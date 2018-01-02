Вот уже более трех столетий от времени до времени среди искусствоведов всплывает пресловутая антитеза: «Рубенс - Рембрандт». Ее не могло не быть: слишком соблазнительно сопоставить двух «одиноких гениев», живших в одно время, в одном регионе, равно прославивших искусство своей родины. Первый из них был «обожествлен» уже при жизни. И в дальнейшем поток «рубенсистов» не иссякал, причем превознесение своего кумира они, как правило, осуществляли за счет принижения его потенциального соперника.

Мари-Ан Лекуре – Рубенс

Жизнь замечательных людей

Москва: Молодая гвардия, 2002 г. ­ 394[6] с.

ISBN 5-235-02449-4

Мари-Ан Лекуре – Рубенс - Содержание

Левандовскuй А. Л Король живописцев или живописец королей?

Предисловие автора

І. Перипетии юности (1577-1600)

Ян Рубенс и Мария Пейпелинкс

Учителя Рубенса

Итальянцы или фламандцы?

ІІ. Пребывание в Италии (1600­1608)

Мантуя. Винченцо Гонзага

Испанская интермедия

Искусство и общество

ІІІ. Организатор и творец (1608-1622)

Возвращение на родину

Дом на Ваппере

Организатор

Изгибы искусства

IV. Протей (1622­-1626)

Гуманист

Галерея Марии Медичи

Первые шаги на поприще дипломатии

Встреча с Жербье. Первые английские контакты

Смерть Изабеллы Брант. Большая дипломатия

V. Посольства (1627-16З4)

План Рубенса в контексте европейской политики

Первые ходы

Общественный деятель

Мадрид

Лондон

Светские развлечения

Переговоры

Развязка

Конец посольства

Фламандское изгнание Марии Медичи

Последняя миссия, последняя обида

Эпилог

VI. Последнее лето Рубенса (16З5-1640)

Время жить

Певец женской красоты

Пейзажи

Мастер метаморфозы и метаморфозы мастера

Примечания

Приложение

Основные даты жизни Питера Пауэла Рубенса

Краткая библиография

Мари-Ан Лекуре – Рубенс - Предисловие автора

«Его почитают, на Него не смотрят», - утверждает Эжен Фромантен. «Декоративности В нем больше, чем человечности», - вторит ему Поль Манц. Оба критика принадлежат к числу самых ярых поклонников Фламандскоrо живописца, и оба в своих суждениях правы: имя Питера Пауэла Рубенса знаменито в той же мере, в какой не понято творчество. Слышал о нем каждый; не знает никто. Для большинства Рубенс - певец «пышнотелых красоток», один из тех, Кого подвергло безоговорочному осуждению Братство прерафаэлитов, «внимательно изучивших полотна Рубенса, Корреджо и прочих им подобных», чтобы излить затем свое негодование в крике:

Non noi pittore! Бог живой природы!

Если они творят так, мы так творить не станем! «Пусть же ни об одном из нас никогда не скажут: "Он сделал то же, что делали они, он шагал по их стопам". Гocподи, Ты создал человеческую плоть гладкой и нежной, они же ее омертвили, искорежили, покрыли язвами! Самый свет твоего солнца они растащили на кляксы и, ослепленные мишурным блеском, залепили ими свои полотна! Иные говорят: они видели дальше, чем может видеть человек, и Богу известно, что их творения прекрасны. Бог, не видевший, сколь они мерзки, слепой, словно сова, оставь же нас! Наш взгляд проницает Твои моря и холмы, и этого довольно, чтобы мы залились слезами умилении».

Рубенс занимает в истории живописи столь монументальное место, что искусствоведы избегают говорить о нем, убежденные, что за четыре века о художнике уже сказано все. И в самом деле, уже к концу XIX века, когда появились работы Карла Руэленса и Макса Росеса, тема Рубенса стала казаться исчерпанной. Оба эти соотечественника художника всю свою жизнь посвятили поиску, сбору и публикации эпистолярного наследия как самого Рубенса, так и его современников. В результате в свет вышло пятитомное издание его переписки, снабженное подробным комментарием. Параллельно Макс Росес работал над составлением каталога живописного наследия мастера. Чуть раньше Луи-Проспер Гашар, буквально перерыв государственные архивы и собрания библиотек Фландрии, Голландии, Испании, Италии, Англии, Франции и Австрии, сделал попытку восстановить историю политической и дипломатической деятельности великого уроженца Антверпена. Располагая всеми этими материалами, Росес приступил к написанию первой биографии Рубенса, которая прозвучала гимном художнику и благодаря которой в начале нынешнего века во Франции появилась работа Эмиля Мишеля. Но и после разработки столь богатого месторождения жила под названием Рубенс все еще не иссякла. Ее «разработку» продолжили многочисленные научные публикации, в которых личность художника оказалась затушеванной. Рубенса цитировали и комментировали, превозносили и поносили многие и многие - от Делакруа до Мальро, от Пуссена до Пикассо, на оценки которого, к слову, серьезно повлияло обилие работ фламандца, заполонивших музеи Европы. Новое оживление в изучении предмета наступило в 1977 году, когда отмечалось 400-летие со дня рождения Рубенса. Английский историк Майкл Джаффе сделал попытку обобщить все документальные данные, относящиеся к итальянскому периоду жизни мастера; в разных странах мира прошли выставки, ставившие своей целью напомнить, что Рубенс был не только живописцем, но и политическим деятелем, а также искусным рисовальщиком и автором сюжетов к гравюрам.