Российский вариант политики по отношению к вражеским подданным довольно существенно отличался от других в двух важнейших чертах. Во-первых, если во многих странах иммигранты из других государств были экономическими и социальными маргиналами, в России подданные в будущем враждебных государств занимали непропорционально значительную долю важных позиций в экономике в качестве крупных предпринимателей, инвесторов, управляющих фирмами, землевладельцев, владельцев магазинов, высокооплачиваемых служащих, инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих.

Таким образом, с самого начала возможные последствия и доля ущерба от кампании против вражеских подданных в России имели неизмеримо большее значение, чем в таких странах, как Великобритания, Франция или Германия.

Во-вторых, в отличие от большинства других стран, в России как официальные санкции, так и общественная кампания немедленно затрагивали не только иностранных граждан, но и широкие круги уже натурализовавшихся иммигрантов и российских подданных, чья лояльность подвергалась сомнению по причинам этнической и конфессиональной принадлежности или страны происхождения. Эта ситуация спровоцировала проблемы с терминологией, поскольку определения «гражданин или подданный страны, воюющей с Россией» (enemy citizen, enemy subject) технически относились лишь к не связанным с армией гражданским лицам — обладателям паспортов вражеских государств (империй Гогенцоллернов и Габсбургов, Османской империи и, с октября 1915 г., Болгарии).

Учитывая некоторые особенности российской националистической кампании, власти добавили к предыдущему еще одно определение: «российские подданные, выходцы из стран, воюющих с Россией». Более того, на практике армия и правительство нередко не стеснялись расширительно толковать действующее законодательство и распространять его действие на все новые и новые «подозрительные» и «ненадежные» категории населения.

Обозначая все эти довольно разные категории единым английским термином «enemy alien», не имеющим точного русского эквивалента*, эта книга рассматривает всех индивидов и все группы лиц в Российской империи, подпадавшие под ограничения, первоначально введенные исключительно для подданных враждебных государств.





Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны

Перевод с английского В. Макарова.

М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 304 с.

ISBN 978-5-86793-942-7



Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны - Содержание

Глава 1

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, ИМПЕРСКИЕ ДИЛЕММЫ

Массовое насилие и армия

Либеральные и националистические программы и организации

Правые партии

Всероссийский национальный союз

Националистические вызовы имперской экономике

Глава 2 МОСКОВСКИЕ БЕСПОРЯДКИ И ДРУГИЕ НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

Грани конфликта

Символическое значение и истинная роль государства

Стрелять или не стрелять?

Причины беспорядков

Последствия

Народные выступления после погром

Глава 3 НАЦИОНАЛИЗМ В ТОРГОВЛЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Роль иностранных и натурализовавшихся меньшинств в имперской экономике

Экономическая политика военного времени

Арест, секвестр и конфискация

Чрезвычайное ограничительное законодательство

Указ 11 января 1915 года

Указ 17 декабря 1915 годп

Аьсционерный капитал вражеских подданных в российских акционерных обшествах

Надзор и ликвидация

«Кунст и Альберс»

«Компания швейных машин Зингер»

Глава 4 «НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

Земельная собственность и национальный вопрос перед войной

Ограничения еврейского землевладения

Ограничения польского землевладения

Довоенные ограничения на расширение немецкого землевладения

Ситуация в Германии

Развитие конфискационных мер в условиях военного времени

От вражеских подданных к немецким иммигрантам

Меры военных властей

Указы 2 февраля 1915 г.

Национализирующие цели указов

Расширение конфискационного законодательства

Выявление владельцев подлежащего отчуждению имущества

Определение категорий враждебных подданных



Глава 5 ВЕЛИКОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Высылка и интернирование вражеских подданных

Вынужденное переселение российско-подданных немцев

Принудительное выселение российских подданных еврейского

происхождения

Насилие и погромы

Другие массовые операции

Выселение отдельных лиц

Насильственное переселение и национальная принадлежность

«Мобилизация этничности» посредством тактики исключений

Эрик Лор - Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны - Отрывок из ниги

Кампания военного периода против враждебных меньшинств явилась важным событием в долгой истории построения и реконструкции Российской империи. Одной из важнейших предпосылок расширения и сохранения империи начиная с XV-ro и до XIX в. включительно было встраивание нерусских элит в общеимперскую элиту. Династическое имперское государство объединяло татар, поляков, литовцев, прибалтийских немцев и других среди своих наиболее значительных подданных— дворянства, чиновничества и офицерства — в период роста.

Наряду с этой весьма успешной практикой имперского расширения появился и другой важнейший аспект конструирования империи — миграция, колонизация и расселение. Частично это происходило по причине значительного роста населения и миграции восточных славян на подконтрольные империи территории, а также вследствие государственной политики колонизации пограничных районов при помощи строительства стратегических поселений казаков и крестьян. Важной частью этой политики с середины XVIII-ro по середину XIX в. стало систематическое поощрение иммиграции из Европы с целью колонизации огромных пространств невозделанных земель юга Украины,

Поволжья, Северного Кавказа и других областей, причем как для введения в хозяйственный оборот максимального количества земель, так и для усиления имперского контроля над малонаселенными районами.

Самой многочисленной группой из многих иммигрантских этнических меньшинств, решившихся на заселение новых неосвоенных территорий, стали немецкие фермеры-колонисты.