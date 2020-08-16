Поэтическое наследие Алексея Степановича Хомякова (1804—1860) не велико по объему. Всего около сотни стихотворений. В жизни поэта были периоды, когда в течение нескольких лет он вообще не писал стихов. Современники высоко ценили поэзию Хомякова, считая его одним из лучших последователей А.С. Пушкина, который, к слову, высоко отзывался о поэтическом даровании Хомякова. Однако поэзия была лишь одной из сторон богато одаренной натуры Хомякова. Многосторонность его деятельности поражает: поэт, драматург, живописец, философ, историк, богослов, публицист, изобретатель, архитектор, медик, рачительный сельский хозяин... Не случайно современники сравнивали Хомякова с М.В. Ломоносовым по многогранности его талантов и ставили в один ряд с другим национальным гением — А.С. Пушкиным. Н.А. Бердяев же проводил параллель между Хомяковым и И.В. Гёте. При этом даже не согласные со взглядами Хомякова очень высоко оценивали его нравственные качества, считая его в этом отношении человеком безупречным.

Необычайная одаренность, личное обаяние, нравственный авторитет и жизненная активность сделали из Хомякова лидера движения славянофилов — движения не политического, а литературного и философского, пришедшегося на 40—50-е годы XIX в. Участие в славянофильском кружке постепенно оттенило и оттеснило другие грани творчества Хомякова. Его поэзия стала рассматриваться, прежде всего, как выражение и пропаганда его славянофильских убеждений. Такой взгляд на поэзию Хомякова верен лишь отчасти. Во многом он был спровоцирован полемикой между славянофилами и западниками и впервые в резкой форме высказан в 1844 г. В.Г. Белинским в статье «Русская литература в 1844 г.». Статью В.Г. Белинского нельзя считать объективным анализом и беспристрастным критическим разбором поэзии славянофила. Она как раз пристрастна и не лишена односторонности. Оценки и выводы В.Г. Белинского — это часть споров западников со славянофилами, достигших максимальной остроты как раз в 1844 г., после чего эти два течения русской мысли окончательно разошлись. Не последнюю роль в этом разрыве сыграла именно непримиримая и радикальная позиция В.Г. Белинского, целенаправленно шедшего на конфронтацию со славянофилами. Поводом же к разрыву послужила поэзия — стихотворение шурина Хомякова Н.М. Языкова «К ненашим».

При жизни Хомякова был опубликован только один сборник стихов, подготовленный его племянником Д.А. Валуевым, в 1844 г., вызвавший резкую критику В.Г. Белинского, утверждавшего, что Хомяков лишен поэтических способностей. Хомяков, по признанию Μ.Н. Лонгинова, издавшего сборник стихов поэта в 1861 г., никогда не заботился о своей поэтической славе и к новому изданию стихов у него «как-то не лежало сердце» Следующее более полное издание стихотворений Хомякова вышло в 1861 г. через полгода после его смерти. Впоследствии эта подборка стихов переиздавалась еще несколько раз (1868, 1881, 1888).