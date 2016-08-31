Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец

Бытует мнение, что монашество возникло лишь в IV веке, что это достаточно позднее явление, нарушило простоту Евангелия. На этом основании протестанты исключили монашество из своей церковной жизни. На самом деле монашество существовало с самого начала основания Церкви. А в IV веке получил распространение особый вид подвижничества — отшельничество (άναχωρητισ-μός). В Священном Писании жизнь праведников описывается как монашеская жизнь.

Жизнь Адама и Евы в раю до грехопадения была, по существу, ангельской, или монашеской. Святи тель Иоанн Златоуст называет жизнь Адама и Евы ангельской. Преподобный Иоанн Дамаскин учит, что в первом чувственном раю Адам и Ева имели опыт даже умопостигаемого рая, что они жили в состоянии просвещения ума и обожения. И преподобный Никита Стифат придерживается этого мнения. По общему мнению святых отцов, рай был благословенным местом, в котором Адам и Ева жили в богообщении, имея просвещенный ум и обладая даром боговидения.

Святые обители, т. е. места рая, не лишены древа познания добра и зла; не отсутствует и злой руководитель, дьявол, готовый совлечь монаха на грех, как он склонил к греху Адама и Еву.

Монашество — это жизнь в раю до грехопадения, и, несомненно, Адам и Ева были первыми монахами. Ветхозаветные пророки также жили по-монашески. Вокруг пророков собирались группы учеников, которые желали посвятить жизнь Богу. Жизнь в этих группах, в сущности, не отличалась от жизни монашеских общин, где иноки находятся в послушании у настоятеля, постоянно молятся и стремятся стать достойными пророков.

Мы знаем, что даже в Ветхом Завете можно найти упоминание о ступенях духовного совершенствования: очищении сердца, просвещении ума и обожении. Итак, мы видим, что великие ветхозаветные пророки проводили монашеское житие. Жизнь пророка Илии во многом сообразна житию отшельников и аскетов. Единственное различие заключается в том, что он жил до воплощения Христа, а сегодняшние подвижники суть члены Тела Христова.

Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2011 г. - 432 с.

ISBN 978-5-903102-69-3

Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец – Содержание

Введение

Глава I. Значение учения святителя Григория Паламы

Значение трудов святителя Григория для Православия

Значение трудов святителя Григориядля монашества

Значение трудов святителя Григориядля Святой Горы

Глава II. На Святой Горе

Жизнь святого Григория до приезда на Афон

Жизнь святого Григория на Святой Горе

Исихастские аспекты борьбысвятого Григория

Кончина святого Григория

Глава III. Святитель Григорий как выразитель исихастской традиции Святой Горы

Святая Гора и Православная Церковь

Безмолвие в святоотеческой традиции

Святитель Григорий Палама о безмолвии

Спор с Варлаамом

Беседы святителя Григория

Глава IV· Первый насельник Святой Горы

Причины составления Жития преподобного Петра Афонского

Святая Гора и ее значение

Аскетическая жизнь святого Петра

Искушения от диавола

Кончина святого Петра

Характеристика святого Петра

Глава V· Монашество

Монашество как пророческое, апостольское и мученическое служение

Святая Гора Афон во времена святителя Григория

Монастыри и монашеская жизнь Слова, которые использовал Палама для описания монастырей

Монахи и миряне

Два типа монахинь

Монашество и образование

Различные виды подвига

Цель ухода из мира

Образ монашеской жизни

Монахи и чтение

Выход монахов за пределы монастыря

Подражание Иоанну Предтече

Заключение

Глава VI. Пост, бдение, молитва

Пост

Пост и молитва

Что такое пост

Ценность поста

Пост и воздержание от пищи

Бесовский пост

Бдение

Святые отцы о бдении

Святой Григорий Палама и бдение

Молитва

Опыт Никифора Уединенника

Богословские предпосылки умной молитвы

Общие энергии души и тела

Молитва мирян

Заключение

Глава VII. Сущность православного монашества

Сомнения по поводу написания послания

Страсти и исцеление трехсоставной души

Духовная нищета

Блаженный плач

Заключение

Глава VIII. Социальное учение Паламы, границы монашества

Зилотство и зилоты

Зилоты города Фессалоники

Отношение святого Григорияк гражданской войне и зилотам

Ромейство святого Григорияи антиромейство противников исихазма

Социальное учение святого Григория

Общественность и монашество

Глава IX. Хранительница Святой Горы

Святогорцы и Пресвятая Богородица

Любовь святого Григория к Божией Матери

Учение святого Григория о Богородице

Рождество Пресвятой Богородицы

Введение Пресвятой Богородицы во храм

Благовещение Пресвятой Богородицы

Богородица и воскресение Христа

Успение Пресвятой Богородицы;

Образные описания Богородицы

Глава X. Святогорский томос

Введение

Краткое изложение

Анализ «Святогорского томоса» Сущность и энергия

Нетварный свет

Ум и сердце

Единение человека с Богом

Обожение тела

Опыт святых

Заключение

Глава XI. Видение Бога на горе

Современные афонские свидетели обожения

Преображение Христа

Толкование на преображение

Царство Божие и нетварный свет

Три ученика

Преображение Христа и преображение учеников

Блистание одежд

Моисей и Илия

Слово Отца

Путь к обожению

Общие богословские комментарии

Цель обожения в христианской жизни

Степени видения Бога

Аскетический путь

Заключение

Глава XII. Опытное богословие

Предпосылки богословия святого Григория

Основы учения святого Григория Паламы

Два вида мудрости

Истина и Церковь

Исцеление души

Толкование Священного Писания

Познание Бога

Глава XIII· Четвертый святитель и богослов

Святой Григорий и три святителя

Четыре святителя и богословав церковном Предании

Вместо эпилога

Стихиры на «Господи, воззвах» в честь святителя Григория, архиепископа Фессалоникийского

Кондак

Ексапостиларий

Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец – Введение

Учение святителя Григория Паламы, проповедника и богослова нетварного света, не теряет своей актуальности и сегодня. Современному человеку, воспитанному в культуре антропоцентризма и рассудочного мышления (τόν στοχασμό), важно услышать и понять слова святителя Григория, покровителя богословов и вестника Божественной благодати, человека-боговидца. Этот труд, предлагаемый ныне читателю, является плодом двадцатипятилетних исследований. Начиная со студенческой скамьи я изучал творения святого Григория, а также многочисленные исследования о его жизни и его трудах.

Изучение этих трудов привело меня к мысли о недостаточном освещении в них того аспекта жизни святителя Григория, что он был именно афонским монахом. Святой Григорий жил афонской жизнью с детства. Его воспитателями были святые родители, а учителями — духовники Святой Горы. Он жил на Афоне многие годы и достиг больших духовных высот. Именно как афонит Палама противостоял ереси Варлаама и Акиндина и как истинный святогорец он окормлял свою паству в Фессалониках.

Славна была, и кончина святого. Причем, подобно многим афонским отцам, святитель Григорий был извещен Богом о часе разлучения своей души с телом. Я считаю, что тема «Святой Григорий Палама как святогорец» заслуживает пристального внимания. И особенно следует отметить тот особый образ жизни, который сохраняется на Афоне до сих пор и отличает его от множества монастырей православного мира.

Афон являет собой глубочайшую сущность нашего Предания. Я выражаю благодарность профессору богословского факультета Фессалоникийского университета Панайотису Христу, который познакомил меня с богословием святителя Григория Паламы и руководил мною в изучении трудов этого великого святого. Однажды летом он взял меня на Афон вместе с небольшой группой студентов-палеографов разбирать и описывать под его личным руководством древние рукописи в монастырских библиотеках. Этот выдающийся патролог ввел меня в учение и жизнь святых отцов. Мы благодарны ему за то, что он открыл для нас святителя Григория, посвятив свою жизнь публикации неизданных работ этого святого, в значительной степени способствовав возрождению православного богословия и православного церковного сознания.

Когда я был еще студентом третьего курса, профессор Христу обратился ко мне с просьбой найти фрагменты творений святого Григория Богослова, использованных Паламой в своих т рудах. Так посчастливилось мне положить начало изучению этих двух великих святителей. Я вспоминаю, как зимой 1966 года мы направились на Афон в поисках одной из рукописей святого Григория.