Раввин Исраэль-Меир Коэн (1838-1933), известный в еврейской среде по названию своей первой книги как Хафец Хаим, основал и возглавил ешиву в белорусском городке Радине (Радуни). Ученики стекались в его ешиву со всей Европы. Во время Первой мировой войны один студент из Германии был арестован царской полицией и обвинен в шпионаже в пользу своей страны. Адвокат попросил Хафец Хаима явиться в суд и дать показания об обвиняемом. Говорят, что перед тем, как вызвать его д ля дачи показаний в качестве свидетеля, адвокат подошел к судье и сказал:

— Ваша честь! У раввина, которому сейчас предстоит давать показания, безупречная репутация среди евреев. Рассказывают, что однажды он пришел домой и увидел в гостиной вора. Перепуганный вор вылез в окно и сбежал, прихватив часть вещей раввина, а тот кинулся за ним, крича: «Я объявляю все свое имущество бесхозным!», чтобы вора не сочли виновным в преступлении.

Судья скептически поглядел на адвоката.

— И вы верите, что это произошло на самом деле?

— Не знаю, ваша честь, — ответил тот, — но о нас с вами такого не рассказывают.

История, в которой Гилель впервые появляется перец еврейским читателем, изображает его неким ангелом, парящим над головами двух мудрецов, ставших впоследствии его главными учителями. Однако это вполне земная история; из нее мы видим, что Гилель был беден, жаждал знаний и хорошо понимал, что значит быть—в буквальном смысле слова — чужаком, пришлецом, заглянувшим в дом.

О старейшине Гилеле рассказывали, что каждый день он работал и зарабатывал полдинара. Половину этих денег он отдавал сторожу дома учения; вторую половину тратил на еду для себя и своей семьи. Однажды для него не нашлось работы, и сторож дома учения не позволил ему войти. Гйлель залез [на крышу] и сел у слухового окна, чтобы послушать слова живого Бога из уст \рабби*] Шмаи и Автальона. То был канун субботы, зимний день, и снег падал на него с небес. Когда рассвело, Шмая сказал Автальону: «Брат мой Автальон, в этом доме всегда светло, а сегодня — темно. Быть может, нынче облачный день?» Они посмотрели вверх и увидели фигуру человека в слуховом окне. Поднявшись на крышу, они нашли Йглеля, покрытого снегом в три амот (ама — локоть — около 50 см) толщиной. Они сняли его, выкупали и растерли, посадили у огня и сказали: «Этот человек заслуживает того, чтобы нарушить законы субботы ради него» (Йома, 356).

В этой истории есть целый ряд необычных, даже странных деталей. Во-первых, здесь мы впервые слышим о том, что бейт мидраш — дом учения — брал деньги с учеников за посещение занятий; особенно удивляет, что плата взималась изо дня в день, как будто речь шла о театральных билетах.

Джозеф Телушкин – Гилель – Если не сейчас, то когда?

Перевод с английского Аси Фруман. – М.: Книжники, 2017. – 290 с.

ISBN 978-5-9953-0556-9

Джозеф Телушкин – Гилель – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I «Пока я стою на одной ноге»: уникальное учение Рилеля

1. Гйлель, самый страстный ученик

2. бшель становится старейшиной

3. «Пока я стою на одной ноге>

4. Гйлель и три прозелита

5. Исправление мира

6. Пять черт

ЧАСТЬ II Рилель и Шамай: Самые знаменитые талмудические соперники

7. Ґйлель-толкователь, Шамай-буквалисг

8. Воры, невесты и благородная ложь

9. Вопросы, связанные с женщинами

ю. Нестереотипный Шамай

ii. Две Торы: выбор между Атлелем и Шамаем

ЧАСТЬ III Гилель и Иисус

12. Еврейский мудрец и христианский мессия

ЧАСТЬ IV Послания из первого века в двадцать первый и дальше

13. «Учи всех»: распространение иудаизма в I веке ....

14. «Нетерпеливый не может учить»: на заметку учителям и родителям

15. «Застенчивый никогда не научится». Почему так важно задавать вопросы

16. Не говори: «Я буду учиться, когда у меня появится время», ибо может статься, что оно у тебя никогда не появится. Вечная проблема

17. «Если я не для себя, то кто для меня? И если я [только] для себя, то кто я?». Страстная умеренность

18. В заключение: почему сейчас мы нуждаемся в Іклеле больше, чем когда-либо

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение i «Тот, кто не прибавляет, — теряет». Другие поучения Ґйлеля

Приложение 2 Семь мидот (принципов) толкования Торы, описанных Ґйлелем . .

Приложение з Афоризмы Лілеля в Пиркей Авот

Глоссарий

Примечания

Благодарственное слово