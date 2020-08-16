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Малинов - Исследования и статьи по русской философии

Малинов Алексей Валерьевич - Исследования и статьи по русской философии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Поэтическое наследие Алексея Степановича Хомякова (1804—1860) не велико по объему. Всего около сотни стихотворений. В жизни поэта были периоды, когда в течение нескольких лет он вообще не писал стихов. Современники высоко ценили поэзию Хомякова, считая его одним из лучших последователей А.С. Пушкина, который, к слову, высоко отзывался о поэтическом даровании Хомякова. Однако поэзия была лишь одной из сторон богато одаренной натуры Хомякова. Многосторонность его деятельности поражает: поэт, драматург, живописец, философ, историк, богослов, публицист, изобретатель, архитектор, медик, рачительный сельский хозяин... Не случайно современники сравнивали Хомякова с М.В. Ломоносовым по многогранности его талантов и ставили в один ряд с другим национальным гением — А.С. Пушкиным. Н.А. Бердяев же проводил параллель между Хомяковым и И.В. Гёте. При этом даже не согласные со взглядами Хомякова очень высоко оценивали его нравственные качества, считая его в этом отношении человеком безупречным.
Необычайная одаренность, личное обаяние, нравственный авторитет и жизненная активность сделали из Хомякова лидера движения славянофилов — движения не политического, а литературного и философского, пришедшегося на 40—50-е годы XIX в. Участие в славянофильском кружке постепенно оттенило и оттеснило другие грани творчества Хомякова. Его поэзия стала рассматриваться, прежде всего, как выражение и пропаганда его славянофильских убеждений. Такой взгляд на поэзию Хомякова верен лишь отчасти. Во многом он был спровоцирован полемикой между славянофилами и западниками и впервые в резкой форме высказан в 1844 г. В.Г. Белинским в статье «Русская литература в 1844 г.». Статью В.Г. Белинского нельзя считать объективным анализом и беспристрастным критическим разбором поэзии славянофила. Она как раз пристрастна и не лишена односторонности. Оценки и выводы В.Г. Белинского — это часть споров западников со славянофилами, достигших максимальной остроты как раз в 1844 г., после чего эти два течения русской мысли окончательно разошлись. Не последнюю роль в этом разрыве сыграла именно непримиримая и радикальная позиция В.Г. Белинского, целенаправленно шедшего на конфронтацию со славянофилами. Поводом же к разрыву послужила поэзия — стихотворение шурина Хомякова Н.М. Языкова «К ненашим».
При жизни Хомякова был опубликован только один сборник стихов, подготовленный его племянником Д.А. Валуевым, в 1844 г., вызвавший резкую критику В.Г. Белинского, утверждавшего, что Хомяков лишен поэтических способностей. Хомяков, по признанию Μ.Н. Лонгинова, издавшего сборник стихов поэта в 1861 г., никогда не заботился о своей поэтической славе и к новому изданию стихов у него «как-то не лежало сердце» Следующее более полное издание стихотворений Хомякова вышло в 1861 г. через полгода после его смерти. Впоследствии эта подборка стихов переиздавалась еще несколько раз (1868, 1881, 1888).

Малинов Алексей Валерьевич - Исследования и статьи по русской философии

СПб.: РХГА, 2020. - 608 с.
ISBN 978-5-88812-985-2

Малинов Алексей Валерьевич - Исследования и статьи по русской философии - Содержание

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА
  • Поэтическая историософия А.С. Хомякова
  • Петербургский славянофил Орест Фёдорович Миллер
  • Идея «общеславянского языка» от Ю. Крижанича до В.И. Ламанского
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ В.С.
  • Соловьев и Н.И. Кареев (к истории взаимоотношений)
  • В.С. Соловьев и петербургские славянофилы
  • Историософия и эсхатология национализма
  • Учение о Богочеловечестве В.С. Соловьева.
  • Конспект лекции
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬВИЧ РОЗАНОВ
  • Откровения Василия Розанова
  • В.В. Розанов и славянофилы
  • Религиозно-философские собрания в письмах В.В. Розанова В.И. Ламанскому
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ
  • Пути профессиональной философии в России
  • «Школьная» философия в культуре русского Просвещения
  • Русская философия под запретом
  • А.И. Введенский как историк философии
  • «Психофизический закон» А.И. Введенского и его критики
  • А.И. Введенский в студенческом фольклоре
  • Письма А.И. Введенского Э.Л. Радлову
  • «Философия истории» Л.П. Карсавина и традиция преподавания философии истории в Петербургском университете
  • Методологические аспекты современных историко-философских исследований
Малинов Алексей Валерьевич - Исследования и статьи по русской философии - Поэтическая историософия А.С. Хомякова
На поэтическое творчество Хомякова живо откликались современники, которые близко его знали и находились под обаянием его личности. К.С. Аксаков в статье «Письма о современной литературе. Письмо 1-ое. Литература предыдущей эпохи» (статья не была закончена; впервые опубликована в сборнике «Проблемы реализма» (Вологда, 1978)), К.А. Коссович в статье «Несколько слов в память А.С. Хомякова» (Русская беседа. 1860. № 2), А.Ф. Гильфердинг в статье «А.С. Хомяков» (Санкт- Петербургские ведомости. 1860. № 216. 7 октября), которые были откликами на смерть Хомякова, дали общую характеристику его личности и поэтического творчества, отмечали значение Хомякова для русской мысли и культуры. Идейное содержание поэтического наследия Хомякова постарался раскрыть историк литературы, один из последователей славянофильства, О.Ф. Миллер в статье «Стихотворения Хомякова со стороны руководящих мыслей», опубликованной в журнале «Заря» (1869. № 7). Он, в частности, называл Хомякова поэтом-гражданином, указывая на особое понимание личности у русского поэта, связывавшего я с мы. Все первые исследователи поэтического творчества Хомякова (помимо упомянутых, Кс. А. Полевой, О.И. Сенковский, М.Н. Лонгинов, А.П. Милюков, В.В. Чуйко) останавливались на основных темах его поэзии: идея славянского единства, роль России, критика исторического пути Запада, тема гордости, подвига и др.
Философское изучение поэзии Хомякова начинается со статей В.Н. Кораблева «А.С. Хомяков (1804—1904)» (Известия Петербургского славянского благотворительного общества. 1904. № 7) и Э.Л. Радлова «О поэзии А.С. Хомякова» (Сергею Фёдоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911). В.Н. Кораблев вписывал поэзию Хомякова в движение романтизма, в том числе и выросшей из него немецкой философии. Это позволяло не просто перечислить основные темы поэтического творчества Хомякова, но и показать их связь между собой и с философскими поисками эпохи. Э.Л. Радлов, помимо выявления философских сюжетов поэзии Хомякова (война, подвиг, гордость, личность, вдохновение, смирение, историческая задача России и др.)* смотрел и оценивал стихи Хомякова сквозь философию и поэзию В.С. Соловьёва.
В 1912 г.вышла книга Н.А. Бердяева «Алексей Степанович Хомяков», в которой популярный философ касался и поэтического творчества Хомякова. На фоне ярких и не всегда не противоречивых характеристик личности и философии лидера славянофилов, Бердяев признавал отсутствие интимности и лиризма в его стихах. Патриотический подъем Первой мировой войны побудил поэта М.А. Кузмина обратиться к стихам Хомякова в статье «Аналогия и провидение? (О А.С. Хомякове как поэте)» (Аполлон. 1914. № 6/7). Высоко оценивая историософские идеи и гражданственность поэтического творчества Хомякова, он, тем не менее, отмечал однообразность и риторический пафос его поэзии.
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Rating 5.0 / 5
Added 16.08.2020
Author brat Aleksey
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