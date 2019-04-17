ЛекцииPRO

Хотя хронологически работы духовно-исторической литературоведческой школы в Германии и русского интуитивизма относятся в основном к началу XX столетия, необходимо учитывать, что ориентированы они на философию века предыдущего, подготовлены именно ею, поэтому с точки зрения герменевтической проблематики и осмыслены должны быть прежде всего как явления XIX, а не XX века. Век же XX начинается с пересмотра и существенного переосмысления выработанных до сих пор основных герменевтических позиций, которые в самом общем плане могут быть сведены к следующему.

Во-первых, герменевтический процесс, в понимании XIX века, предполагает наличие двух элементов — субъекта и объекта, которые мыслятся как две самостоятельные, разведенные, существующие независимо друг от друга данности, граница между которыми четко определена. Во-вторых, герменевтика XIX века отмечена ярко выраженным психологизмом: в сущности, процесс понимания в трактовке и Шлейермахера, и Дильтея оборачивается восстановлением, воссозданием и постижением именно и прежде всего психологичекой целостности личности. Очевидно, что примат психологизма в герменевтической системе XIX века связан с сугубо психологическим обоснованием этой системы, с психологическим характером основной предпосылки, гарантирующей продуктивность этой системы, — с представлением о субстрате общечеловеческой природы.

Ляпушкина Екатерина - Введение в литературную герменевтику: Теория и практика

М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 255 с.

Серия «ЛекцииPRO»

ISBN 978-5-386-12517-2

Ляпушкина Екатерина - Введение в литературную герменевтику: Теория и практика - Содержание

Лекция 1. Философская герменевтика XIX века

1. «Универсальная» герменевтика Ф. Шлейермахера

2. Герменевтика как методология гуманитарных наук. В. Дильтей

Лекция 2. Литературоведческие рецепции философской системы Дильтея

1. Духовно-историческая школа. Р. Унгер

2. Интуитивизм. Ю. Айхенвальд

Лекция 3. Философская герменевтика XX века

1. Феноменологические предпосылки герменевтики. Э. Гуссерль

2. Философская герменевтика М. Хайдеггера

3. Философская герменевтика Г. Г. Гадамера

Лекция 4. Философская герменевтика XX века и литературоведение

1. Рецептивная эстетика

2. «Объясняющая» герменевтика

3. Структурализм как вариант «объясняющей» герменевтики

Лекция 5. Заключение

Лекция 6. Афоризм в художественной структуре романа И. С. Тургенева «Рудин»

Лекция 7. Комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!»: поэтика финала

Лекция 8. «Что могут означать такие выходки?» (Поэтика эпатажа в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»)

Литература

Ляпушкина Екатерина - Введение в литературную герменевтику: Теория и практика - «Универсальная» герменевтика Ф. Шлейермахера

Происхождение термина «герменевтика» связывается с именем олимпийского бога Гермеса, выступавшего в роли вестника, проводника, посредника между богами и людьми: Гермес передавал людям божественную волю, объясняя и истолковывая ее смысл. Герменевтическая проблематика уходит своими корнями, во-первых, в античную, а затем классическую филологию, во-вторых, в библейскую экзегезу и, в-третьих, в юриспруденцию. В поздней античности филологическая герменевтика занималась толкованием «темных мест» в текстах классических поэтов; в пределах сформировавшейся в эпоху Возрождения классической филологии герменевтика понималась прежде всего как искусство перевода памятников античной культуры на язык культуры современной; теологическая герменевтика занималась толкованием священных текстов, выяснением правил и пределов понимания этих текстов (теологическая герменевтика развивалась в значительной мере в условиях резкой полемики протестантских и католических богословов по вопросу о возможности правильного истолкования Священного Писания вне контекста собственно церковной догматики); и, наконец, юридическая герменевтика разрабатывала приемы и способы толкования юридических кодексов, терминов, законов.

Очевидно, что каждая из упомянутых дисциплин (филология, р теология, юриспруденция) самостоятельно и изолировано но занималась проблемами толкования, исходя из специфики собственного предмета, и каждая, соответственно, породила собственную, специальную, герменевтику. Проблема же понимания как общая проблема возникла тогда, когда стало очевидно, что при всем разнообразии герменевтических объектов сами принципы понимания и интерпретации едины. Вопрос об этом единстве впервые поставил немецкий ученый — филолог, теолог, философ, автор трактатов «Диалектика», «Герменевтика», «Критика» Фридрих Шлейермахер (1768-1834), который и считается основоположником современной герменевтики. В сущности, в эпоху Шлейермахера герменевтика переживает свое второе со времен античности рождение, обретая статус философской дисциплины. Шлейермахер осуществил важнейшую переакцентировку основной герменевтической проблемы, то есть проблемы понимании и интерпретации: он перешел от предмета понимания к природе понимания как такового, концептуально поставив вопрос о том, что такое понимание и что такое смысл.