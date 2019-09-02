В странах, составлявших империю Карла Великого, произошел в течение X в. глубокий переворот, подробности которого нам неизвестны из-за отсутствия документальных данных. Когда мрак начинает проясняться - около конца XI столетия, - общество и государство оказываются преобразованными. Эту-то новую организацию историки и назвали феодальным порядком. Она возникла в тот темный период, который следовал за распадением Каролингской монархии, и сложилась медленно, без вмешательства государственной власти, без помощи писаного закона, без какого бы то ни было общего соглашения между частными людьми,- исключительно вследствие постепенного преобразования обычаев, которое произошло, хотя с некоторой разницей во времени, но почти одинаковым образом, во Франции, в Италии, христианской Испании и Германии. Позже она была перенесена в Англию и Южную Италию - в конце XI в., в латинские государства Востока - в ХІІ и ХІІІ вв. и в скандинавские страны - в конце XIV столетия.

Эта система, образовавшаяся, так сказать, путем естественного роста, без всякого общего плана, никогда не была единообразна и никогда не функционировала вполне правильно. Ее невозможно резюмировать в совершенно точной таблице, ни один из обычаев этого времени не укладывается в формулу, которая была бы строго верна, о ней нельзя высказать ни одного общего положения, которому не противоречило бы множество частных случаев. Поэтому еще ни один ученый не отважился выступить с общим сочинением о феодальном порядке. Единственное, на что может в настоящее время решиться ученый, это попытаться собрать те особенности общественного строя и обычаев, которые были наиболее распространены в феодальных государствах в период X-XIII вв.

Эпоха крестовых походов

Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо

СПб.: ООО “ Издательство Полигон”, М.: ООО “Фирма “Издательство ACT”; 1999. 1088 с., илл.

(Классики исторической мысли).

ISBN 5-237-02515-3

Эпоха крестовых походов - Оглавление

Предисловие

Глава 1. ФЕОДАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОТ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО КОНЦА ХІІІ в

Глава 2. ПАПСТВО И ИМПЕРИЯ. СПОР ОБ ИНВЕСТИТУРЕ (1049-1122)

Глава 3. ПАПСТВО, ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ. ФРИДРИХ БАРБАРОССА (1125-1190)

Глава 4. ПАПСТВО, ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ. ГЕНРИХ VI И ФРИДРИХ II (1190-1268)

Глава 5. ЦЕРКОВЬ И ПАПСКАЯ ВЛАСТЬ: ОТ ГРИГОРИЯ VII ДО БОНИФАЦИЯ VІІI (1073-1294)

Глава 6. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Глава 7. ФРАНЦУЗСКОЕ КОРОЛЕВСТВО (1108-1270)

Глава 8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДОВ. КОММУНЫ. БУРЖУАЗИЯ

Глава 9 ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Глава 10. ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ХІІ И XIII ВВ.

Глава 11. ОБРАЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ НАЦИИ. ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ (1087-1272)

Глава 12. ПИРЕНЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА (XI - КОНЕЦ XIII в .).

Глава 13. СКАНДИНАВСКИЕ ГОСУДАРСТВА С ДРЕВНЕЙШ ИХ ВРЕМЕН ДО XIII в..

Глава 14. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: СЛАВЯНЕ, ЛИТОВЦЫ, ВЕНГРЫ (СЕРЕДИНА XI - КОНЕЦ ХІІІ в .)

Глава 15. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ (1095-1261)

Глава 16. ПЕРЕВОРОТЫ В АЗИИ. ТЮРКИ. КИТАЙ, ИРАН, СРЕДНЯЯ АЗИЯ ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ХІІІ в.

Эпоха крестовых походов - Предисловие

Книга «Эпоха крестовых походов» под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо принадлежит к широкоизвестным и популярным среди историков и читателей изданий. В начале этот труд вторым томом вошел в их же «Всеобщую историю с IV столетия до нашего времени», но затем неоднократно переиздавался отдельной книгой. Русский перевод «Эпохи крестовых походов» был сделан известным русским историком Михаилом Осиповичем Гершензоном (1869-1925) в 1897 году, и затем выдержал несколько изданий. Причина популярности книги не только в том, что она освещает события и явления, всегда вызывавшие глубокий интерес у широкой массы читателей. Главным образом она заключается в том, что «Эпоха крестовых походов» написана специалистами, которые пользовались мировой ученой славой. Это относится к Жири, Люшеру, Сеньобо и другим авторам книги. «И эти ученые писали тем ясным и точным, иногда острым и живописным языком, который делает французских специалистов лучшими в мире популяризаторами», - писал в предисловии к третьему изданию «Эпохи крестовых походов» профессор-историк А. Н. Савин. Оценивая литературные достоинства книги, русские специалисты сравнивали ее с наиболее близкими к ней коллективными работами «Оксфордской новой истории» и «Кембриджской средневековой истории». Английские «всеобщие истории» вышли суше, тяжелее, разнокалибернее своей французской предшественницы, издававшейся под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо.

К достоинствам настоящей книги относится также то, что на русском языке до сих пор нельзя назвать ни одной книги о том же предмете, которая в такой же мере была насыщена фактами. Далее, когда «Эпоха крестовых походов» появилась на русском языке, в печати отмечалось, что второму тому «Всеобщей истории» Э. Лависса и А. Рамбо посчастливилось найти себе исключительно хорошего переводчика. Так, А. Н. Савин писал, что за переводы «иногда - и в России, кажется, чаще, чем в других странах, - берутся те люди, которые непригодны ни для такой ученой или литературной работы. Нередко переводчик не обладает ни малейшим проблеском литературного дарования, не знает путем того языка, с которого переводит, и о предмете, которому посвящается переводимая книга, впервые почерпнет основательные сведения из самой этой книги. Наоборот, на втором томе Лависса и Рамбо можно учиться тому, как надо переводить». Читатели работ М. О. Гершензона о П. Я. Чаадаеве, грибоедовской Москве, о западниках и славянофилах, об А. С. Пушкине и И. С. Тургеневе знают, каким мастером использования средств русского языка является их автор; но следует напомнить, что М. О. Гершензон был ученым всеобщей истории раньше, чем стал историком русской литературы и общественной мысли, что он хорошо знал историю феодального периода еще тогда, когда эта книга Лависса и Рамбо еще не былы создана. Читатели могут быть уверены в том, что читают то самое, что хотели сказать в своем труде авторы, и притом в самом выгодном для авторской мысли русском переводе.

Кроме того, в отличие от других изданий о крестовых походах, в книге Лависса и Рамбо широко представлена история всех событий и явлений Х1-ХШ вв.: показаны феодальный порядок, папство и империя, церковь и папская власть, состояния Германии, Италии, Франции и других государств, судьба древних римских городов и возникновение новых городских центров, происхождение учреждений в них. Большое внимание уделяется показу возрождения промышленности и расширению торговли, особенностям организации труда в средние века. Значительный интерес представляют главы о западной цивилизации в XII-XIII веках, образовании английской нации и событиях в пиренейских государствах. Несколько сжато авторы рассказывают о Восточной и Юго-Восточной Европе в эпоху крестовых походов, но многие факты и события, о которых сообщается в главах, посвященных этим регионам, интересны, своеобразны и редко встречаются в других изданиях об этом периоде. Заканчивается книга главой о переворотах в Азии, образовании монгольской державы и ее состоянии после Чингисхана. Большое внимание в книге уделено освещению жизни правителей и других выдающихся личностей этого периода. Несомненно, что книга «Эпоха крестовых походов» Э. Лависса и А. Рамбо представляет интерес для историков и широкого круга читателей, несмотря на то, что она впервые вышла в свет более ста лет тому назад. И хотя за это время изменилось ряд представлений на некоторые события ХІІ-ХІІІ вв., она и сегодня остается одной из лучших работ о средневековом периоде истории в целом. Настоящее издание книги дополнено многими иллюстрациями.