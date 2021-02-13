Коварский Александр - Герои Ветхого завета

Христианское “священное писание”— Библия, — состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. Эти названия призваны отделить принципы и содержание возникшей в первые века нашей эры новой религии— христианства от иудаизма. Мостами, соединяющими обе религии, являлись не только единая территория, на которой они возникли, не только этническое и религиозное единство их осново- положников. Христианство питалось идеями иудейских пророков, вобрало в себя морально-этические нормы древней веры, использовало огромный опыт организации Богослужений и воздействия на людей. С полным основанием можно утверждать, что без одного не было бы другого, по край- ней мере, в том виде, в котором сформировалось христианство. Провозгласив новые идеалы и новую мораль, основанные на взаимной любви без национальных и государственных рамок, на непротивлении злу насилием, христиане приобрели новый образ божества, выразившийся формулой “Бог — есть любовь”. Поскольку вся религиозная концепция иудаизма строилась по древнему принципу договора (Завета) с Богом, характерному для взаимоотношений демократически организованных кочевых племен, авторы, составлявшие сборник христианских книг, во шедших позднее в состав Библии, назвали его по аналогии Новым Заветом.

Ветхий завет формировался окало тысячи лет, начиная с периода организации первого израильского государства на рубеже X и XI вв. до новой эры, но в его состав вошли также еще более ранние устные и письменные источники, подвергшиеся соответствующей переработке. Само слово Библия в переводе с греческого означает “книги”. Эти книги длительный период времени распространялись в различных вариантах, и история их канонизации, т. е. фиксации не подлежащих дальнейшим изменениям текстов, довольна сложна. Не менее сложную историю имеют переводы Библии. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, отметим, что состав ветхозаветных книг в иудейской традиции отличается от состава, канонизированного христианской церковью. В свою очередь православная, католическая и протестантская Библии различаются между собой, в том числе и по составу ветхозаветных книг. Произошло это потому, что церкви, составляя свои сборники, разошлись в оценке того, какие книги из множества имевших хождение в те времена следует считать “Богодухновенными”, или каноническими, какие “душеполезными”, или неканоническими, а какие “недушеполезными”, или апокрифами.

Все книги Ветхого Завета делятся на три группы или “разряда”: “Закон” , “Пророки” и “Писания”. Закон, или Учение, включает пять первых книг, называемых также “Пятикнижием Моисеевым”. Эти пять первых книг, составляющих основу иудейского вероучения, имеют в христианской и иудейской традиции различные названия. Первая книга “Бытие” получила свое имя в результате не совсем точного перевода греческого слова “генезис” (происхождение). У иудеев эта книга, в соответствии с традицией, названа по первым словам текста — “В начале”. Вторая книга — “Исход” у иудеев называется “И вот имена”. Третья — “Левит” называется в Торе “И воззвал”. Четвертая — “Числа” названа “В пустыне”. Последнюю пятую книгу — “Второзаконие” более точно было бы назвать “Изложение или Повторение Учения”. В иудейской традиции эта книга называется “Вот слова”. Основной сюжетной линией, связывающей все пять книг, является история освобождения племенного союза Израиль из египетского рабства и обретения им собственного Бога-покровителя Яхве.

Коварский Александр - Герои Ветхого завета

М.: Когелет, 2001. 256 с.

ISBN 5-93348-037-1

Коварский Александр - Герои Ветхого завета - Оглавление

Введение. Библия и история.

Глава 1. Моисей и Иисус Навин. Исход и вторжение

Глава 2. Судьи израилевы. Борьба за право владеть землей

Глава 3. Первые цари — Саул и Давид

Глава 4. По страницам царских хроник и книг пророков

Глава 5. Под знаменами Маккавеев

Глава 6. Сказания о героинях

Библиография