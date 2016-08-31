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Влахос - Иерофей - Святитель Григорий Палама как святогорец

Митрополит Иерофей (Влахос) - Святитель Григорий Палама как святогорец
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Homiletics, Cultural Studies Art
Бытует мнение, что монашество возникло лишь  в IV веке, что это достаточно позднее явление, нарушило простоту Евангелия. На этом основании протестанты исключили монашество из  своей церковной жизни. На самом деле монашество существовало с самого начала основания Церкви. А в IV веке получил  распространение особый вид подвижничества — отшельничество (άναχωρητισ-μός). В Священном Писании жизнь праведников описывается как монашеская жизнь.
Жизнь Адама и Евы в раю до грехопадения была, по существу, ангельской, или монашеской. Святи тель Иоанн Златоуст называет жизнь Адама и Евы  ангельской. Преподобный Иоанн Дамаскин учит, что в первом чувственном раю Адам и Ева имели  опыт даже умопостигаемого рая, что они жили в состоянии просвещения ума и обожения. И преподобный Никита Стифат придерживается этого мнения. По общему мнению святых отцов, рай был благословенным местом, в котором Адам и Ева жили в богообщении, имея просвещенный ум и обладая даром  боговидения.
Святые  обители, т. е. места рая, не лишены древа познания  добра и зла; не отсутствует и злой руководитель,  дьявол, готовый совлечь монаха на грех, как он  склонил к греху Адама и Еву.
Монашество — это жизнь  в раю до грехопадения, и, несомненно, Адам и Ева были первыми монахами. Ветхозаветные пророки также жили по-монашески. Вокруг пророков собирались группы учеников, которые желали посвятить жизнь Богу. Жизнь  в этих группах, в сущности, не отличалась от жизни  монашеских общин, где иноки находятся в послушании у настоятеля, постоянно молятся и стремятся  стать достойными пророков.
Мы знаем, что даже в Ветхом Завете можно найти упоминание о ступенях духовного совершенствования: очищении сердца, просвещении ума и обожении. Итак, мы видим, что великие ветхозаветные пророки проводили монашеское житие. Жизнь пророка Илии во многом сообразна житию отшельников и аскетов. Единственное различие заключается в том, что он жил до воплощения Христа, а сегодняшние подвижники суть члены Тела Христова.

Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2011 г. - 432 с.
ISBN 978-5-903102-69-3

Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец – Содержание

Введение
Глава I. Значение учения святителя Григория Паламы
  • Значение трудов святителя Григория для Православия
  • Значение трудов святителя Григориядля монашества
  • Значение трудов святителя Григориядля Святой Горы
Глава II. На Святой Горе
  • Жизнь святого Григория до приезда на Афон
  • Жизнь святого Григория на Святой Горе
  • Исихастские аспекты борьбысвятого Григория
  • Кончина святого Григория
Глава III. Святитель Григорий как выразитель исихастской традиции Святой Горы
  • Святая Гора и Православная Церковь
  • Безмолвие в святоотеческой традиции
  • Святитель Григорий Палама о безмолвии
  • Спор с Варлаамом
  • Беседы святителя Григория
Глава IV· Первый насельник Святой Горы
  • Причины составления Жития преподобного Петра Афонского
  • Святая Гора и ее значение
  • Аскетическая жизнь святого Петра
  • Искушения от диавола
  • Кончина святого Петра
  • Характеристика святого Петра
Глава V· Монашество
  • Монашество как пророческое, апостольское и мученическое служение
  • Святая Гора Афон во времена святителя Григория
  • Монастыри и монашеская жизнь Слова, которые использовал Палама для описания монастырей
  • Монахи и миряне
  • Два типа монахинь
  • Монашество и образование
  • Различные виды подвига
  • Цель ухода из мира
  • Образ монашеской жизни
  • Монахи и чтение
  • Выход монахов за пределы монастыря
  • Подражание Иоанну Предтече
  • Заключение
Глава VI. Пост, бдение, молитва
  • Пост
  • Пост и молитва
  • Что такое пост
  • Ценность поста
  • Пост и воздержание от пищи
  • Бесовский пост
  • Бдение
  • Святые отцы о бдении
  • Святой Григорий Палама и бдение
  • Молитва
  • Опыт Никифора Уединенника
  • Богословские предпосылки умной молитвы
  • Общие энергии души и тела
  • Молитва мирян
  • Заключение
Глава VII. Сущность православного монашества
  • Сомнения по поводу написания послания
  • Страсти и исцеление трехсоставной души
  • Духовная нищета
  • Блаженный плач
  • Заключение
Глава VIII. Социальное учение Паламы, границы монашества
  • Зилотство и зилоты
  • Зилоты города Фессалоники
  • Отношение святого Григорияк гражданской войне и зилотам
  • Ромейство святого Григорияи антиромейство противников исихазма
  • Социальное учение святого Григория
  • Общественность и монашество
Глава IX. Хранительница Святой Горы
  • Святогорцы и Пресвятая Богородица
  • Любовь святого Григория к Божией Матери
  • Учение святого Григория о Богородице
  • Рождество Пресвятой Богородицы
  • Введение Пресвятой Богородицы во храм
  • Благовещение Пресвятой Богородицы
  • Богородица и воскресение Христа
  • Успение Пресвятой Богородицы;
  • Образные описания Богородицы
Глава X. Святогорский томос
  • Введение
  • Краткое изложение
  • Анализ «Святогорского томоса» Сущность и энергия
  • Нетварный свет
  • Ум и сердце
  • Единение человека с Богом
  • Обожение тела
  • Опыт святых
  • Заключение
Глава XI. Видение Бога на горе
  • Современные афонские свидетели обожения
  • Преображение Христа
  • Толкование на преображение
  • Царство Божие и нетварный свет
  • Три ученика
  • Преображение Христа и преображение учеников
  • Блистание одежд
  • Моисей и Илия
  • Слово Отца
  • Путь к обожению
  • Общие богословские комментарии
  • Цель обожения в христианской жизни
  • Степени видения Бога
  • Аскетический путь
  • Заключение
Глава XII. Опытное богословие
  • Предпосылки богословия святого Григория
  • Основы учения святого Григория Паламы
  • Два вида мудрости
  • Истина и Церковь
  • Исцеление души
  • Толкование Священного Писания
  • Познание Бога
Глава XIII· Четвертый святитель и богослов
  • Святой Григорий и три святителя
  • Четыре святителя и богословав церковном Предании
Вместо эпилога
  • Стихиры на «Господи, воззвах» в честь святителя Григория, архиепископа Фессалоникийского
  • Кондак
  • Ексапостиларий

Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец – Введение

Учение святителя Григория Паламы,  проповедника и богослова нетварного  света, не теряет своей актуальности и сегодня. Современному человеку, воспитанному в культуре антропоцентризма и рассудочного мышления (τόν στοχασμό), важно услышать и понять слова святителя Григория, покровителя богословов и вестника Божественной благодати, человека-боговидца. Этот труд, предлагаемый ныне читателю, является плодом двадцатипятилетних исследований.  Начиная со студенческой скамьи я изучал творения святого Григория, а также многочисленные исследования о его жизни и его трудах.
Изучение  этих трудов привело меня к мысли о недостаточном освещении в них того аспекта жизни святителя Григория, что он был именно афонским монахом. Святой Григорий жил афонской жизнью с детства. Его воспитателями были святые родители, а учителями — духовники Святой Горы. Он жил  на Афоне многие годы и достиг больших духовных высот. Именно как афонит Палама противостоял ереси Варлаама и Акиндина и как истинный святогорец он окормлял свою паству в Фессалониках.
Славна была, и кончина святого. Причем, подобно многим афонским отцам, святитель Григорий  был извещен Богом о часе разлучения своей души  с телом. Я считаю, что тема «Святой Григорий Палама как  святогорец» заслуживает пристального внимания.  И особенно следует отметить тот особый образ жизни, который сохраняется на Афоне до сих пор и отличает его от множества монастырей православного мира.
Афон являет собой глубочайшую сущность  нашего Предания. Я выражаю благодарность профессору богословского факультета Фессалоникийского университета  Панайотису Христу, который познакомил меня с богословием святителя Григория Паламы и руководил  мною в изучении трудов этого великого святого.  Однажды летом он взял меня на Афон вместе с небольшой группой студентов-палеографов разбирать  и описывать под его личным руководством древние рукописи в монастырских библиотеках. Этот  выдающийся патролог ввел меня в учение и жизнь  святых отцов. Мы благодарны ему за то, что он открыл для нас святителя Григория, посвятив свою  жизнь публикации неизданных работ этого святого, в значительной степени способствовав возрождению православного богословия и православного церковного сознания.
Когда я был еще студентом  третьего курса, профессор Христу обратился ко мне  с просьбой найти фрагменты творений святого Григория Богослова, использованных Паламой в своих т рудах. Так посчастливилось мне положить начало  изучению этих двух великих святителей. Я вспоминаю, как зимой 1966 года мы направились на Афон  в поисках одной из рукописей святого Григория.
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Rating 5.0 / 5
Added 31.08.2016
Author brat Warden
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