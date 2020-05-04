Барац - Два Имени Единого Бога
В сборник вошли статьи, написанные автором на протяжении 1999–2004 годов и представляющие собой комментарии к циклу недельных чтений Торы. Как указано в аннотации, статьи «подчинены одной общей теме: диалектике двух имен Всевышнего (Тетраграмматон и Эло-им, переводимых на русский язык как Г-сподь и Б-г)».
Арье Барац принадлежит к кругу тех авторов, чтение которых требует определенной подготовки и широких интересов в сфере гуманитарных знаний, хотя отправной точкой для него становятся библейский текст и раввинистические комментарии. Он явно тяготеет к философско-религиозной компаративистике: в его статьях иудейские религиозные конструкции постоянно сопоставляются с подходами античных философов, христианских и мусульманских мыслителей. А. Барац вполне уверенно ориентируется в современной литературе, в положениях западной социологии и психологии и широко использует выводы светских ученых, когда формулирует свои представления о столь сложной теме, как имена Всевышнего в их диалектической взаимосвязи.
(Из отзыва Юрия Табака, Лехаим.ру)
Арье Барац: Два имени Единого Бога. Годовой круг чтения Торы
М.: Мосты культуры, 2004 г. - 384 с.
Серия: Иудаизм
ISBN: 5-93273-165-6
Арье Барац - Два Имени Единого Бога - Содержание
ДВА АДАМА
Библейская дихотомия
Мужчина и женщина
Святое и будничное
ТРИ СЫНА
Корень нечистоты
Две причины исхода
ПУТИ СВЯТОГО И БУДНИЧНОГО
Две причины алии
Судьба Лота
Грех или добродетель
ИЦХАК И ИШМАЭЛЬ
Степень нечистоты
Между Богом и Азазелом
Рождение ислама
ЭЛЛИНЫ И ИУДЕИ
Возвращение в Междуречье
Сюрпризы библейской генеалогии
Две философии
ИАКОВ И ЭСАВ
Внутриутробная схватка
Эдом с человеческим лицом
ИЗБРАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ
Последствия обмана
Принцип дополнительности
Два новых Адама
КОРЕНЬ МИРОВОГО ЗЛА
Традиционная путаница
След Заратустры
ЕВРЕЙСКАЯ НЕНАВИСТЬ К СЕБЕ
Между «святым» и «святым
Иудаизм и его производные
ПЕРВЫЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ
Основа мира
Другой
ПОЛЮС И ПОЛ
Покаяние и промысел
Геотеология
Симметрия
ЕДИНЫЙ И ЕДИНОЕ
Последний раздор
Последнее единство
Иудейская философия
РОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
Внутриутробный период
Природа сверхприродного
ДВА ИМЕНИ ЕДИНОГО БОГА
Противоречивое место
Контраст имен
Две веры
СУД ИСТОРИИ
Под знаком Овна
Новая эра
ЧУДО И ВЕРОЯТНОСТЬ
Теодицея
Сеанс одновременной игры
ВЕРА И ПОНИМАНИЕ
Дарование Торы
Герменевтический круг
ПИСАНИЕ И ПРЕДАНИЕ
Продуктивный парадокс
Аналоги герменевтического круга
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И БЕЗУМИЕ
Дерево шиттим
ДУША, ТЕЛО, ОДЕЖДА
Природа и культура
РОДОСЛОВНАЯ МОШЕ
Два заклятия
Цена отказа
ПОТУСТОРОННИЙ ДЕНЬ
Святость и покой
Труд и отдых
День седьмой
ХРАМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
У ИСТОКОВ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Перед судом разума
Заповедь вегетарианства
Заклание и трапеза
Спасительный грех
ЗАГАДКА ХРАМОВОЙ ГОРЫ
Последнее пристанище
Сущность истории
ТОЖДЕСТВО И РАЗЛИЧИЕ
Способность различать
Традиционная путаница
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Шестоднев
Заповедь восьмого дня
ЧИСТАЯ РЕЧЬ И ЧИСТЫЙ РАЗУМ
Проказа – этиология и патогенез
Молчание – золото
ТОРА И КОРАН
Ислам в свете Торы
Теология замещения
Тора в свете Корана
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ И МИСТИКА
Условность смысла заповеди
Мистическая оппозиция
Коллизия двух Имен
СВЯЩЕННАЯ АСИММЕТРИЯ
Народ в народе
Между святым и святым
Загадочный закон
ИУДАИЗМ БЕЗ БОГА
Атеизм и солипсизм
Сермяжная правда буддизма
РЕЛИГИЯ ВОЛЬНОДУМЦЕВ
«Узда для черни
Ложная дилемма
Еврейский выбор
ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Песах и Акеда
Исламская параллель
ВЫСШАЯ ЕВРЕЙСКАЯ МАТЕМАТИКА
Пересчет и перебор
Неоплатоническая аномалия
ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ
Два Песаха
Две йешивы
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
Религия и психопатология
Полифония и шизофрения
ФОРМУЛА ПРИМИРЕНИЯ
Первая реформация
Возможный компромисс
ИУДЕЙСКАЯ ДИАЛОГИКА
Противоречивый закон
Мышление как творчество
Философия настоящего
ПРОРОЧЕСКИЙ ДАР
Пророчества колдуна
Отстранение этического
ОПРАВДАНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА
Жертва за семьдесят народов
Удел в мире грядущем
ДИАЛОГ ЛОГИК
Субординация и партнерство
Теория Нильса Бора
МЕЖДУ ВЕЧНОСТЬЮ И ВЕЩНОСТЬЮ
Грех и ошибка
Дурная компания
ХРАМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Иудаизм как вселенская религия
Дом молитвы для всех народов
ИУДАИЗМ В ПОЛЕ «СОВРЕМЕННОСТИ
Небесная миссия
Галахический смысл автономной морали
ФОРМУЛА ФАНАТИЗМА
Первородный грех
Ограда и заповедь
Фанатизм
ПРИРОДА ИЗБРАНИЯ
Концепция человека
Еврейское отличие
Ключевая аналогия
ДУША И КРОВЬ
«Кровь есть душа
Психофизическая тайна
ЦАРСКАЯ МИССИЯ
Что могут короли
Вхождение в роль
НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ИЛИ НОВАЯ СМЕРТЬ
Сомнительная вера
Версии и варианты
Второе самоубийство
ДВЕ РОДОСЛОВНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Первородство и Песах
Первое и второе
Израиль и Амалек
ПРАВДА ЭПИКУРА
Сокрытие лика
Смерти нет
Не верь, не бойся, не проси
ДО СТА ДВАДЦАТИ
Физический предел долголетия
Смысл возрастов
Связь поколений
«У МЕНЯ ОТМЩЕНИЕ И ВОЗДАЯНИЕ
Корень хасидизма
Прощение или бесстрастие
ЧТО ПОЛУЧИЛ МОШЕ НА СИНАЕ
Кодекс и летопись
Двойное дарование
История или фикция
Дом молитвы для всех народов
Арье Барац - Два Имени Единого Бога - Берешит. Два Адама - Библейская дихотомия
В первой главе книги Берешит рассказывается о сотворении мира и человека. При этом приводятся два повествования, противоречивость которых бросается в глаза всякому. И неудивительно, что библейская критика попыталась представить это разночтение как сведение в один текст двух различных источников.
Расхождение двух повествований о сотворении мира, разумеется, никогда не являлось секретом для религиозной традиции. Достаточно сказать, что так как числовое значение буквы «бет» – два, то само первое слово Торы «Берешит» («В начале») традиционно истолковывается как «Бет-Решит», т. е. как «Два начала», «двумя началами».
Между тем сам вызов, брошенный наукой, пробудил в еврейском мире определенные поиски и переосмысления. Так, неявно полемизируя с библейской критикой, израильский раввин Мордехай Броер выдвинул теорию двух дополняющих друг друга линий священной истории: естественной и сверхъестественной. В его глазах несоответствие двух описаний – это отражение глубинной дихотомии творения, восходящей своими корнями к двум именам Всевышнего – «Элоким», по-русски переводимого как «бог» (естественный аспект), и Четырехбуквенному имени, по-русски переводимому как «Господь» (аспект сверхъестественный, личный).
Вслед за библейской критикой рав Броер прослеживает эти линии во всей книге Берешит, обнаруживая ее в противостоянии братьев: Авраама и Лота, Ицхака и Ишмаэля, Иакова и Эсава, Йосефа и Рувена. «Любое избрание, описываемое в книге Берешит, – пишет Броер в своей книге «Перкей моадот», – вытекает из спора между братьями. И этот факт основывается на природных свойствах мира, который дихотомичен, и единство не характерно для него».
Ниже я еще вернусь к этой к концепции. Однако сейчас я бы хотел обратиться к идее американского раввина Йосефа Соловейчика, вполне созвучной концепции Броера, но более обстоятельно и последовательно изложенной в связи с двумя повествованиями Торы о сотворении человека.
В своей работе «Одинокий верующий человек» рав Соловейчик, сопоставляя описание двух Адамов, также различает их как «естественного» и «сверхъестественного», как природного и как сына Завета. При этом рав Соловейчик сознательно ориентируется на библейскую критику: «Два описания сотворения человека значительно отличаются друг от друга. Не критиками Писания обнаружено это различие. Оно было известно нашим мудрецам (Брахот 61а. Кетубот 8а). Однако объяснение следует искать не в якобы существующей двойственности Традиции, а в двойственности человека...»
Рав Соловейчик отмечает четыре пункта отличия между «первым» и «вторым» Адамом:
1. Относительно первого Адама говорится, что он создан «по образу и подобию», но ничего не говорится о создании тела. Относительно второго Адама сообщается, что он творится из праха земного и что Всевышний вдыхает в него дыхание жизни.
2. Первому Адаму повелевается: «Наполняйте землю и овладейте ею», второму – возделывать и охранять сад.
3. Первый Адам творится одновременно мужчиной и женщиной. Второй – мужчиной, от которого женщина производится вторично.
4. Первый Адам связан с одним именем «Бог», второй с двумя именами – «Господь Бог».
Рав Соловейчик пишет: «Несомненно, понятие «образ Божий» в первом описании сотворения человека относится к... таланту человеку-творца... Первого Адама интересует одна сторона действительности, и он задает лишь один вопрос: «Как действует Вселенная?» Он не спрашивает: «Почему действует Вселенная?», не ищет ответа на вопрос «В чем сущность Вселенной?». Любознательность его ограничена вопросом о способе действия. Первый человек энергичен, смел и стремится к победе. Его девиз – успех, победа над силами природы. Он занимается творческим трудом, стремясь уподобиться своему Творцу... Второй Адам простых функциональных вопросов не задает, а интересуется метафизическими аспектами. Он желает знать: «Почему? что это? как это?» Он не создает своего собственного мира. Вместо этого он хочет понять существующий и действующий мир, в который он введен. Второй Адам исследует не абстрактный научный мир, а непреодолимо прекрасный качественный мир, в котором у него есть тесная связь с Богом».
«Первый Адам хочет освободиться от естественного замкнутого и неосмысленного существования, став существом с достоинством и величием, способным властвовать над окружающей средой. В отличие от него, второй Адам видит свою обособленность от природы и экзистенциальную неповторимость не в достоинстве, почете и величии, а в чем-то другом. Он ищет иной образ жизни, – посредством которого человек может найти самого себя, – и это поиск не достоинства, но избавления».
Огромное спасибо за прекрасные книги!!!
Огромное спасибо!!!
Спасибо!
Спасибо за весьма важную и интересную книгу и новое имя на Эсхатосе! Арье Барац за религиозный диалог между иудаизмом и христианством!