Лосев - На рубеже эпох

В научной литературе стало прочной традицией делить творчество Алексея Федоровича Лосева на два периода – ранний и поздний. к раннему обычно относят 20-е годы с так называемым первым «восьмикнижием». к позднему – печатные работы, выходящие в свет после смерти Сталина. если обратить внимание на удивительный факт – выход важнейших философских трудов Лосева всего лишь за четыре года, то встанет вопрос, когда же их автор сумел продумать, осмыслить, подготовить к печати, если ограничить раннего Лосева только двадцатыми годами. Значит, автор фундаментальных исследований на что-то опирался, серьезно готовился к ним, осваивал горы научной литературы, интерпретировал ее, критиковал, использовал со знанием дела. вот тут-то и возникает сомнение в чисто механистическом делении его творческого пути на два периода. механистическое деление оказывается лишенным логического смысла, да и просто трезвого взгляда. Следовательно, надо углубиться в научную и жизненную биографию человека, который сам считал себя философом и филологом одновременно. и мы невольно приходим к необходимости вглядеться в Лосева на рубеже двух эпох, о котором почти забывают или упоминают как бы походя. а ведь этот рубеж и есть та основа, та земля, на которой вырастал Алексей Лосев, с годов гимназических и университетских, ни ранний, ни поздний, а всегда единый, на всем протяжении своей многотрудной драмы жизни и мысли.

Алексей Федорович Лосев (10 сент.ст.ст. (23 сент.н.ст.) 1893г. – 24 мая 1988г., Москва) родился на юге России, на дону, в Новочеркасске, столице всевеликого войска донского, в семье учителя гимназии. отец Федор Петрович, талантливый математик, скрипач, дирижер, хормейстер (заслуги оценены императором Александром III, документы и послужной список сохранились), однако человек богемы, который оставил семью, трехмесячного сына. мать, Наталья Алексеевна, дочь протоиерея Алексея Григорьевича Полякова, настоятеля храма Михаила Архангела, где мальчик и был крещен своим дедом. женщина строгих правил, она сама воспитывала сына, который еще в старших классах классической гимназии начал увлекаться наукой. По материнской линии все предки Алексея военные (донские казаки), участники русско-турецких войн и отечественной войны 1812 г. Прадед, сын есаула, сотник Алексей Житенев, в пятнадцатилетнем возрасте участвовал в кампании 1812–1814 годов отличился в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом, где в 1813 г. разбили наполеона. За участие во взятии Парижа молодого казака наградили не только боевым орденом Св. Георгия (№ 27850) и памятной серебряной медалью, но и удостоили потомственного дворянства. Скончался он 42 лет в 1839 г., когда его дочери Евдокии (бабке А.Ф. Лосева) было всего три года. да, было чем гордиться правнуку, не случайно получившему имя Алексей.

В 1903 г. мальчик поступил в классическую новочеркасскую гимназию, которую открыли в 1875 г. и содержали на войсковые средства. В 1913 г., к столетию отечественном войны 1812 г., ей присвоили имя знаменитого героя и основателя Новочеркасска (1805 г.) наказного атамана войска донского графа Матвея Ивановича Платова.

Лосев А.Ф. - На рубеже эпох - Работы 1910-х – начала 1920-х годов

Общая ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкий. Сост. Е.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкий. Предисл. А.А. Тахо-Годи. Комментарии и примечания А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкий. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 1088 c.

ISBN 978-5-89826-435-2

Лосев А.Ф. - На рубеже эпох – Содержание