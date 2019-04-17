Ляпушкина - Введение в литературную герменевтику - ЛекцииРRО
ЛекцииPRO
Хотя хронологически работы духовно-исторической литературоведческой школы в Германии и русского интуитивизма относятся в основном к началу XX столетия, необходимо учитывать, что ориентированы они на философию века предыдущего, подготовлены именно ею, поэтому с точки зрения герменевтической проблематики и осмыслены должны быть прежде всего как явления XIX, а не XX века. Век же XX начинается с пересмотра и существенного переосмысления выработанных до сих пор основных герменевтических позиций, которые в самом общем плане могут быть сведены к следующему.
Во-первых, герменевтический процесс, в понимании XIX века, предполагает наличие двух элементов — субъекта и объекта, которые мыслятся как две самостоятельные, разведенные, существующие независимо друг от друга данности, граница между которыми четко определена. Во-вторых, герменевтика XIX века отмечена ярко выраженным психологизмом: в сущности, процесс понимания в трактовке и Шлейермахера, и Дильтея оборачивается восстановлением, воссозданием и постижением именно и прежде всего психологичекой целостности личности. Очевидно, что примат психологизма в герменевтической системе XIX века связан с сугубо психологическим обоснованием этой системы, с психологическим характером основной предпосылки, гарантирующей продуктивность этой системы, — с представлением о субстрате общечеловеческой природы.
Ляпушкина Екатерина - Введение в литературную герменевтику: Теория и практика
М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 255 с.
Серия «ЛекцииPRO»
ISBN 978-5-386-12517-2
Ляпушкина Екатерина - Введение в литературную герменевтику: Теория и практика - Содержание
Лекция 1. Философская герменевтика XIX века
- 1. «Универсальная» герменевтика Ф. Шлейермахера
- 2. Герменевтика как методология гуманитарных наук. В. Дильтей
Лекция 2. Литературоведческие рецепции философской системы Дильтея
- 1. Духовно-историческая школа. Р. Унгер
- 2. Интуитивизм. Ю. Айхенвальд
Лекция 3. Философская герменевтика XX века
- 1. Феноменологические предпосылки герменевтики. Э. Гуссерль
- 2. Философская герменевтика М. Хайдеггера
- 3. Философская герменевтика Г. Г. Гадамера
Лекция 4. Философская герменевтика XX века и литературоведение
- 1. Рецептивная эстетика
- 2. «Объясняющая» герменевтика
- 3. Структурализм как вариант «объясняющей» герменевтики
Лекция 5. Заключение
Лекция 6. Афоризм в художественной структуре романа И. С. Тургенева «Рудин»
Лекция 7. Комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!»: поэтика финала
Лекция 8. «Что могут означать такие выходки?» (Поэтика эпатажа в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»)
Литература
Ляпушкина Екатерина - Введение в литературную герменевтику: Теория и практика - «Универсальная» герменевтика Ф. Шлейермахера
Происхождение термина «герменевтика» связывается с именем олимпийского бога Гермеса, выступавшего в роли вестника, проводника, посредника между богами и людьми: Гермес передавал людям божественную волю, объясняя и истолковывая ее смысл. Герменевтическая проблематика уходит своими корнями, во-первых, в античную, а затем классическую филологию, во-вторых, в библейскую экзегезу и, в-третьих, в юриспруденцию. В поздней античности филологическая герменевтика занималась толкованием «темных мест» в текстах классических поэтов; в пределах сформировавшейся в эпоху Возрождения классической филологии герменевтика понималась прежде всего как искусство перевода памятников античной культуры на язык культуры современной; теологическая герменевтика занималась толкованием священных текстов, выяснением правил и пределов понимания этих текстов (теологическая герменевтика развивалась в значительной мере в условиях резкой полемики протестантских и католических богословов по вопросу о возможности правильного истолкования Священного Писания вне контекста собственно церковной догматики); и, наконец, юридическая герменевтика разрабатывала приемы и способы толкования юридических кодексов, терминов, законов.
Очевидно, что каждая из упомянутых дисциплин (филология, р теология, юриспруденция) самостоятельно и изолировано но занималась проблемами толкования, исходя из специфики собственного предмета, и каждая, соответственно, породила собственную, специальную, герменевтику. Проблема же понимания как общая проблема возникла тогда, когда стало очевидно, что при всем разнообразии герменевтических объектов сами принципы понимания и интерпретации едины. Вопрос об этом единстве впервые поставил немецкий ученый — филолог, теолог, философ, автор трактатов «Диалектика», «Герменевтика», «Критика» Фридрих Шлейермахер (1768-1834), который и считается основоположником современной герменевтики. В сущности, в эпоху Шлейермахера герменевтика переживает свое второе со времен античности рождение, обретая статус философской дисциплины. Шлейермахер осуществил важнейшую переакцентировку основной герменевтической проблемы, то есть проблемы понимании и интерпретации: он перешел от предмета понимания к природе понимания как такового, концептуально поставив вопрос о том, что такое понимание и что такое смысл.
Очень нужная книга для тех, кто серьезно занимается герменевтикой! А таковых - единицы...