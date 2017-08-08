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Лор - Русский национализм и Российская империя

Лор - Русский национализм и Российская империя
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Российский вариант политики по отношению к вражеским подданным довольно существенно отличался от других в двух важнейших чертах. Во-первых, если во многих странах иммигранты из других государств были экономическими и социальными маргиналами, в России подданные в будущем враждебных государств занимали непропорционально значительную долю важных позиций в экономике в качестве крупных предпринимателей, инвесторов, управляющих фирмами, землевладельцев, владельцев магазинов, высокооплачиваемых служащих, инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих.
Таким образом, с самого начала возможные последствия и доля ущерба от кампании против вражеских подданных в России имели неизмеримо большее значение, чем в таких странах, как Великобритания, Франция или Германия.
Во-вторых, в отличие от большинства других стран, в России как официальные санкции, так и общественная кампания немедленно затрагивали не только иностранных граждан, но и широкие круги уже натурализовавшихся иммигрантов и российских подданных, чья лояльность подвергалась сомнению по причинам этнической и конфессиональной принадлежности или страны происхождения. Эта ситуация спровоцировала проблемы с терминологией, поскольку определения «гражданин или подданный страны, воюющей с Россией» (enemy citizen, enemy subject) технически относились лишь к не связанным с армией гражданским лицам — обладателям паспортов вражеских государств (империй Гогенцоллернов и Габсбургов, Османской империи и, с октября 1915 г., Болгарии).
Учитывая некоторые особенности российской националистической кампании, власти добавили к предыдущему еще одно определение: «российские подданные, выходцы из стран, воюющих с Россией». Более того, на практике армия и правительство нередко не стеснялись расширительно толковать действующее законодательство и распространять его действие на все новые и новые «подозрительные» и «ненадежные» категории населения.
Обозначая все эти довольно разные категории единым английским термином «enemy alien», не имеющим точного русского эквивалента*, эта книга рассматривает всех индивидов и все группы лиц в Российской империи, подпадавшие под ограничения, первоначально введенные исключительно для подданных враждебных государств.


Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны

Перевод с английского В. Макарова.
М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 304 с.
ISBN 978-5-86793-942-7


Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны - Содержание

Глава 1
  • НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, ИМПЕРСКИЕ ДИЛЕММЫ
  • Массовое насилие и армия
  • Либеральные и националистические программы и организации
  • Правые партии
  • Всероссийский национальный союз
  • Националистические вызовы имперской экономике
Глава 2 МОСКОВСКИЕ БЕСПОРЯДКИ И ДРУГИЕ НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ
  • Грани конфликта
  • Символическое значение и истинная роль государства
  • Стрелять или не стрелять?
  • Причины беспорядков
  • Последствия
  • Народные выступления после погром
Глава 3 НАЦИОНАЛИЗМ В ТОРГОВЛЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
  • Роль иностранных и натурализовавшихся меньшинств в имперской экономике
  • Экономическая политика военного времени
  • Арест, секвестр и конфискация
  • Чрезвычайное ограничительное законодательство
  • Указ 11 января 1915 года
  • Указ 17 декабря 1915 годп
  • Аьсционерный капитал вражеских подданных в российских акционерных обшествах
  • Надзор и ликвидация
  • «Кунст и Альберс»
  • «Компания швейных машин Зингер»
Глава 4 «НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
  • Земельная собственность и национальный вопрос перед войной
  • Ограничения еврейского землевладения
  • Ограничения польского землевладения
  • Довоенные ограничения на расширение немецкого землевладения
  • Ситуация в Германии
  • Развитие конфискационных мер в условиях военного времени
  • От вражеских подданных к немецким иммигрантам
  • Меры военных властей
  • Указы 2 февраля 1915 г.
  • Национализирующие цели указов
  • Расширение конфискационного законодательства
  • Выявление владельцев подлежащего отчуждению имущества
  • Определение категорий враждебных подданных

Глава 5 ВЕЛИКОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
  • Высылка и интернирование вражеских подданных
  • Вынужденное переселение российско-подданных немцев
  • Принудительное выселение российских подданных еврейского
  • происхождения
  • Насилие и погромы
  • Другие массовые операции
  • Выселение отдельных лиц
  • Насильственное переселение и национальная принадлежность
  • «Мобилизация этничности» посредством тактики исключений

Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны - Отрывок из ниги

Кампания военного периода против враждебных меньшинств явилась важным событием в долгой истории построения и реконструкции Российской империи. Одной из важнейших предпосылок расширения и сохранения империи начиная с XV-ro и до XIX в. включительно было встраивание нерусских элит в общеимперскую элиту. Династическое имперское государство объединяло татар, поляков, литовцев, прибалтийских немцев и других среди своих наиболее значительных подданных— дворянства, чиновничества и офицерства — в период роста.
Наряду с этой весьма успешной практикой имперского расширения появился и другой важнейший аспект конструирования империи — миграция, колонизация и расселение. Частично это происходило по причине значительного роста населения и миграции восточных славян на подконтрольные империи территории, а также вследствие государственной политики колонизации пограничных районов при помощи строительства стратегических поселений казаков и крестьян. Важной частью этой политики с середины XVIII-ro по середину XIX в. стало систематическое поощрение иммиграции из Европы с целью колонизации огромных пространств невозделанных земель юга Украины,
Поволжья, Северного Кавказа и других областей, причем как для введения в хозяйственный оборот максимального количества земель, так и для усиления имперского контроля над малонаселенными районами.
Самой многочисленной группой из многих иммигрантских этнических меньшинств, решившихся на заселение новых неосвоенных территорий, стали немецкие фермеры-колонисты.
Views 488
Rating 4.4 / 5
Added 08.08.2017
Author denpon
Rate this publication:
4.4/5 (7)

Comments (3 comments)

N
nomennescio 11 years ago
Не приятно, что потерли вполне безобидные комментарии.
E
esxatos 10 years ago
[quote=constantinus]
Не приятно, что потерли вполне безобидные комментарии.
[/quote]Глупости Антона на весь свет зачем выставлять? 
N
nomennescio 10 years ago
[quote=eshatos]
[quote=constantinus]
Не приятно, что потерли вполне безобидные комментарии.
[/quote]Глупости Антона на весь свет зачем выставлять? 
[/quote]
   Как же совпадает тематика данной книжки и "Кредо" Esxatos.com ?
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