Конфессиональная принадлежность представляет собой одну из важных сторон характеристики этноса. В настоящее время, как известно, на Земле нет народа, которому была бы совершенно незнакома религия. В мире распространено большое число различных конфессий, сильно отличающихся друг от друга, принадлежность к ним влияет на ход этнических и демографических процессов и межнациональные отношения.

Среди других конфессий особенно выделяются мировые религии: христианство, буддизм, ислам. Несмотря на «мировой характер» этих религий, который проявляется, в частности, в разнообразии их состава, «этничность» религии не пропадает, отражаясь в национальных обрядовых особенностях, обусловленных национальной психологией и культурными традициями.

Из христианских деноминаций лютеранство представляет особый интерес для этнолога в силу изначальной постановки Лютером, наряду с другими, «национальных задач», которые выражались в период Реформации в борьбе за ведение богослужений на родном (в отличие от употребляемого тогда повсеместно в Западной Европе латинского) языке и национальное устройство церкви. Массовая поддержка, которую нашли эти требования, показала рост этнического самосознания народов Европы и рост национальных сил.

Объединение лютеран в национальных церквах способствует сохранению национальных традиций. Особенно это существенно для эмигрантов, получающих возможность, живя в иноэтническом окружении, слышать родной язык во время богослужений, консолидироваться с ранее прибывшими соотечественниками, иметь связь с родиной через церковь, получая информацию о ней от приезжающих пасторов и через доставленную из отечества прессу.

Россия — страна, в которой живет много различных народов, по своей религиозной структуре политконфессиональна. Конфессиональный состав ее населения находится в определенной корреляции с этнической структурой. В этой связи необходимо исследовать и проблему соотношения религиозной и этнической общности. Характерно, что еще в XIX в. при проведении первой всеобщей переписи населения Российской империи по губерниям отмечалась связь численности верующих определенного вероисповедания с числом граждан, при надлежащих той или иной национальности (этнической принадлежностью). Имевшиеся в России конфессии, естественно, сильно различались по численности, распространению, степени консолидации, а отсюда и по той роли, которую они играли в ее истории. Политические, социальные и экономические факторы отражались на численности представителей разных конфессий, миграционных процессах, в которые они были втянуты. Лютеране Российской империи по данным переписи 1897 года были наиболее крупной группой протестантского населения страны. В современной России по численности верующих лютеранство из протестантских вероисповеданий уступает только баптистам и пятидесятникам. Это обусловливает существующую роль лютеранского наследия в экономике, политике, культуре страны и актуальность исследования связанных с этой деноминацией вопросов.

В России лютеранство исповедовали и исповедуют лица разных национальностей: немцы, финны, латыши, эстонцы, шведы, русские и др. Задача нашего исследования состояла не только в том, чтобы выявить численность лютеран в России, места расселения, национальный состав лютеранских общин, но и раскрыть их национальную специфику. Правильное понимание исторических событий и явлений современности невозможно без детального знания религиозной структуры населения России, а ведение национальной политики — без анализа динамики численности последователей разных конфессий и выявления тенденций развития религиозного состава.

Религия оказывает влияние на разные сферы жизни людей: общественный и семейный быт, различные стороны материальной и духовной культуры. Это влияние в разные периоды может быть весьма различным. Исследование его в прошлом и настоящем предоставит богатый материал для сравнения, позволит определить степень сохранности религиозных народных традиций, их роли в возрождении национальной культуры.

Важно также изучить этнические процессы в среде проживающих в России лютеран, их взаимоотношения с русским православным населением, выявив преобладающие тенденции. Поскольку многие лютеране были репрессированы, в исследовании будут затронуты и вопросы, касающиеся депортации исповедующих лютеранство народов и связанных с ней этнокультурных контактов.

Ольга Курило - Лютеране в России (XVI-XX вв.)

Фонд «Лютеранское наследие», 2002, - 402 с.

ISBN 1-58712-083-6

Ольга Курило - Лютеране в России (XVI-XX вв.) - Содержание

Часть первая

Предисловие к части I

Общие сведения о лютеранстве

Историографический обзор

Источники по истории лютеран

Глава I. ИСТОРИЯ ЛЮТЕРАН В РОССИИ

1.1. Лютеране в России в XVI—XVII вв.

1.2. Лютеране в правление династии Романовых

1.3. Лютеране в советское время

1.4. Возрождение ЕЛЦ в России на современном этапе

I. Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь (НЕЛЦ) — Евангелическо-Лютеранская Церковь (ЕЛЦ)

II. Ингерманландская Евангелическо-лютеранская церковь

III. Единая Евангелическо-Лютеранская Церковь в России (ЕЕЛЦ)

IV. Другие лютеранские религиозные организации

Глава II. НЕМЦЫ-ЛЮТЕРАНЕ В РОССИИ

2.1. Немцы лютеранского исповедания в России

2.1.1. Эмиграция и реэмиграция немцев-лютеран

2.1.2. Конфессиональный состав немецких поселенцев

2.1.3. Немецкое лютеранское население в городах

2.1.4. Религиозная жизнь немцев в колониях

2.1.5. Ассимиляция немцев-лютеран

2.1.6. Лютеранские праздники у немцев в России

2.1.7. Немцы-лютеране в годы Первой мировой войны

2.1.8. Немцы лютеранского вероисповедания в советское время

2.2. Прошлое и настоящее евангелическо-лютеранской общины немецкой традиции в Москве

Глава III. ЛЮТЕРАНЕ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В РОССИИ

3.1. Финны-лютеране в России

3.1.1. Финны-лютеране в России в XVI—XVII вв.

3.1.2. Финны лютеранского исповедания в России (XIX—XX вв.)

3.1.3 Положение финнов-лютеран в советское время

3.1.4. Положение финнов-лютеран в России в настоящее время

3.2. Латыши-лютеране в России

3.3. Эстонцы-лютеране в России

3.4. Шведы-лютеране в России

Заключение к части I

Часть вторая

Предисловие к части II

РАЗДЕЛ I. Постановления и отчетные документы органов государственной власти и церковного руководства

РАЗДЕЛ II. Имущественные отношения между органами государственной власти и религиозными общинами

РАЗДЕЛ III. Антирелигиозная пропаганда.

РАЗДЕЛ IV. Ограничение прав верующих, закрытие и ликвидация церквей и молитвенных домов

РАЗДЕЛ V. К положению верующих в 1940—1950 гг.