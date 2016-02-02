Общее понятие ο науке «Догматическое Богословие» содержится в самом ее наименовании. Называется она «богословием».

Слово богословие — θεολογία (из Θεός — Бог и λόγος — слово, слово ο Боге), заимствованное христианскими писателями от древних греков, употребляется в настоящее время в очень широком значении.

Под именем «богословия» ныне разумеется целая совокупность наук, имеющих своим предметом Бога, как Он открыл Себя в христианской религии, и божественное домостроительство в обширнейшем смысле, иначе — все то, что имеет прямое и непосредственное отношение или к Богу, или к людям в их отношении к Богу.

Предметы частных богословских наук теперь обозначаются теми прилагательными (или эпитетами), которые присоединяются к слову «богословие», или другими специальными названиями. Предмет Догматического Богословия указывается в прилагательном «догматическое», показывающим, что в этой богословской науке излагаются и уясняются догматы христианские, почему и сама она часто называется просто «Догматикой».

В самом наименовании «Догматическое Богословие», таким образом, дается такое понятие ο нем: Догматическое Богословие есть наука, имеющая своим предметом систематическое изложение всей совокупности христианских догматов.

Догматы в различных существующих ныне христианских вероисповеданиях понимаются не одинаково, и каждое из них имеет свои системы Догматики, излагающие содержание этой науки в духе особенностей своего вероисповедания. Поэтому для обозначения вероисповедной точки зрения на предмет этих систем к наименованию их: «Догматическое Богословие», «Догматика», обыкновенно присоединяются соответствующие эпитеты.

Православное Догматическое Богословие излагает свой предмет по духу и под руководством православной церкви.

Протоиерей Николай Платонович Малиновский – Очерк православного догматического богословия

От С.-Петербургского Духовно-Цензурного Комитета печатать дозволяется. С-Петербург, августа 24 дня, 1910 года.

Протоиерей Николай Платонович Малиновский – Очерк православного догматического богословия – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

§1. Понятие ο Догматическом Богословии

§2. Понятие ο догматах.

§3. Источники христианского вероучения. Св Писание и Св. Предание.

§4. Особенности западных исповеданий в учении об источниках откровения

§5. Неизменяемость и неусовершаемость христианского вероучения со стороны содержания и числа догматов. Возможная его усовершаемость

§6. Важность и значение догматов. Опровержение мнений, отрицающих значение догматических истин в христианстве.

§7. Вероизложения древней Церкви Вселенской и символические книги Восточной Греко-Российской Церкви

§8. Р.-католические и протестантские вероизложения и символические книги

§9. Задача науки ο догматах. Отношение разума к истинам откровения.

§10. Разделение Догматики.

Часть первая. Предварительные понятия

§11. Непостижимость существа Божия при всеобщей уверенности в бытии Божием

§12. Крайность учения ο совершенной непознаваемости Божества.

§13. Способы богопознания

§14. Нравственные условия богопознания

Отдел первый.

I. Существо Божи

II. Единство существа Божия.

Отдел второй.

§ 22. Богооткровенность догмата ο Пресвятой Троице. Особенная его важность и непостижимость.

§23. История догмата ο Св. Троице

§24. Учение церкви ο Св. Троице и состав этого учения

I. Троичность лиц в Боге

II. Божество и единосущие лиц Св. Троицы

III. Личные свойства лиц Св. Троицы

Часть вторая. Отдел первый.

I. Общее учение.

II. Учение частное.

Отдел второй.

I. Общее учение.

II. Частное учение.

Отдел третий.

§ 82. Необходимость особенного промышления Божия для спасения падшего человека. Содержание и разделение учения ο Боге Спасителе.

Ι. Ο Боге, как Предустроителе человеческого спасения.

II. О Боге Искупителе

Примечания

Протоиерей Николай Платонович Малиновский – Очерк православного догматического богословия – Введение

Слово догмат — δόγμα — слово греческое. Происходя от глагола δοκείν — думать, полагать, верить, частнее — от прош. его формы δέδογμαι (в 3 л. δέδοκτας — решено, положено, определено), слово δόγμα обозначает собою мысль вполне утвердившуюся в человеческом сознании, ставшую твердым убеждением человека, вообще — бесспорную истину, и потому общеобязательную, a также определившееся, твердое, неизменное решение человеческой воли. Древние писатели, греческие и римские, употребляли это слово для обозначения таких основоположений или правил, относящихся к области философии, нравоучения и к гражданскому законодательству, которые были признаваемы бесспорными и обязательными. Узаконения государственной власти выражаются словом δόγμα и в Св. Писании (напр., у Дан 2, 13; 3, 10; 6, 8 и Деян 17, 7 — царские указы и законы, у Лк 2, 1 — повеление кесаря ο всенародной переписи).

Ап. Павел прилагает название догмата и к закону Божию, называя догматами предстр. 5писания закона Моисеева, имевшие в свое время обязательную силу для каждого иудея. В книге же Деян ап. тем же словом обозначаются уставы (τά δόγματα), сужденныя от апостол и старец, иже во Иерусалиме (16, 4; сн. 15, 22–25), имевшие значение закона для всех членов христианской церкви. Как хорошо выражающее с формальной стороны свойства христианской истины, как истины бесспорной, непреложной и общеобязательной для христиан, слово δόγμα, в качестве условного термина, у христианских писателей вошло в употребление и для обозначения истин откровенной религии.

Первоначально оно прилагалось вообще к христианскому учению, а потом стали выражать (отцы и учители церкви IV–V веков и позднейшие церковные писатели) этим словом не все без различия содержащиеся в откровении истины, но и из богооткровенных только относящиеся к определенному кругу представлений, — к вероучению. В современной богословской науке существенными признаками догматов, отличающими их от всех других христианских истин, равно и от учений нехристианских, признаются, именно, следующие: 1) теологичность догматов веры, 2) богооткровенность, 3) церковность и 4) законообязательность для всех членов церкви.

1. Теологичность. — Этим признаком, усвояемым догматам, указывается область истин, обнимаемых догматами. Из всех христианских истин догматами называются лишь те, которые относятся к существу религии, как внутреннего союза Бога с человеком, и притом союза, восстановленного Господом И. Христом, т. е. истины, которые содержат учение ο триедином Боге и отношении Его к миру и разумно-свободным существам, в особенности к человеку. Все же другие истины, находящиеся в откровении, но не имеющие своим предметом учение ο Боге и отношении Его к миру и разумно-стр. 6свободным существам, напр., истины нравственные или заповеди, истины обрядовые, канонические, исторические сказания ο церкви Божией ветхозаветной и отчасти новозаветной, пророчества и т. п. — уже не суть догматы веры, хотя вообще и обязательно для христианина их всецелое признание. Такое содержание истин, называемых «догматами веры», показывает и то, почему они суть истины веры, а церковь свое сокращенное изложение догматов веры назвала «символом веры» и начинает его словом «верую».

2. Богооткровенность. — Все догматы христианской религии суть истины

богооткровенные, — суть слово Самого Бога к людям. Такое происхождение догматов