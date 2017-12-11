История евреев

В 587 г. до н. э. значительную часть жителей Иудеи увели в Вавилон, с чего и началась эпоха Вавилонского плена. Иерусалим и его Храм были разрушены, а Иудейское царство (Иегуда) прекратило свое существование. После завоевания Вавилона персами в 539 г. до н. э. победители в лице царя Кира Великого позволили иудеям (евреям) вернуться на родину. Некоторые из них воспользовались этой возможностью: на протяжении 530-520-х гг. до н. э. имели место как минимум две волны возвращенцев.

После непростого и болезненного размежевания с общиной тех, кто выселению не подвергался, евреи восстановили свой Храм, который был освящен в 516 г. до н. э. В начале периода Вавилонского плена действовали библейские пророки Иеремия и Иехезкель; Второисайя (безымянные авторы глав 40-66 книги Исайи), Захария (автор глав 1-8 книги Захарии) и Хагай действовали в его конце. Персидский период продлился всего 200 лет — с 539 г. (покорение Вавилона Киром) до 334 или 333 г. до н. э. (завоевание Персии Александром Македонским). Среди главных достижений этого периода следует помимо восстановления Храма назвать деятельность Эзры (вероятно, 458 г. до н. э., хотя многие ученые предпочитают датировать это событие примерно 30 годами позже) и Нехемии (445 и 432 г. до н. э.).

Эзра возглавлял очередную волну возвращения из Вавилона, он пытался расторгнуть браки священства и аристократии с неевреями и зачитал народу Учения (Торы) Моисея (Эзра, 7:10). Работа Нехемии была разнообразнее — она включала в себя как укрепление и новое заселение Иерусалима, так и отмену долговых обязательств для бедноты, а также еще целый ряд религиозных реформ. Поколение Эзры и Нехемии — последнее в библейской истории; последним же из пророков был Малахия (собственно, Малахия может быть и нарицательным именем, означающим “Мой посланец ״ , или, в чуть иной огласовке, “Его посланец”; другими словами, эта книга анонимна), который жил, вероятно, совсем незадолго до Эзры и Нехемии.

Эзрой и Нехемией завершается Библия и Библейский Израиль (см. следующий раздел, а также главу 6). Завоевание Персии Александром стало началом эллинистического периода. После смерти Александра державу поделили между собой его полководцы, которые на протяжении нескольких десятилетий боролись друг с другом за власть. В итоге, когда постепенно улеглись споры (301 г. до н. э.), Иудея оказалась под властью Египетского царства (македонские Птолемеи). Еще век спустя (200 г. до н. э.) ее завоевали македонские цари Сирии (Селевкиды). В культурном смысле эллинистический период продолжался еще много веков, быть может, даже до самого арабского завоевания в VII в. н. э., однако политически для жителей Леванта он закончился приходом в I в. до н. э. римлян.

Для иудеев этот период оказался еще короче. На протяжении персидского и эллинистического периодов евреи вполне спокойно относились к своим правителям. Нет ни малейших свидетельств сколь бы то ни было серьезного еврейского сопротивления господствовавшим над ними державам. Картина резко изменилась в 160-е гг. до н. э. В 168-167 гг. до н. э. селевкидский царь Антиох Эпифан осквернил Храм и начал гонения на иудаизм; в Иерусалимском храме он установил алтарь Зевсу и потребовал от евреев отречься от законов Торы. Против царя поднялись различные еврейские повстанческие группы, самой значимой из которых был клан Матитьягу (Маттафии) Хасмонея и его сына Иегуды (Иуды) Маккавея, в связи с чем вся династия именуется Хасмонейской, или Маккавейской.

В 164 г. до н. э. Маккавеи отвоевали и очистили Храм; еще 20 лет спустя власть Селевкидов свергли. Хотя этот конец эллинистического периода остается самой примечательной чертой той эпохи, III и IV вв., спокойные и небогатые на события, представляются сегодня историкам периодом важного внутреннего перелома в иудаизме. За это время значительно возросла и обрела силу диаспора — “рассеянье ״ евреев по всему миру, начался процесс канонизации Писания, создания первых известных внебиблейских книг, постепенного превращения пророчеств в апокалиптику, появился класс писцов — светских знатоков священных традиций.

Шэй Дж. Д. Коэн - От Маккавеев до Мишны

Пер. с англ. Михаила Вогмана, Алисы Крупновой.

Москва: Книжники; Текст, — 2014. — 288 с.

История евреев

ISBN 9-785-9953-0230-8 (״Книжники״)

ISBN 9-785-7516-1223-8 (״Текст״)

Шэй Дж. Д. Коэн - От Маккавеев до Мишны - Оглавление

Вступительная статья к первому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Глава 1. Античный иудаизм:

Хронология и определения

Хронологическая таблица

Хронология

Периодизация и перспектива

От допленного Израиля к иудаизму Второго Храма

Единство и многообразие

Глава 2. Евреи и язычники

Политика: под властью народов

Восстание Маккавеев (167-164 гг. до н. э.)

Великое восстание (66-74 гг. н. э.)

Восстания 115-117 гг. и 132-135 гг. н. э

Заключение

Культура: иудаизм и эллинизм

Эллинизм, эллинизация и эллинистический иудаизм

Иудаизм и эллинистическая культура

Материальная культура

Язык

Философия и образ жизни

Заключение

Социум: евреи и другие народы

Антииудаизм и антисемитизм

Филоиудаизм

Обращение в иудаизм

Отношение к прозелитам

״Боящиеся Господа”

Заключение

Глава 3. Еврейская “религия״: практики и верования

Практики

Служение Богу

Молитва и Храм

Установление текста, времени и места молитв

Элементы общественной молитвы

Соблюдение ритуалов

Ритуалы и этика

Легализм и ״иго закона”

Иудаизм для женщин

Верования

Царство Бога

Универсализм vs. партикуляризм

Монотеизм vs. политеизм

Имманентность vs. трансцендентность

Бог философов vs. Бог Библии

Награда и наказание

Бессмертие и воскресение

Раскаяние и свобода воли

Избавление

Заключение

Глава 4. Община и ее институты

Публичные институты в Земле Израиля

Храм

Синедрион

Публичные институты в диаспоре

Синагога

Частные институты

Секты

Профессиональные союзы

Школы

Заключение

Глава 5. Сектантское и нормативное

Секта и ересь

Ключевые моменты еврейского сектантства

Закон как ключевой момент

Храм как ключевой момент

Писание как ключевой момент

Ортодоксальное и нормативное

Протосектантство в персидский период

Эзра и Нехемия

“Дети изгнания” и книга Нехемии

Исайя, глава 65

Фарисеи, саддукеи и ессеи

Грекоязычные источники: Иосиф Флавий

Философия

Политика и общественное положение

Образ жизни

Что нам дает Иосиф Флавий?

Грекоязычные источники: Новый Завет

Философия

Политика и общественное положение

Образ жизни

Что нам дает Новый Завет?

Источники на иврите: кумранские свитки

Кумранская библиотека

Кумран и ессеи

Что нам дают кумранские свитки?

Источники на иврите: раввинистические тексты

Прямые свидетельства: фарисеи vs. саддукеи

Косвенные свидетельства: раввинистическая версия истории

Названия фарисеев, сад дукеев и ессеев

Подводя итоги: от персидского периода к фарисеям, саддукеям и ессеям

Другие секты и группировки

“Четвертая философия”, сикарии и зелоты

Христиане

Самаритяне

Терапевты

Заключение

Глава 6. Канонизация и ее последствия

Канон и каноническое

История библейского канона

Тора

Пророки

Писания

Трехчастный канон

Почему эти, а не те?

Заключение

Последствия канонизации

От пророчества к апокалиптике

От пророчества к апокалиптике, от пророков - к святым

Толкование Писания

Способы толкования

Перевод

Парафраз

Комментарий

Заключение

Глава 7. Сложение раввинистического иудаизма

Рабби и раввинистический период

Что такое Мишна?

От иудаизма Второго Храма к раввинистическому иудаизму

Взаимоотношения с язычниками

Раввинистическая религия

Общество и его институты

Конец сектантства

Характер имеющейся документации

Разрушение Храма и исчезновение сектантства

Канон и литература

Заключение

Источники

Глоссарий

Указатель имен

Шэй Дж. Д. Коэн - От Маккавеев до Мишны - Храм

Будучи единственным центром религиозного культа, Храм являлся главным общинным институтом для евреев не только Земли Израиля, но и диаспоры. Ежегодные приношения в полшекеля и паломничества на праздники связывали палестинское и диаспоральное еврейство воедино (см. главу 1). Храмовая идеология тоже служила связующим звеном: Храм считался символом монизма и ״ единственности ״ . Лишь одно место на земле годилось Богу в качестве дома, и это место — Храмовая гора в Иерусалиме. В эпоху Второго Храма было построено не меньше трех альтернативных храмов, однако ни один из них не мог всерьез соперничать с Иерусалимским. Первый построили евреи Элефантины (Верхний Египет) в VI в. до н. э.

Позднейшая еврейская традиция полностью предала его забвению, так что мы знаем о нем только благодаря найденному в конце XIX в. еврейскому архиву из Египта. Вторым был храм самаритян, воздвигнутый на горе Гризим примерно в период правления Александра Македонского. Этот храм, ставший культовым центром самаритян во время раскола (см. главу 5), затем разрушил Иоанн Гиркан. Третий возник в Леонтополе (город Гелиопольского нома) в Египте, когда туда сбежал из Иерусалима Ония, опальный отпрыск первосвященнического рода, скрываясь от преследований Антиоха Эпифана. Но каковы бы ни были цели Онии, этот храм не получил поддержки и признания египетских евреев; Филон Александрийский даже не упоминает о нем.

Евреи диаспоры с уважением относились к претензиям Иерусалима на исключительность. ״ Единый храм для единого Бога ״ , — объясняет Флавий (Иосиф Флавий. Против Апиона, 2.23, § 193). Храм не только объединял еврейское общество, но и служил опорой правящего (или одного из правящих) классов. Священники как единственные служители Бога в Его Храме пользовались огромной властью и авторитетом. Иосиф Флавий, сам принадлежавший к священническому роду, подчеркивает, что священники гордились своей родословной и слыли большими знатоками священных текстов (там же, 1.7, § 30-38). С точки зрения Флавия, идеальным государственным строем для евреев была теократия — прямая власть Бога над Его народом, которая осуществлялась бы через посредничество священников (Иосиф Флавий. Против Апиона, 2. 16, § 165). Не только Иосиф Флавий одобрял власть священства.

Так, иерархическое сообщество, созданное евреями в Кумране, в значительной мере управлялось ״ священниками, детьми Цадока ״ . Множество текстов говорит о мессии-священнике, грядущем прийти в конце времен. Даже после римского завоевания в 63 г. до н. э. священники, несмотря на потерю светской власти и выдвижение при Ироде ״ новых людей ״ , сохраняли свой престиж и авторитет на протяжении всего I в. н. э. После разрушения Храма они продолжили настаивать на своем особом статусе, составляя конкуренцию рабби (Мишна, Шкалим, 1:4; Мишна, Ктубот, 1:5, Мишна, Рот га-Шана 1:7; Мишна, Эдуйот, 8:2). Священнический класс состоял из первосвященников (великих когенов, это понятие включает в себя не только людей, осуществлявших первосвященнические функции в Храме, но и роды, из которых эти люди выбирались) и простых священников (когенов) — сословия, чем-то напоминающего высшее и низшее духовенство в дореволюционной Франции.

Все священники считались потомками Моисея и Агарона, однако по происхождению первосвященники стояли выше, чем остальные. Когенские роды и светские роды, породнившиеся с ними, составили в конце эпохи Второго Храма настоящую аристократию. Социальные конфликты, предшествовавшие войне 66 г. н. э., показывают, что противоречия между первосвященниками и священниками были не меньше, чем между первосвященниками и народом. Хотя все священники пользовались десятиной и служили в Храме, только первосвященникам принадлежала по должности вся полнота власти. Первосвященники и священническая элита ведали вопросами Храма и культа, но их авторитет нельзя назвать непререкаемым.

Вассальные цари Иудеи (такие, как Ирод Великий) и римские наместники на протяжении I в. н. э. неотрывно следили за Храмом, чтобы тот не стал центром беспокойства. Именно в Храме началось Великое восстание 66-70 гг. н. э., и вплоть до своего разрушения он оставался точкой опоры повстанцев. Многие секты мечтали получить Храм под свой контроль (ср. Мак., 11:15-19). Раввинистические тексты уверяют, что первосвященники, принадлежавшие к садуккеям, были обязаны подчиняться законодательству раввинистических мудрецов (мы вернемся к этому в главе 5). Таким образом, Храм являлся для еврейского общества источником и власти, и источником борьбы за эту власть.