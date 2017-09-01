Во втором томе «Сочинений» Лактанция (ок. 250 — ок. 325 гг.) вниманию читателей представлены так называемые малые произведения этого христианского автора, которые нередко теряются в тени его фундаментального сочинения — «Божественных установлений», благодаря которому Лактанций заслуженно занял место одного из крупнейших и ярчайших латинских апологетов в истории раннего христианства. Три сочинения — «О творении Божием», «О гневе Божием» и «Эпитомы Божественных установлений» — составляют цикл апологетических трудов Лактанция, тесно связанных друг с другом и, конечно, с главным произведением этого христианского, мыслителя, «Божественными установлениями». Так, уже в самом раннем из дошедших до нас произведении Лактанция, «О творении Божием», его автор говорит о своем желании посвятить специальный труд полемике с языческими философами (Т15.6) и даже в конце трактата излагает краткий план этого труда (Т 20.1—9), который будет реализован при написании «Божественных установлений». В сочинении «О гневе Божием» Лактанций намеренно избегает подробных рассуждений относительно сказанного уже в более ранних трудах, ограничиваясь лишь ссылками на них (Г 17.12). То же самое мы встречаем и в «Эпитомах Божественных установлений» (Э 24[29] .10). Еще более красноречиво о цельности авторской концепции и о продуманности его литературной деятельности говорит содержание сочинений Лактанция, ни одно из которых не лишено доказательств присутствия в мире Провидения и исключительности человека. В этой связи, особенно бросается в глаза обособленность сочинения «О смерти гонителей», абсолютно лишенного полемического начала и общефилософских рассуждений. На него почти нет ссылок в остальных сочинениях Лактанция. Эта «несхожесть» сочинения о гонителях с циклом апологетических трудов Лактанция, а также отсутствие текста «О смерти гонителей» в рукописных сводах, содержащих прочие произведения этого апологета, даже поставили в науке проблему принадлежности «О смерти гонителей» Лактанцию. Тем не менее, современная наука признает за Лактанцием авторство всех пяти произведений, включая, естественно, и «Божественные установления».

Лактанций - О творении Божием - О гневе Божием - О смерти гонителей - Эпитомы Божественных установлений

Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»

Санкт Петербург: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 256 с.

ISBN 5-89740-156-Х

Лактанций - О творении Божием - О гневе Божием - О смерти гонителей - Эпитомы Божественных установлений - Содержание

В. М. Тюленев. Малые сочинения Лактанция

О ТВОРЕНИИ БОЖИЕМ

О ГНЕВЕ БОЖИЕМ

О СМЕРТИ ГОНИТЕЛЕЙ. К исповеднику Донату

ЭПИТОМЫ БОЖЕСТВЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ

Список сокращений

Указатель имен собственных, встречающихся в сочинениях Лактанция

Лактанций - Малые сочинения - О творении Божием

Бог, наш Создатель и Родитель, дал человеку чувство и разум, чтобы из этого стало очевидным, что мы рождены Им, ибо Он Сам — познавательная сила, Сам — чувство и разум. 2. Поскольку же Он не наделил прочих животных этой разумной силой, то заранее определил, каким образом жизнь их была бы более защищенной. Он покрыл их собственными шкурами, чтобы они могли легче переносить силу жара и холода.

3. Каждому виду Он дал собственную защиту для отражения врагов, чтобы они или противостояли более сильным, [данным им] от природы оружием, или, если слабы, избегали опасности благодаря своей быстроте, или, если лишены и сил, и скорости, ловко скрывались и прятались в норах. 4. И вот одни из них благодаря легкому оперению парят в высоте, другие наделены копытами, иные вооружены рогами, у некоторых защитой служат зубы в пасти или острые когти на лапах. Никто не лишен собственного оплота. 5. Даже если они служат добычей более сильных животных, то вид их все равно не истребляется полностью. Такие животные либо скрываются в местах, где не может быть крупных зверей, либо они столь плодовиты, что и зверям, которые питаются кровью, хватает пропитания, и опасность прекращения рода покрывается самим их множеством.

6. Человека же, даровав ему разум, наделив способностью размышления и речи, Бог лишил того, что предоставил прочим животным, поскольку человек с помощью разума может восполнить для себя все то, в чем ему отказано его природой. В самом деле, он остался голым и беззащитным, потому что благодаря своей сообразительности может защитить себя и одеть с помощью разума. 7. Нельзя и высказать, сколь удивительно служит красоте человека то, что он лишен тех членов, которыми награждены прочие животные. В самом деле, если бы Бог дал человеку звериные зубы, рога, копыта, когти, хвост и волосы разных цветов, то, кто бы не счел его столь же безобразным, как и бессловесных животных, если бы они были созданы голыми и беззащитными? 8. Если ты отнимешь у них или природный покров их тел, или то, чем они вооружены, то утратят они и красоту, и защиту; так что они выглядят удивительно оснащенными, если ты смотришь с точки зрения пользы, и украшенными, если смотришь с точки зрения внешней привлекательности. Настолько удивительным образом полезность согласуется с красотой!