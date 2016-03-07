Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry - Славяно-Балтийская экуменическая Семинария св. Креста

По свидетельству всей библейской письменности, пророки в жизни религиозной и общественной древнего богоизбранного Израиля играли первостепенную, определенную роль.

Все четыре книги пророков, рассматриваемых в работе связаны не только пророческим служением.

Общность их богословия вытекает из целого спектра причин: политических, социальных, культурных, но основополагающей причиной является Воля Божия, Божественное вдохновение направляющее пророков.

Лобода Павел Юрьевич – Богословские темы пророков VIII века до Р.Х. Амоса, Осии, Исаии и Михея

Квалификационная работа на соискание академической степени магистра теологии

Львов 2016 г.

Лобода Павел Юрьевич – Богословские темы пророков VIII века до Р.Х. Амоса, Осии, Исаии и Михея - Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ О ПРОРОЧЕСТВЕ В КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

I. 1 Ветхозаветный профетизм

I. 2 Главный предмет пророчеств

I. 3 Пророческая традиция в Израиле

I. 4 Филологический анализ терминов «nabi» и «προθήτης»

I. 5 Анализ небиблейских примеров пророчества в древнем мире

I. 6 Периодизация и классификация Израильского пророчества

I. 7 Определение законом Моисеевым положения пророков в Израиле

I. 8 Феномен пророческого вдохновения

I. 9 Литературные стили пророческих повествований

II. БОГОСЛОВИЕ ПРОРОКОВ ИЗРАИЛЬСКОГО ЦАРСТВА(VIII В. ДО Р.Х.)

II.1 пророк Амос из Фекои

II.1.1 Общие сведения о пророке и его книге

II.1.2 Геополитическая и социокультурная характеристика эпохи

II.1.3 Время написания книги пророка Амоса

II.1.4 Книга пророка Амоса

II.1.5 Богословские темы книги пророка Амоса

Теология Божественного Всемогущества

День Господень

Тема «остатка»

II.1.6 Богословие пророка Амоса в свете святоотеческой экзегезы

II.2 Пророк Осия: Откровение Божественной любви

II.2.1 Общие сведения о пророке и его книге

II.2.2 Богословие пророка Осии

Воздыхание по прошлому и тема пустыни

Тема брака

Тема суда

Божественная любовь

II.1.2.3 Богословие пророка Осии в свете святоотеческой экзегезы

III. БОГОСЛОВИЕ ПРОРОКОВ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА (VIII В. ДО Р.Х.)

III.1 Исаия, сын Амоса

III.1.1 О пророке Исаии

III.1.2 Сообщение Исайи

III.1.3 Характеристика книги

III.1.4 Центральное послание книги пророка Исаии

III.1.5 Богословие Пятого Евангелиста

Христологический догмат в освещении пророка Исаии

Мессия пророка Исаии - истинный Бог и действительный человек, или Богочеловек

Сотериология по книге пророка Исаии

а) Пророческое и первосвященническое служение Мессии

б) Царское служение Мессии

Царство Мессии

а) Внутренняя жизнь членов благодатного царства Мессии

б) Царство славы в отдаленные мессианские времена

III.2. Михей, обличение ложного взгляда на Завет

III.2.1 Пророк Михей, его личность

III.2.2 Книга Пророка Михея

III.2.3 Богословская проблематика

Вифлеем – Место рождения наследника Давида

Тема Суда

Тема об «остатке»

Преэкзистенция Мессии

Богословие мессианской надежды

Богословие милосердия и надежды

IV. ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Лобода Павел Юрьевич – Богословские темы пророков VIII века до Р.Х. Амоса, Осии, Исаии и Михея

По свидетельству всей библейской письменности, пророки в жизни религиозной и общественной древнего богоизбранного Израиля играли первостепенную, определенную роль. Пророками священные книги Ветхого Завета называют людей, носителей особого вдохновении и харизмы, которые, выступая в богоизбранном Израильском народе как религиозные и общественные его наставники и водители, имели твердое убеждение, что сам Бог послал их на Это служение и что от Него они получили вдохновение на все их выступления, действия и слова.

С первого взгляда кажется, что пророческое движение в древнем Израиле мало чем отличалось от профетизма, который можно найти у других народов древнего Востока, а также в некоторых внехристианских религиях наших дней. Но внимательное исследование ветхозаветных писаний позволяет установить, что Израиль знал не одну, а две категории пророков, сильно отличавшихся одна от другой: пророков по профессии или по ремеслу, и пророков по призванию. Лишь только первая из этих двух категорий древнеизраильских пророков напоминает тех пророков, которые встречались в прошлом, а порой встречаются и в нашу эпоху, вне Ветхого Завета и христианства.

Все четыре книги пророков, рассматриваемых в работе связаны не только пророческим служением. Общность их богословия вытекает из целого спектра причин: политических, социальных, культурных, но основополагающей причиной является Воля Божия, Божественное вдохновение направляющее пророков.

Особенность богословия пророка Амоса состоит в том, что он преимущественно борется с нарушениями нравственного закона и преступлениями социальными. Он совершенно не касается вопросов политики израильского царства и сравнительно мало говорит о религии и богослужении.

Глубокая скорбь о развращении и ожесточении своего отечества была причиной написания пророческой книги Осией. В тех смутах и неустройствах гражданских, которыми страдало царство израильское, пророк видит десницу Божию за отступление израильтян от Бога и указывает пути Промысла Божия в устроении им своей жизни. Благополучия и безопасности могут достичь только благочестивые и послушные Богу, а нечестивые, пребывающие в беззакониях, погибнут в своем упорстве.

Исаия, как и большинство пророков, дает крайне мало информации о себе. Время, в которое жил и работал пророк Исаия было трудным периодом в истории Израиля. Исторические обстоятельства службы пророка мы узнаем из глав с 36 до 39 его книги, где пророк описывает осаду Иерусалима ассирийской армией. Можно сказать, что в книге пророка Исаии, как и в Новом Завете, центральной фигурой является Господь Иисус Христос.

Михей, выходец из деревни Морасфы, в своих пророчествах для Иудеи был тем же, что Амос для Израиля. Он, подобно Амосу, в своей книге затрагивает только нравственную тему и совсем не касается политических ситуаций своего времени. Он везде говорит как выходец из народа. Язык его отличается простотой, конкретностью, а иногда даже резкостью, смелым чередованием образов и игрой слов. Его близость к простому народу выражается в особом сочувствии к обиженным. Михей говорит о различных преступлениях богатых против бедных, наглядно изображая, как иудейские вельможи изобретают средства для своего обогащения за счет бедных (Мих. 2:1; 2:8-9; 3: 3). В книге много образных, живых выражений, заимствованных из деревенской жизни (Мих. 2:12; 4:6-7; 5:3-7; 7:17). В пророчествах Михея очень четко прослеживается Промысел Божий о народе Своем, который постигали бедствия за отклонения от закона Божия. Он учил смотреть на эти бедствия как на исправительные наказания Божии, которыми Господь сохранял Свой народ от впадения в бездну идолопоклонства.