Лобода – Богословские темы пророков VIII века до Р.Х.
Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry - Славяно-Балтийская экуменическая Семинария св. Креста
По свидетельству всей библейской письменности, пророки в жизни религиозной и общественной древнего богоизбранного Израиля играли первостепенную, определенную роль.
Все четыре книги пророков, рассматриваемых в работе связаны не только пророческим служением.
Общность их богословия вытекает из целого спектра причин: политических, социальных, культурных, но основополагающей причиной является Воля Божия, Божественное вдохновение направляющее пророков.
Лобода Павел Юрьевич – Богословские темы пророков VIII века до Р.Х. Амоса, Осии, Исаии и Михея
Квалификационная работа на соискание академической степени магистра теологии
Львов 2016 г.
Лобода Павел Юрьевич – Богословские темы пророков VIII века до Р.Х. Амоса, Осии, Исаии и Михея - Содержание
I. ВВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ О ПРОРОЧЕСТВЕ В КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
I. 1 Ветхозаветный профетизм
I. 2 Главный предмет пророчеств
I. 3 Пророческая традиция в Израиле
I. 4 Филологический анализ терминов «nabi» и «προθήτης»
I. 5 Анализ небиблейских примеров пророчества в древнем мире
I. 6 Периодизация и классификация Израильского пророчества
I. 7 Определение законом Моисеевым положения пророков в Израиле
I. 8 Феномен пророческого вдохновения
I. 9 Литературные стили пророческих повествований
II. БОГОСЛОВИЕ ПРОРОКОВ ИЗРАИЛЬСКОГО ЦАРСТВА(VIII В. ДО Р.Х.)
II.1 пророк Амос из Фекои
II.1.1 Общие сведения о пророке и его книге
II.1.2 Геополитическая и социокультурная характеристика эпохи
II.1.3 Время написания книги пророка Амоса
II.1.4 Книга пророка Амоса
II.1.5 Богословские темы книги пророка Амоса
- Теология Божественного Всемогущества
- День Господень
- Тема «остатка»
II.1.6 Богословие пророка Амоса в свете святоотеческой экзегезы
II.2 Пророк Осия: Откровение Божественной любви
II.2.1 Общие сведения о пророке и его книге
II.2.2 Богословие пророка Осии
- Воздыхание по прошлому и тема пустыни
- Тема брака
- Тема суда
- Божественная любовь
II.1.2.3 Богословие пророка Осии в свете святоотеческой экзегезы
III. БОГОСЛОВИЕ ПРОРОКОВ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА (VIII В. ДО Р.Х.)
III.1 Исаия, сын Амоса
III.1.1 О пророке Исаии
III.1.2 Сообщение Исайи
III.1.3 Характеристика книги
III.1.4 Центральное послание книги пророка Исаии
III.1.5 Богословие Пятого Евангелиста
- Христологический догмат в освещении пророка Исаии
- Мессия пророка Исаии - истинный Бог и действительный человек, или Богочеловек
- Сотериология по книге пророка Исаии
- а) Пророческое и первосвященническое служение Мессии
- б) Царское служение Мессии
- Царство Мессии
- а) Внутренняя жизнь членов благодатного царства Мессии
- б) Царство славы в отдаленные мессианские времена
III.2. Михей, обличение ложного взгляда на Завет
III.2.1 Пророк Михей, его личность
III.2.2 Книга Пророка Михея
III.2.3 Богословская проблематика
- Вифлеем – Место рождения наследника Давида
- Тема Суда
- Тема об «остатке»
- Преэкзистенция Мессии
- Богословие мессианской надежды
- Богословие милосердия и надежды
IV. ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Лобода Павел Юрьевич – Богословские темы пророков VIII века до Р.Х. Амоса, Осии, Исаии и Михея
По свидетельству всей библейской письменности, пророки в жизни религиозной и общественной древнего богоизбранного Израиля играли первостепенную, определенную роль. Пророками священные книги Ветхого Завета называют людей, носителей особого вдохновении и харизмы, которые, выступая в богоизбранном Израильском народе как религиозные и общественные его наставники и водители, имели твердое убеждение, что сам Бог послал их на Это служение и что от Него они получили вдохновение на все их выступления, действия и слова.
С первого взгляда кажется, что пророческое движение в древнем Израиле мало чем отличалось от профетизма, который можно найти у других народов древнего Востока, а также в некоторых внехристианских религиях наших дней. Но внимательное исследование ветхозаветных писаний позволяет установить, что Израиль знал не одну, а две категории пророков, сильно отличавшихся одна от другой: пророков по профессии или по ремеслу, и пророков по призванию. Лишь только первая из этих двух категорий древнеизраильских пророков напоминает тех пророков, которые встречались в прошлом, а порой встречаются и в нашу эпоху, вне Ветхого Завета и христианства.
Все четыре книги пророков, рассматриваемых в работе связаны не только пророческим служением. Общность их богословия вытекает из целого спектра причин: политических, социальных, культурных, но основополагающей причиной является Воля Божия, Божественное вдохновение направляющее пророков.
Особенность богословия пророка Амоса состоит в том, что он преимущественно борется с нарушениями нравственного закона и преступлениями социальными. Он совершенно не касается вопросов политики израильского царства и сравнительно мало говорит о религии и богослужении.
Глубокая скорбь о развращении и ожесточении своего отечества была причиной написания пророческой книги Осией. В тех смутах и неустройствах гражданских, которыми страдало царство израильское, пророк видит десницу Божию за отступление израильтян от Бога и указывает пути Промысла Божия в устроении им своей жизни. Благополучия и безопасности могут достичь только благочестивые и послушные Богу, а нечестивые, пребывающие в беззакониях, погибнут в своем упорстве.
Исаия, как и большинство пророков, дает крайне мало информации о себе. Время, в которое жил и работал пророк Исаия было трудным периодом в истории Израиля. Исторические обстоятельства службы пророка мы узнаем из глав с 36 до 39 его книги, где пророк описывает осаду Иерусалима ассирийской армией. Можно сказать, что в книге пророка Исаии, как и в Новом Завете, центральной фигурой является Господь Иисус Христос.
Михей, выходец из деревни Морасфы, в своих пророчествах для Иудеи был тем же, что Амос для Израиля. Он, подобно Амосу, в своей книге затрагивает только нравственную тему и совсем не касается политических ситуаций своего времени. Он везде говорит как выходец из народа. Язык его отличается простотой, конкретностью, а иногда даже резкостью, смелым чередованием образов и игрой слов. Его близость к простому народу выражается в особом сочувствии к обиженным. Михей говорит о различных преступлениях богатых против бедных, наглядно изображая, как иудейские вельможи изобретают средства для своего обогащения за счет бедных (Мих. 2:1; 2:8-9; 3: 3). В книге много образных, живых выражений, заимствованных из деревенской жизни (Мих. 2:12; 4:6-7; 5:3-7; 7:17). В пророчествах Михея очень четко прослеживается Промысел Божий о народе Своем, который постигали бедствия за отклонения от закона Божия. Он учил смотреть на эти бедствия как на исправительные наказания Божии, которыми Господь сохранял Свой народ от впадения в бездну идолопоклонства.
Спасибо!