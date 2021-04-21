Бог и бытие, философия и теология - давняя проблематика западной мысли, прошедшая через эпохи интенсивного осмысления и почти полного забвения. В ХХ в. этот вопрос был поставлен с новой остротой, заставившей вернуться к началам западной цивилизации, заново осмыслить ее двойную принадлежность к истинному бытию Парменида и Платона и открывающему себя Богу Моисея, пророков и Христа. Многие вопросы, на которые пытается дать ответ философия - вопросы об истоках мира, положении человека в космосе, основаниях человеческих действий, возможностях и границах познания, - одновременно стали темами религиозного миропонимания. В течение всей своей истории философия, с одной стороны, задает вопросы о Боге, а с другой -ощущает потребность в критическом разграничении с религией и теологией. В традиции философского вопрошания о Боге можно выделить несколько направлений. Философия может выступать как философская или естественная теология. При таком понимании истина философии отождествляется с истиной теологии, а их основные понятия - бытие и Бог - совпадают. Иное видение предполагает, что у философии и теологии различные предметные области: теология - это наука об Откровении, но ее основные понятия учреждаются благодаря философскому вопрошанию об истине. Философское вопрошание об истине бытия позволяет установить различие философского и теологического опыта, выработать критический подход к истине теологии. Со времен Татиана и Тертуллиана в христианской мысли присутствует также противопоставление философии и теологии, акцентирование принципиальной недостижимости для разума живого опыта веры. Но в той мере, в какой теология остается «логией», а религия представляет собой форму человеческого существования, она обращается к философии, даже в постоянном напоминании о границах разума и познания.

М. Хайдеггера часто называют человеком, изменившим философию ХХ века. Для многих читателей, пытавшихся понять и принять вызов его философии, вставал вопрос, на который сам Хайдеггер, как правило, не давал прямого ответа, - вопрос о Боге. Начиная с выхода в свет «Бытия и времени» и по сей день комментаторы пытаются определить, кем же был Хайдеггер: атеистом, дзен-буддистом, криптотомистом, категорически не замечая оснований, по которым он оставляет вопрос о Боге открытым. Эта готовность давать определения все дальше уводит нас от дела Хайдеггера - дела мысли - «дать слово бытию». Хайдеггеровское философствование определено вопросами о бытии, мышлении и языке. Эти три вопроса продумываются во взаимопринадлежности. Но именно вопрос о бытии как бытии становится для Хайдеггера основополагающим. На протяжении всего философствования он осмысляет различие между бытием и сущим, бытием как бытием и бытием как сущим в целом. Онтологическая дифференция определяет и хайдеггеровское различение между двумя типами мышления - рассчитывающим и осмысляющим. Логическое представляющее мышление схватывает наличное сущее в понятиях и оперирует ими. Осмысляющее мышление, напротив, напоминает человеку о его отношении к бытию как бытию. В то время как рассчитывающее мышление объективирует сущее в представлении, осмысление ведет нас к месту нашего истока и пребывания. Этот смысл и пребывание для Хайдеггера есть не что иное, как бытие. Мышление - это мышление бытия. Принадлежащее бытию мышление осуществляет отнесение бытия к сущности человека. Этот краткий экскурс в хайдеггеровское понимание мышления позволяет указать на ту область, из которой может мыслиться Бог и божественное в хайдеггеровском смысле. По Хайдеггеру, Бог не позволяет себя доказывать или понятийно схватывать, не позволяет никаких конкретных высказываний. Сквозной темой хайдеггеровской мысли становится преодоление метафизики. Поэтому, если Хайдеггер говорит о Боге, он не имеет в виду Бога метафизики и традиционной онто-теологии. Он стремится показать, что вопрос о присутствии Бога возможен, только если будет осмыслен путь, выводящий в то единственное измерение, в котором такой вопрос может быть поставлен, - измерение священного. В «Письме о гуманизме» он пишет: «Лишь из истины Бытия впервые удается осмыслить суть Священного. Лишь исходя из существа Святыни можно помыслить существо божественности. Лишь в свете существа божественности можно помыслить и сказать, что должно называться словом “Бог”».

Уже в ранних лекционных курсах Хайдеггер пытался преодолеть сложившуюся идентификацию философии и теологии, вернуть философию к ее исходной теме - бытию - и указать теологии ее границы и ту область сущего, которую она выводит из непотаенности, выявляет как истину. В «деструкции» метафизики он показывает, как «христианская философия», названная им «деревянным железом», приводит в конечном итоге к «смерти Бога» и забвению бытия. В поздних работах вопрос о Боге продумывается в рамках бытийно-исторического мышления, изначально осмысляющего тайну «последнего Бога». Как уже было сказано, определяющую роль в мысли Хайдеггера играет различение бытия и сущего. Остается вопрос, какое место занимает Бог в подобном различении? Кажется, что Хайдеггер дал на него четкий и недвусмысленный ответ: «бытие - это не Бог и не основа мира». При этом в разные периоды своего философствования Хайдеггер иногда сближает Бога с целостностью сущего, иногда, напротив, утверждает, что Бог не относится ни к сущему, ни к бытию как таковому, но оказывается способом «проявления» (Vor-schein) бытия. В поздней трактовке Бог есть сущее, но одновременно он соответствует априорным онтологическим структурам, в которых Он открывается и истолковывается в своем бытии. Автор попытался реконструировать эволюцию понимания отношения мышления о бытии и науки о вере в философии Хайдеггера; прояснить вопрос о систематической значимости противопоставления бытийного мышления и веры в Бога; проанализировать вопрос о Боге в контексте бытийно-исторического мышления, которое рассматривается некоторыми исследователеми как вариант поэтической теологии, альтернативной метафизике.

Философия Хайдеггера оказала колосальное воздействие на развитие теологической мысли ХХ столетия. Как писал протестантский богослов Э. Юнгель, «со времен Канта и Гегеля не было другого философа, который бы повлиял на теологию так, как он». Спектр оценок значения хайдеггеровской мысли для теологии был необычайно широким: от полного принятия его фундаментальной онтологии в качестве исходного принципа теологической герменевтики до резкого отвержения всякой возможности философского фундирования теологического понимания. Выход в свет ранних работ Хайдеггера совпал с кризисом протестантской теологии, переходом от либеральной теологии к диалектической. Карл Барт и близкие к нему богословы - Ф. Гогартен, Э. Бруннер, Р. Бультман - поставили под вопрос привычные теологические понятия и попытались приблизить их к экзистенциальной ситуации современного человека. Осознавая «бесконечное качественное различие» между человеком и Богом, подчеркивая неспособность человека рационально охватить божественное Откровение в истории, протестантские теологи искали пути необъективирующего богопознания в обращении к пониманию человеческого существования, затронутого Богом. Стремление обнаружить фундаментальный экзистенциальный смысл христианского провозвестия, вопросы об историчности человеческого существования, определенного Откровением, неизбежно приводили к диалогу с хайдеггеровской экзистенциальной аналитикой. В 1930-1940-е гг. большинство споров велось вокруг легитимности бультмановской рецепции Хайдеггера, обсуждался вопрос о том, способен ли хайдеггеровский анализ человеческой ситуации, развернутый в «Бытии и времени», стать тем самым «адекватным герменевтическим принципом», с помощью которого мы можем понять текст Библии.

Светлана Александровна Коначева - Бытие. Священное. Бог: Хайдеггер и философская теология ХХ века

2-е изд., доп. и перераб.

М.: РГГУ, 2021. 417 с.

ISBN 978-5-7281-2990-5

Светлана Александровна Коначева - Бытие. Священное. Бог: Хайдеггер и философская теология ХХ века - Содержание

Предисловие

Часть 1. Мышление о бытии и наука о вере

Глава 1. Феноменология религиозного опыта в работах раннего Хайдеггера

Глава 2. Фундаментальная и региональная онтология

Глава 3. Наука о бытии и теология

Глава 4. Метафизика как онто-теология

Глава 5. Христианский платонизм и смерть Бога

Глава 6. Опыт священного в поэзии

Глава 7. Вопрос об истине бытия и раскрытие божественного

Глава 8. «Последний Бог» в бытийно-историческом мышлении

Глава 9. Вопрос о бытии и истина теологии: предварительные итоги

Часть 2. Интерпретация философии Хайдеггера в христианской теологии

Глава 1. Экзистенциальная аналитика Dasein и теология кризиса

Глава 2. Бог и бытие в экзистенциальной теологии

Глава 3. Обновление метафизики в неосхоластике

Глава 4. Поздний Хайдеггер и теология

Глава 5. Хайдеггер и православная апофатическая теология

Послесловие

Литература