Протоирей Дмитрий Климов - Антиманипуляция - Огласительные беседы постсоветского пространства

Климов - Антиманипуляция - Огласительные беседы постсоветского пространства
Современный священник находится в сфере нескончаемых вопрошаний: он должен все знать и иметь четко сформулированную позицию — таков сегодня запрос общества по отношению к Церкви и священству. Очень часто этот запрос оказывается неудовлетворенным, слишком многого общество ждет от Церкви и человек — от батюшки. Священнику, со всех сторон окруженному вопросами о церковной жизни, о политике, о нравственности, приходится искать ответы, а у отца Дмитрия Климова, без всякого сомнения, есть к этому талантов том числе талант историка — точно сформулировать, найти правильные слова.
В этой книге отец Дмитрий выступает не только как священник, но и. как профессиональный историк. Прежде всего как историк он говорит о том, как складываются исторические мифы и что за ними стоит. Но ведь мифы складываются и в религиозной жизни, мифотворчество относится к области религиозного сознания, и часто вместо настоящей, истинной веры человек живет мифом: религиознополитическим, православно-патриотическим, этническим, магическим, каким угодно. Периферийное вдруг оказывается в центре, а главное — Христос, Его евангельское слово — становится менее значимым, менее ценным. Такими мифами и сегодня полна наша церковная жизнь. Отец Дмитрий в своей книге развенчивает мифы и говорит о главном: о человеке и о Боге, о Христе и Его Церкви, о поисках веры и поисках правды. Он дает ответы на самые болевые вопросы, которыми не может не задаться тот, кто ступил на путь веры.
В последнее время издается все меньше книг с объяснениями, как ставить свечки, писать записки о здравии и упокоении и т. д. Еще недавно казалось, что новопришедшего в храм надо снабдить комплексом знаний о правильном поведении на службе и о подготовке к Причастию. Но выяснилось, что эти брошюры — ни о чем и не нужны, потому что не разъясняют главных вопросов: зачем мне Церковь, каковы мои отношения с Богом, чего я ищу в жизни?
Случись с человеком беда — что он сделает: пойдет заказывать молебен определенному святому, чтобы получить желаемый результат, или начнет говорить с Богом, попытается понять себя и по-настоящему добраться до Бога, поверить Ему, поступить по-евангельски, идти дальше, не терять веры, надежды, упования? Ухватится за соломинку иллюзорных опор или пойдет, как апостол Петр, по воде ко Христу?.. Книга отца Дмитрия об этом. Она написана очень просто и обращена к человеку, который пока еще мало что знает о Церкви, но хочет узнать о ней главное.
Протоирей Дмитрий Климов - Антиманипуляция - Огласительные беседы постсоветского пространства
М.: Никея, 2019. — 216 с.
ISBN 978-5-91761-941-5
Протоирей Дмитрий Климов - Антиманипуляция - Огласительные беседы постсоветского пространства - Содержание
Предисловие
Раздел I. Человек и история
- Зачем надо знать историю?
- Об исторических мифах
- Иван Грозный и русский менталитет
- Когда в России было единство?
- Война — это грех?
- Надо ли каяться за прошлое?
Раздел II. Человек и Государство
- Что такое настоящий патриотизм?
- Христианин — какой страны патриот?
- Патриот — тот, кто против других?
- Откуда в нас агрессивность?
- Как стать патриотом?
Раздел III. Человек и свобода
- Что такое свобода и зачем она нужна?
- Надо ли стремиться к единству?
- О единстве Церкви и государства
- Бывает ли политика нравственной?
- А государство?
Раздел IV. Человек и семья
- Как семья влияет на государство?
- Гражданский брак побеждает?
- Что не так с нашими женщинами?
- Все знают, что аборт — это плохо, так почему же?
- Разве не страшно сейчас рожать детей?
- Наше будущее — молодежь в интернете?
Раздел V. Человек и Церковь
А. Что происходит в храме
- Как люди приходят в храм?
- Почему у православных столько запретов?
- Как правильно вести себя в храме?
- Как привести/вернуть в храм детей?
- Для чего в Церкви обряды?
- А если ничего не понятно?
- Где все узнать о Боге?
- Чем церковные праздники отличаются от обычных?
- Мы участвуем в символическом действе?
- Реликвии — тоже символ?
- Зачем христианину приход?
Б. Пост как подарок Богу
- Для чего нужен пост?
- Что главнее?
- Лучше недо- или пере-?
- А как же Новый год?
В. О покаянии и исповеди
- Как готовиться к первой исповеди?
- Зачем перед исповедью просить прощения?
- Постоянно каяться в одном и том же?
- Исповедь и покаяние - в чем разница?
- За что можно получить епитимью?
- Нало ли стремиться на исповедь к старцу?
Протоирей Дмитрий Климов - Антиманипуляция - Огласительные беседы постсоветского пространства - Человек и история
Чтобы судить о современном состоянии общества и о политике, необходимо знать историю. Если посмотреть на политику Сталина в исторической перспективе, станет ясно, что она не была целесообразной: страна оказалась в глубоком кризисе — и экономическом, и политическом, и нравственном. Некоторые думают, что причина нынешнего кризиса — в 90-х годах, а на самом деле исторические законы действуют на более протяженных отрезках времени.
Люди, не знающие, что было с чеченским народом в 1944 году, когда его депортировали, удивляются, почему в 90-х годах они так относились к русским, откуда взялась ненависть, ведь при советской власти все было спокойно. Полвека обида за жестокость депортации дремала в недрах народа и, как только централизованная власть ослабла, вырвалась наружу.
Другой пример: на Западной Украине униаты отбирают храмы у православных. Но ведь в 1946 году был так называемый Львовский собор, на котором их насильно присоединили. Хрущев, по приказанию Сталина, расправился с униатами: кого сослали, кого расстреляли, кого присоединили, и все храмы отобрали. Прошло 50 лет, а ненависть никуда не делась, она через поколение бьет по людям, которые уже забыли, что там происходило.
Излюбленный аргумент сталинистов: Сталин выиграл войну... Не Сталин, а народ. Сталин был по-настоящему гениальным лишь в том, что касалось сохранения его личной власти. А войну выиграл народ, во многом не благодаря, а вопреки его руководству. Жертвы, понесенные в Великой Отечественной, были огромны, а что самое печальное, часто неоправданны. Я считаю, что войну выиграли благодаря духовным резервам народа, накопленным еще до революции. Сейчас, несмотря на заявления о солидарности с нашими дедами, мы бы уже не смогли справиться с подобной бедой, как справились они.
Почему верующие поддерживают сталинизм: многое зависит от необразованности, от того, что люди мало знают о репрессиях и их последствиях. Но не только. В 90-х годах была такая гуманистическая иллюзия, что, если все прочитают «Архипелаг ГУЛАГ», тут же будут расставлены точки над i и никаких вопросов больше не возникнет. Но одни, прочитав книгу, сказали: «Это клевета», а другие: «Ну и что? А все равно — победа, космос, ядерная бомба, индустриализация и так далее». Дело не в неосведомленности, тут удивительное отношение к ценности человеческой жизни. Вопрос «о счастье, добытом слезой ребенка» не только не обсуждается, но даже не ставится.
Когда я был на экскурсии в музее Волго-Донского канала, который строили в основном заключенные, экскурсовод заявила: «Ну а что, здесь погибло всего лишь две тысячи человек». Мол, ради таких свершений это еще ничего...
Недавно ко мне подошел один дедушка и спрашивает: « Вы, батюшка, как считаете: было лучше при социализме или капитализме?» Я говорю: «У вас сидел кто-нибудь?» — «Сидел». — «За что?» — «Советскую власть ругал, правильно, что посадили». То есть родственник сидел за дело... И такого дедушку уже не переубедишь. Многие сидели во время сталинских репрессий, у многих были расстреляны близкие, казалось бы, человек, у которого в семье было такое, должен однозначно относиться к трагедии того времени. Однако нет, не всегда так. Мой прадедушка после того, как прошел всю войну (был ранен, награжден), в 1946-м по доносу сел в тюрьму. До самого 1953 года просидел. Он в частном разговоре где-то сказал, что у немцев вот так живут, а у нас вот этак и что наши глупые офицерские жены немецкие трофейные ночнушки надевают как вечерние платья и в них щеголяют. Пошутил — и сел на семь лет, за неосторожное слово. При этом он остался сталинистом до самого конца, считал, что во всем виноват Берия, а не Сталин.
Одна женщина пересказала мне историю, услышанную от бабушки, о коллективизации, раскулачивании и расказачивании. Эта бабушка говорила^ что многое могла бы простить Сталину, но как выселенные люди шли в Сибирь, на пустые места, как у них на руках замерзали младенцы и они даже не могли их похоронить, потому что конвой подталкивал, торопил, и они клали младенцев на обочину и шли дальше — этого простить она не могла...
Наше заблуждение в том, что мы говорим только о Сталине. Но не все зависело от него одного. Как сказал Довлатов: «Четыре миллиона доносов кто-то ведь написал». Многое зависело от самого общества: как тогда многие соглашались с тем, что происходило, так и сейчас — мы говорим, что власть несправедлива, в политике все плохо, но соглашаемся с этим всей своей жизнью.
Если бы не ребята я бы ничего не смог сделать, спасибо им что делятся опытом!!!
Поздравляем Александра с первой самостоятельной работой!