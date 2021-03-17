Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 2 - Эразм и его время

Уникальность серии сочинений этой серии и в стремлении к полноте, как это упомянуто в аннотации, и в том, что все тексты подправлены на основе оригинальных рукописей, машинописей и исправленных руками автора статей в журналах и книгах. Маркиш регулярно правил уже вышедшие в печати тексты, куда могли закрасться опечатки, — после получения экземпляра мы всегда первым делом правили свои тексты. Киевский сборник «удостоился» 28 страниц errata в верстке, но они по роковой ошибке не попали в окончательную версию — это стало поводом для огорчения на долгое время, на годы. Словом, в данном издании тексты сверены и с рукописями, и с исправлениями в вышедших уже окончательных версиях, в журналах и книгах. Цитаты, слова и названия источников на восьми иностранных языках, активно используемых Маркишем, должны даются в соответствии с этими языками, даже если нужно вносить правку и в рукопись самого автора, который до 1999 года печатал свои тексты на пишущей машинке, не всегда менял машинку для смены шрифта в латинский. Если бы Маркиш печатал в наши дни, вместо названия американского журнала «Комментэри» дал бы Commentary. Изменения и исправления такого порядка были сделаны мной.

Тома распределены тематически, по главным направлениям деятельности Шимона Маркиша на протяжении его творчества. Таких направлений было три, или, как он сам выражался, у него было три жизни: античность, эпоха ренессанса-реформации (Эразм) и история русско-еврейской литературы (со второй половины ХIХ века). Эти три периода связаны, с одной стороны, с переводческой деятельностью разной степени интенсивности, a с другой стороны — с его биографией, переездами и переселениями. По паспорту и хронологии это были Советский Союз, Венгрия, Израиль и Швейцария, по длительности проживания — Советский Союз, Швейцария, Венгрия и, на несколько коротких периодов, Израиль. «Языковая биография» Маркиша тоже многоцветна. Он — мастер русского родного, греческого и латыни, переводчик с английского, венгерского и немецкого, говоривший со вкусом и искусно на французском, старательно разбиравший библейский древнееврейский, охотно болтавший на итальянском и неохотно — на немецком, с грехом пополам, но с большой любовью — на иврите и на идиш (и это слово, следуя примеру Жаботинского, он никогда не склонял).

Тексты публикуются в соответствии с примерной хронологией творчества самого автора, и эта хронология удивительно совпадает с хронологией культуры человечества и, что еще более удивительно, полностью ее охватывает. Не зря Маркиша называли и энциклопедистом, и гуманистом, и космополитом культуры. Если бы публикация следовала этой большой внутренней хронологии, то есть по эпохам тем анализа статей, то на первом месте стояло бы предисловие к современному изданию переводов древнейших Псалмов, а на последнем стоял бы, пожалуй, Фридрих Горенштейн, умерший незадолго до писавшего о нем автора. Но первичной целью этих томов является — показать пройденный автором путь, поэтому жанровые и тематические принципы иногда пересекаются. В рамках одного тома тексты расположены хронологически, ибо на первом плане стоит эта внутренняя линия творчества Маркиша, путь его становления и развития

Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 2 - Эразм и его время

Budapest, 2021

ISBN 978-963-489-270-0

Составитель Zsuzsa Hetenyi

Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 2 - Эразм и его время - Содержание

Praeambulum Жужа Хетени

«Непрошедшее прошлое» (От составителя)

«Образ мира, в слове явленный…» (Предисловие ко второму тому)

Краткая биография Шимона Маркиша

Библиография работ Шимона Маркиша по Эразму и его эпохе