Телушкин – Гилель
Раввин Исраэль-Меир Коэн (1838-1933), известный в еврейской среде по названию своей первой книги как Хафец Хаим, основал и возглавил ешиву в белорусском городке Радине (Радуни). Ученики стекались в его ешиву со всей Европы. Во время Первой мировой войны один студент из Германии был арестован царской полицией и обвинен в шпионаже в пользу своей страны. Адвокат попросил Хафец Хаима явиться в суд и дать показания об обвиняемом. Говорят, что перед тем, как вызвать его д ля дачи показаний в качестве свидетеля, адвокат подошел к судье и сказал:
— Ваша честь! У раввина, которому сейчас предстоит давать показания, безупречная репутация среди евреев. Рассказывают, что однажды он пришел домой и увидел в гостиной вора. Перепуганный вор вылез в окно и сбежал, прихватив часть вещей раввина, а тот кинулся за ним, крича: «Я объявляю все свое имущество бесхозным!», чтобы вора не сочли виновным в преступлении.
Судья скептически поглядел на адвоката.
— И вы верите, что это произошло на самом деле?
— Не знаю, ваша честь, — ответил тот, — но о нас с вами такого не рассказывают.
История, в которой Гилель впервые появляется перец еврейским читателем, изображает его неким ангелом, парящим над головами двух мудрецов, ставших впоследствии его главными учителями. Однако это вполне земная история; из нее мы видим, что Гилель был беден, жаждал знаний и хорошо понимал, что значит быть—в буквальном смысле слова — чужаком, пришлецом, заглянувшим в дом.
О старейшине Гилеле рассказывали, что каждый день он работал и зарабатывал полдинара. Половину этих денег он отдавал сторожу дома учения; вторую половину тратил на еду для себя и своей семьи. Однажды для него не нашлось работы, и сторож дома учения не позволил ему войти. Гйлель залез [на крышу] и сел у слухового окна, чтобы послушать слова живого Бога из уст \рабби*] Шмаи и Автальона. То был канун субботы, зимний день, и снег падал на него с небес. Когда рассвело, Шмая сказал Автальону: «Брат мой Автальон, в этом доме всегда светло, а сегодня — темно. Быть может, нынче облачный день?» Они посмотрели вверх и увидели фигуру человека в слуховом окне. Поднявшись на крышу, они нашли Йглеля, покрытого снегом в три амот (ама — локоть — около 50 см) толщиной. Они сняли его, выкупали и растерли, посадили у огня и сказали: «Этот человек заслуживает того, чтобы нарушить законы субботы ради него» (Йома, 356).
В этой истории есть целый ряд необычных, даже странных деталей. Во-первых, здесь мы впервые слышим о том, что бейт мидраш — дом учения — брал деньги с учеников за посещение занятий; особенно удивляет, что плата взималась изо дня в день, как будто речь шла о театральных билетах.
Джозеф Телушкин – Гилель – Если не сейчас, то когда?
Перевод с английского Аси Фруман. – М.: Книжники, 2017. – 290 с.
ISBN 978-5-9953-0556-9
Джозеф Телушкин – Гилель – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I «Пока я стою на одной ноге»: уникальное учение Рилеля
- 1. Гйлель, самый страстный ученик
- 2. бшель становится старейшиной
- 3. «Пока я стою на одной ноге>
- 4. Гйлель и три прозелита
- 5. Исправление мира
- 6. Пять черт
ЧАСТЬ II Рилель и Шамай: Самые знаменитые талмудические соперники
- 7. Ґйлель-толкователь, Шамай-буквалисг
- 8. Воры, невесты и благородная ложь
- 9. Вопросы, связанные с женщинами
- ю. Нестереотипный Шамай
- ii. Две Торы: выбор между Атлелем и Шамаем
ЧАСТЬ III Гилель и Иисус
- 12. Еврейский мудрец и христианский мессия
ЧАСТЬ IV Послания из первого века в двадцать первый и дальше
- 13. «Учи всех»: распространение иудаизма в I веке ....
- 14. «Нетерпеливый не может учить»: на заметку учителям и родителям
- 15. «Застенчивый никогда не научится». Почему так важно задавать вопросы
- 16. Не говори: «Я буду учиться, когда у меня появится время», ибо может статься, что оно у тебя никогда не появится. Вечная проблема
- 17. «Если я не для себя, то кто для меня? И если я [только] для себя, то кто я?». Страстная умеренность
- 18. В заключение: почему сейчас мы нуждаемся в Іклеле больше, чем когда-либо
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение i «Тот, кто не прибавляет, — теряет». Другие поучения Ґйлеля
- Приложение 2 Семь мидот (принципов) толкования Торы, описанных Ґйлелем . .
- Приложение з Афоризмы Лілеля в Пиркей Авот
Глоссарий
Примечания
Благодарственное слово
No comments yet. Be the first!