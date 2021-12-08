Кострюков Андрей - Русская Зарубежная Церковь при митрополите Филарете

Середина 1960-х годов стала очередным переломным моментом в жизни русского православия. С уходом в отставку Н. С. Хрущева прекратилась масштабная антицерковная кампания. 1964-й год положил начало периоду, который вошел в историю как «эпоха застоя» и завершился в 1985 г. смертью советского лидера К. У. Черненко и избранием на пост генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Яркими и непростыми были шестидесятые годы и для Русской Православной Церкви заграницей (Русская Зарубежная Церковь, РПЦЗ). В 1964 г. ушел на покой ее первоиерарх митрополит Анастасий (Грибановский), один из последних русских архиереев дореволюционного поставления. В течение последующих лет, совпавших с советским «застоем», главой РПЦЗ был митрополит Филарет (Вознесенский). Именно во время его правления Русская Зарубежная Церковь предприняла ряд важных, но зачастую неоднозначных шагов: анафематствование экуменизма, сближение со старостильными группами, поставление архиерея для «катакомб». Эти и другие действия зарубежного руководства впоследствии серьезно помешали объединению с Московским Патриархатом, перемены, наступившие в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов, так и не стали основанием для примирения между Церковью в Отечестве и Церковью за границей, антимосковская риторика которой только усилилась.

Сочувствовал ли такой радикализации митрополит Филарет? Или за этим процессом стояло его окружение? А может быть, сама ситуация на родине и в Московской Патриархии не оставляла шансов для искренней дружбы? На эти вопросы и постарается ответить эта книга. Два «филаретовских» десятилетия были наполнены важными событиями и в жизни других ветвей русской эмиграции. Первая из них - Западноевропейский экзархат русских приходов Константинопольского Патриархата, вторая - «Русская» Североамериканская митрополия, которая в 1970 г. получила автокефалию от Московского Патриархата и стала именоваться Православной Церковью в Америке (ПЦА). В настоящем исследовании им отведено особое место. Вопрос о том, почему у ПЦА и Западноевропейского экзархата не сложились отношения с Русской Зарубежной Церковью, можно считать приоритетным. Но не менее любопытны и взаимоотношения с Москвой. Заслуживает ли Западноевропейский экзархат упреков за отказ от подчинения Русской Церкви? В чем причина того, что автокефальный статус Североамериканской митрополии не был признан большинством Поместных Церквей? И какую роль в этой запутанной истории играл Константинополь? В представленном исследовании эти проблемы рассмотрены, хотя сделано это, прежде всего, через призму отношений указанных структур с РПЦЗ.

Кострюков Андрей - Русская Зарубежная Церковь при митрополите Филарете (Вознесенском): 1964-1985 гг.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. 496 с.

ISBN 978-5-7429-1388-7

Кострюков Андрей - Русская Зарубежная Церковь при митрополите Филарете (Вознесенском): 1964-1985 гг. - Содержание

Введение

Глава 1. Жизнь Русской Зарубежной Церкви при митрополите Филарете

Глава 2. Миссия Русской Зарубежной Церкви

Глава 3. Русская Зарубежная Церковь и Церковь в Отечестве

Глава 4. Русская Зарубежная Церковь и мировое православие

Глава 5. Русская Западноевропейская архиепископия между Москвой и Фанаром

Глава 6. Православная Церковь в Америке — путь к автокефалии

Кончина и погребение митрополита Филарета

Заключение

Источники и литература

Приложения

Краткие биографические сведения о некоторых лицах, упоминаемых в книге

Именной указатель

Список сокращений