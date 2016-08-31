Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец

Влахос - Иерофей - Святитель Григорий Палама как святогорец
Бытует мнение, что монашество возникло лишь в IV веке, что это достаточно позднее явление, нарушило простоту Евангелия. На этом основании протестанты исключили монашество из своей церковной жизни. На самом деле монашество существовало с самого начала основания Церкви. А в IV веке получил распространение особый вид подвижничества — отшельничество (άναχωρητισ-μός). В Священном Писании жизнь праведников описывается как монашеская жизнь.
Жизнь Адама и Евы в раю до грехопадения была, по существу, ангельской, или монашеской. Святи тель Иоанн Златоуст называет жизнь Адама и Евы ангельской. Преподобный Иоанн Дамаскин учит, что в первом чувственном раю Адам и Ева имели опыт даже умопостигаемого рая, что они жили в состоянии просвещения ума и обожения. И преподобный Никита Стифат придерживается этого мнения. По общему мнению святых отцов, рай был благословенным местом, в котором Адам и Ева жили в богообщении, имея просвещенный ум и обладая даром боговидения.
Святые обители, т. е. места рая, не лишены древа познания добра и зла; не отсутствует и злой руководитель, дьявол, готовый совлечь монаха на грех, как он склонил к греху Адама и Еву.
Монашество — это жизнь в раю до грехопадения, и, несомненно, Адам и Ева были первыми монахами. Ветхозаветные пророки также жили по-монашески. Вокруг пророков собирались группы учеников, которые желали посвятить жизнь Богу. Жизнь в этих группах, в сущности, не отличалась от жизни монашеских общин, где иноки находятся в послушании у настоятеля, постоянно молятся и стремятся стать достойными пророков.
Мы знаем, что даже в Ветхом Завете можно найти упоминание о ступенях духовного совершенствования: очищении сердца, просвещении ума и обожении. Итак, мы видим, что великие ветхозаветные пророки проводили монашеское житие. Жизнь пророка Илии во многом сообразна житию отшельников и аскетов. Единственное различие заключается в том, что он жил до воплощения Христа, а сегодняшние подвижники суть члены Тела Христова.
Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец
Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2011 г. - 432 с.
ISBN 978-5-903102-69-3
Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец – Содержание
Введение
Глава I. Значение учения святителя Григория Паламы
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Значение трудов святителя Григория для Православия
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Значение трудов святителя Григориядля монашества
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Значение трудов святителя Григориядля Святой Горы
Глава II. На Святой Горе
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Жизнь святого Григория до приезда на Афон
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Жизнь святого Григория на Святой Горе
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Исихастские аспекты борьбысвятого Григория
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Кончина святого Григория
Глава III. Святитель Григорий как выразитель исихастской традиции Святой Горы
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Святая Гора и Православная Церковь
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Безмолвие в святоотеческой традиции
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Святитель Григорий Палама о безмолвии
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Спор с Варлаамом
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Беседы святителя Григория
Глава IV· Первый насельник Святой Горы
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Причины составления Жития преподобного Петра Афонского
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Святая Гора и ее значение
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Аскетическая жизнь святого Петра
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Искушения от диавола
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Кончина святого Петра
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Характеристика святого Петра
Глава V· Монашество
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Монашество как пророческое, апостольское и мученическое служение
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Святая Гора Афон во времена святителя Григория
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Монастыри и монашеская жизнь Слова, которые использовал Палама для описания монастырей
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Монахи и миряне
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Два типа монахинь
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Монашество и образование
-
Различные виды подвига
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Цель ухода из мира
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Образ монашеской жизни
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Монахи и чтение
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Выход монахов за пределы монастыря
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Подражание Иоанну Предтече
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Заключение
Глава VI. Пост, бдение, молитва
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Пост
-
Пост и молитва
-
Что такое пост
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Ценность поста
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Пост и воздержание от пищи
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Бесовский пост
-
Бдение
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Святые отцы о бдении
-
Святой Григорий Палама и бдение
-
Молитва
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Опыт Никифора Уединенника
-
Богословские предпосылки умной молитвы
-
Общие энергии души и тела
-
Молитва мирян
-
Заключение
Глава VII. Сущность православного монашества
-
Сомнения по поводу написания послания
-
Страсти и исцеление трехсоставной души
-
Духовная нищета
-
Блаженный плач
-
Заключение
Глава VIII. Социальное учение Паламы, границы монашества
-
Зилотство и зилоты
-
Зилоты города Фессалоники
-
Отношение святого Григорияк гражданской войне и зилотам
-
Ромейство святого Григорияи антиромейство противников исихазма
-
Социальное учение святого Григория
-
Общественность и монашество
Глава IX. Хранительница Святой Горы
-
Святогорцы и Пресвятая Богородица
-
Любовь святого Григория к Божией Матери
-
Учение святого Григория о Богородице
-
Рождество Пресвятой Богородицы
-
Введение Пресвятой Богородицы во храм
-
Благовещение Пресвятой Богородицы
-
Богородица и воскресение Христа
-
Успение Пресвятой Богородицы;
-
Образные описания Богородицы
Глава X. Святогорский томос
-
Введение
-
Краткое изложение
-
Анализ «Святогорского томоса» Сущность и энергия
-
Нетварный свет
-
Ум и сердце
-
Единение человека с Богом
-
Обожение тела
-
Опыт святых
-
Заключение
Глава XI. Видение Бога на горе
-
Современные афонские свидетели обожения
-
Преображение Христа
-
Толкование на преображение
-
Царство Божие и нетварный свет
-
Три ученика
-
Преображение Христа и преображение учеников
-
Блистание одежд
-
Моисей и Илия
-
Слово Отца
-
Путь к обожению
-
Общие богословские комментарии
-
Цель обожения в христианской жизни
-
Степени видения Бога
-
Аскетический путь
-
Заключение
Глава XII. Опытное богословие
-
Предпосылки богословия святого Григория
-
Основы учения святого Григория Паламы
-
Два вида мудрости
-
Истина и Церковь
-
Исцеление души
-
Толкование Священного Писания
-
Познание Бога
Глава XIII· Четвертый святитель и богослов
-
Святой Григорий и три святителя
-
Четыре святителя и богословав церковном Предании
Вместо эпилога
-
Стихиры на «Господи, воззвах» в честь святителя Григория, архиепископа Фессалоникийского
-
Кондак
-
Ексапостиларий
Митрополит Иерофей - Влахос - Святитель Григорий Палама как святогорец – Введение
Учение святителя Григория Паламы, проповедника и богослова нетварного света, не теряет своей актуальности и сегодня. Современному человеку, воспитанному в культуре антропоцентризма и рассудочного мышления (τόν στοχασμό), важно услышать и понять слова святителя Григория, покровителя богословов и вестника Божественной благодати, человека-боговидца. Этот труд, предлагаемый ныне читателю, является плодом двадцатипятилетних исследований. Начиная со студенческой скамьи я изучал творения святого Григория, а также многочисленные исследования о его жизни и его трудах.
Изучение этих трудов привело меня к мысли о недостаточном освещении в них того аспекта жизни святителя Григория, что он был именно афонским монахом. Святой Григорий жил афонской жизнью с детства. Его воспитателями были святые родители, а учителями — духовники Святой Горы. Он жил на Афоне многие годы и достиг больших духовных высот. Именно как афонит Палама противостоял ереси Варлаама и Акиндина и как истинный святогорец он окормлял свою паству в Фессалониках.
Славна была, и кончина святого. Причем, подобно многим афонским отцам, святитель Григорий был извещен Богом о часе разлучения своей души с телом. Я считаю, что тема «Святой Григорий Палама как святогорец» заслуживает пристального внимания. И особенно следует отметить тот особый образ жизни, который сохраняется на Афоне до сих пор и отличает его от множества монастырей православного мира.
Афон являет собой глубочайшую сущность нашего Предания. Я выражаю благодарность профессору богословского факультета Фессалоникийского университета Панайотису Христу, который познакомил меня с богословием святителя Григория Паламы и руководил мною в изучении трудов этого великого святого. Однажды летом он взял меня на Афон вместе с небольшой группой студентов-палеографов разбирать и описывать под его личным руководством древние рукописи в монастырских библиотеках. Этот выдающийся патролог ввел меня в учение и жизнь святых отцов. Мы благодарны ему за то, что он открыл для нас святителя Григория, посвятив свою жизнь публикации неизданных работ этого святого, в значительной степени способствовав возрождению православного богословия и православного церковного сознания.
Когда я был еще студентом третьего курса, профессор Христу обратился ко мне с просьбой найти фрагменты творений святого Григория Богослова, использованных Паламой в своих т рудах. Так посчастливилось мне положить начало изучению этих двух великих святителей. Я вспоминаю, как зимой 1966 года мы направились на Афон в поисках одной из рукописей святого Григория.
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