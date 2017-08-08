Лор - Русский национализм и Российская империя
Российский вариант политики по отношению к вражеским подданным довольно существенно отличался от других в двух важнейших чертах. Во-первых, если во многих странах иммигранты из других государств были экономическими и социальными маргиналами, в России подданные в будущем враждебных государств занимали непропорционально значительную долю важных позиций в экономике в качестве крупных предпринимателей, инвесторов, управляющих фирмами, землевладельцев, владельцев магазинов, высокооплачиваемых служащих, инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих.
Таким образом, с самого начала возможные последствия и доля ущерба от кампании против вражеских подданных в России имели неизмеримо большее значение, чем в таких странах, как Великобритания, Франция или Германия.
Во-вторых, в отличие от большинства других стран, в России как официальные санкции, так и общественная кампания немедленно затрагивали не только иностранных граждан, но и широкие круги уже натурализовавшихся иммигрантов и российских подданных, чья лояльность подвергалась сомнению по причинам этнической и конфессиональной принадлежности или страны происхождения. Эта ситуация спровоцировала проблемы с терминологией, поскольку определения «гражданин или подданный страны, воюющей с Россией» (enemy citizen, enemy subject) технически относились лишь к не связанным с армией гражданским лицам — обладателям паспортов вражеских государств (империй Гогенцоллернов и Габсбургов, Османской империи и, с октября 1915 г., Болгарии).
Учитывая некоторые особенности российской националистической кампании, власти добавили к предыдущему еще одно определение: «российские подданные, выходцы из стран, воюющих с Россией». Более того, на практике армия и правительство нередко не стеснялись расширительно толковать действующее законодательство и распространять его действие на все новые и новые «подозрительные» и «ненадежные» категории населения.
Обозначая все эти довольно разные категории единым английским термином «enemy alien», не имеющим точного русского эквивалента*, эта книга рассматривает всех индивидов и все группы лиц в Российской империи, подпадавшие под ограничения, первоначально введенные исключительно для подданных враждебных государств.
Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны
Перевод с английского В. Макарова.
М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 304 с.
ISBN 978-5-86793-942-7
ISBN 978-5-86793-942-7
Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны - Содержание
Глава 1
-
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, ИМПЕРСКИЕ ДИЛЕММЫ
-
Массовое насилие и армия
-
Либеральные и националистические программы и организации
-
Правые партии
-
Всероссийский национальный союз
-
Националистические вызовы имперской экономике
Глава 2 МОСКОВСКИЕ БЕСПОРЯДКИ И ДРУГИЕ НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ
-
Грани конфликта
-
Символическое значение и истинная роль государства
-
Стрелять или не стрелять?
-
Причины беспорядков
-
Последствия
-
Народные выступления после погром
Глава 3 НАЦИОНАЛИЗМ В ТОРГОВЛЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
-
Роль иностранных и натурализовавшихся меньшинств в имперской экономике
-
Экономическая политика военного времени
-
Арест, секвестр и конфискация
-
Чрезвычайное ограничительное законодательство
-
Указ 11 января 1915 года
-
Указ 17 декабря 1915 годп
-
Аьсционерный капитал вражеских подданных в российских акционерных обшествах
-
Надзор и ликвидация
-
«Кунст и Альберс»
-
«Компания швейных машин Зингер»
Глава 4 «НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
-
Земельная собственность и национальный вопрос перед войной
-
Ограничения еврейского землевладения
-
Ограничения польского землевладения
-
Довоенные ограничения на расширение немецкого землевладения
-
Ситуация в Германии
-
Развитие конфискационных мер в условиях военного времени
-
От вражеских подданных к немецким иммигрантам
-
Меры военных властей
-
Указы 2 февраля 1915 г.
-
Национализирующие цели указов
-
Расширение конфискационного законодательства
-
Выявление владельцев подлежащего отчуждению имущества
-
Определение категорий враждебных подданных
Глава 5 ВЕЛИКОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
-
Высылка и интернирование вражеских подданных
-
Вынужденное переселение российско-подданных немцев
-
Принудительное выселение российских подданных еврейского
-
происхождения
-
Насилие и погромы
-
Другие массовые операции
-
Выселение отдельных лиц
-
Насильственное переселение и национальная принадлежность
-
«Мобилизация этничности» посредством тактики исключений
Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны - Отрывок из ниги
Кампания военного периода против враждебных меньшинств явилась важным событием в долгой истории построения и реконструкции Российской империи. Одной из важнейших предпосылок расширения и сохранения империи начиная с XV-ro и до XIX в. включительно было встраивание нерусских элит в общеимперскую элиту. Династическое имперское государство объединяло татар, поляков, литовцев, прибалтийских немцев и других среди своих наиболее значительных подданных— дворянства, чиновничества и офицерства — в период роста.
Наряду с этой весьма успешной практикой имперского расширения появился и другой важнейший аспект конструирования империи — миграция, колонизация и расселение. Частично это происходило по причине значительного роста населения и миграции восточных славян на подконтрольные империи территории, а также вследствие государственной политики колонизации пограничных районов при помощи строительства стратегических поселений казаков и крестьян. Важной частью этой политики с середины XVIII-ro по середину XIX в. стало систематическое поощрение иммиграции из Европы с целью колонизации огромных пространств невозделанных земель юга Украины,
Поволжья, Северного Кавказа и других областей, причем как для введения в хозяйственный оборот максимального количества земель, так и для усиления имперского контроля над малонаселенными районами.
Поволжья, Северного Кавказа и других областей, причем как для введения в хозяйственный оборот максимального количества земель, так и для усиления имперского контроля над малонаселенными районами.
Самой многочисленной группой из многих иммигрантских этнических меньшинств, решившихся на заселение новых неосвоенных территорий, стали немецкие фермеры-колонисты.
Не приятно, что потерли вполне безобидные комментарии.
[/quote]Глупости Антона на весь свет зачем выставлять?
[quote=constantinus]
Не приятно, что потерли вполне безобидные комментарии.
[/quote]Глупости Антона на весь свет зачем выставлять?
[/quote]
Как же совпадает тематика данной книжки и "Кредо" Esxatos.com ?
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