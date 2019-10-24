Протоирей Дмитрий Климов - Антиманипуляция - Огласительные беседы постсоветского пространства

Современный священник находится в сфере нескончаемых вопрошаний: он должен все знать и иметь четко сформулированную позицию — таков сегодня запрос общества по отношению к Церкви и священству. Очень часто этот запрос оказывается неудовлетворенным, слишком многого общество ждет от Церкви и человек — от батюшки. Священнику, со всех сторон окруженному вопросами о церковной жизни, о политике, о нравственности, приходится искать ответы, а у отца Дмитрия Климова, без всякого сомнения, есть к этому талантов том числе талант историка — точно сформулировать, найти правильные слова.

В этой книге отец Дмитрий выступает не только как священник, но и. как профессиональный историк. Прежде всего как историк он говорит о том, как складываются исторические мифы и что за ними стоит. Но ведь мифы складываются и в религиозной жизни, мифотворчество относится к области религиозного сознания, и часто вместо настоящей, истинной веры человек живет мифом: религиознополитическим, православно-патриотическим, этническим, магическим, каким угодно. Периферийное вдруг оказывается в центре, а главное — Христос, Его евангельское слово — становится менее значимым, менее ценным. Такими мифами и сегодня полна наша церковная жизнь. Отец Дмитрий в своей книге развенчивает мифы и говорит о главном: о человеке и о Боге, о Христе и Его Церкви, о поисках веры и поисках правды. Он дает ответы на самые болевые вопросы, которыми не может не задаться тот, кто ступил на путь веры.

В последнее время издается все меньше книг с объяснениями, как ставить свечки, писать записки о здравии и упокоении и т. д. Еще недавно казалось, что новопришедшего в храм надо снабдить комплексом знаний о правильном поведении на службе и о подготовке к Причастию. Но выяснилось, что эти брошюры — ни о чем и не нужны, потому что не разъясняют главных вопросов: зачем мне Церковь, каковы мои отношения с Богом, чего я ищу в жизни?

Случись с человеком беда — что он сделает: пойдет заказывать молебен определенному святому, чтобы получить желаемый результат, или начнет говорить с Богом, попытается понять себя и по-настоящему добраться до Бога, поверить Ему, поступить по-евангельски, идти дальше, не терять веры, надежды, упования? Ухватится за соломинку иллюзорных опор или пойдет, как апостол Петр, по воде ко Христу?.. Книга отца Дмитрия об этом. Она написана очень просто и обращена к человеку, который пока еще мало что знает о Церкви, но хочет узнать о ней главное.