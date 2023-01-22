Максимов - Русское монашество и миссия

Настоящая монография необычна. Это не история русского монашества и даже не история осуществляемой Русской Православной Церковью миссионерской деятельности, заметными представителями которой преимущественно были монашествующие. В то же самое время это и не филологическое или литературоведческое исследование, как может показаться при первом взгляде на оглавление, в котором фигурируют имена выдающихся русских писателей с мировым именем: Гоголь, Толстой, Достоевский. Это и не философское исследование, претендующее на открытие каких-то новых страниц русской религиозной мысли.

Что же представляет собой эта книга, которую вы держите в своих руках? Как замечает сам автор, она - об «онтологической, или духовно-антропологической, миссии монашества, основанной на концепции исихазма». По моему же глубокому убеждению, эта книга о том, как жизнь в Боге, жизнь во Христе может менять не только саму человеческую личность, но и окружающий ее мир. Эта книга о том, что преимущественно благодаря стремлению миссионера к святости, к очищению своего сердца церковное благовестие может иметь не только успешные статистические данные, но - что самое главное - может обрести свою подлинную реализацию как свидетельство Богообщения, способное «заразить» других светом той любви и радости, которая наполняет человека-духоносца. Недаром автор избрал русское старчество в качестве основного объекта своих размышлений. В русской православной традиции старца именуют не столько отцом, сколько матерью, духовно рождающей свое чадо. Старец - это тот, кто берет на руки мятущуюся и скорбящую душу, чтобы вдохнуть в нее чуть больше надежды, чуть больше смысла жизни, тот, кто зачастую спасает тонущего в житейском море человека от гибели временной и вечной.

Широко говорить о миссионерском эффекте аскетической жизни пока еще не принято. Несмотря на присущую православному богословию целостность, оно до сих пор порой находится в плену у рационалистических концепций. Это выражается, в том числе, и во фрагментации богословских дискурсов. Поскольку миссиология - наука в русском богословии совсем еще юная, миссия стандартно рассматривается в привычных категориях внешней деятельности. Автор настоящей монографии говорит о другой ее стороне - так называемой аттрактивной миссии, миссии привлечения, миссии притяжения, которая основывается не столько на призыве «Идите и научите все народы» (ср. Мф 28:19), сколько на словах Спасителя «Пойдите и увидите» (Ин 1:39). Значит ли это, что он отвергает саму необходимость и важность классического понимания миссии как деятельности? Ничуть. Задача настоящей книги, по слову автора, как раз в том и состоит, чтобы показать неразрывное единство двух измерений одной и той же миссии Церкви: быть свидетелями Света истинного, «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин 1:9).

Священник Алексий Максимов - Русское монашество и миссия

М.: Издательство ББИ, 2023. - xiv + 218 с.

ISBN 978-5-89647-421-0

Священник Алексий Максимов - Русское монашество и миссия - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Исторический очерк восточного монашества. Христологическое измерение аскетизма

1. Зарождение аскетического движения: к истокам славянского монашества

2. Монашеские традиции Византии и их рецепция у славянских народов

3. Миссионерство русского монашества

Глава 2. Традиция духовничества в русском монашестве

1. Исихазм и феномен духовного руководства

2. Старец Паисий Величковский и исихастское движение в России

3. Оптина пустынь как социальноантропологический феномен

Глава 3. Богословское и культурное возрождение и старчество Оптиной пустыни

1. Движение любомудрия и Оптина 1.1. Переводческая и издательская деятельность 1.2. И. В. Киреевский и патристический синтез

2. Великие русские писатели и старцы 2.1. Н. В. Гоголь: от «религиозного романтизма» к подлинной вере 2.2. Оптина и граф Толстой: что там искал великий писатель?

3. Ф. М. Достоевский: Оптина пустынь в его жизни и творениях 3.1. Достоевский в Оптиной 3.2. Антропологический христоцентризм Достоевского 3.3. «Братья Карамазовы»: от психологизма к Добротолюбию



Заключение

Библиография

Сокращения