональные шаблоны, для тебя откроется новый мир. Большинство вопросов, о которых идет речь в данном разделе, уже обсуждались в предыдущих главах. Тем не менее, краткое заключение о практических аспектах этого метода может быть полезным завершением данного раздела книги.

Выполняя регулярную практику, прими удобное положение, которое позволит тебе сидеть спокойно. Закрой глаза. При этом исчезает половина мира, ведь мы зачастую думаем о том, что видим. Чтобы замедлить обычный поток мыслей, удерживай только одну мысль. Для этого выбери слово из одного или двух слогов, с которым ты чувствуешь себя комфортно. Это слово представляет собой жест или знак твоего согласия на присутствие и действие Бога в тебе во время центрирующей молитвы.