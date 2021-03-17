Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 2 - Эразм и его время

Маркиш - Непрошедшее прошлое - Tом 2 - Эразм и его время
Уникальность серии сочинений этой серии и в стремлении к полноте, как это упомянуто в аннотации, и в том, что все тексты подправлены на основе оригинальных рукописей, машинописей и исправленных руками автора статей в журналах и книгах. Маркиш регулярно правил уже вышедшие в печати тексты, куда могли закрасться опечатки, — после получения экземпляра мы всегда первым делом правили свои тексты. Киевский сборник «удостоился» 28 страниц errata в верстке, но они по роковой ошибке не попали в окончательную версию — это стало поводом для огорчения на долгое время, на годы. Словом, в данном издании тексты сверены и с рукописями, и с исправлениями в вышедших уже окончательных версиях, в журналах и книгах. Цитаты, слова и названия источников на восьми иностранных языках, активно используемых Маркишем, должны даются в соответствии с этими языками, даже если нужно вносить правку и в рукопись самого автора, который до 1999 года печатал свои тексты на пишущей машинке, не всегда менял машинку для смены шрифта в латинский. Если бы Маркиш печатал в наши дни, вместо названия американского журнала «Комментэри» дал бы Commentary. Изменения и исправления такого порядка были сделаны мной.
Тома распределены тематически, по главным направлениям деятельности Шимона Маркиша на протяжении его творчества. Таких направлений было три, или, как он сам выражался, у него было три жизни: античность, эпоха ренессанса-реформации (Эразм) и история русско-еврейской литературы (со второй половины ХIХ века). Эти три периода связаны, с одной стороны, с переводческой деятельностью разной степени интенсивности, a с другой стороны — с его биографией, переездами и переселениями. По паспорту и хронологии это были Советский Союз, Венгрия, Израиль и Швейцария, по длительности проживания — Советский Союз, Швейцария, Венгрия и, на несколько коротких периодов, Израиль. «Языковая биография» Маркиша тоже многоцветна. Он — мастер русского родного, греческого и латыни, переводчик с английского, венгерского и немецкого, говоривший со вкусом и искусно на французском, старательно разбиравший библейский древнееврейский, охотно болтавший на итальянском и неохотно — на немецком, с грехом пополам, но с большой любовью — на иврите и на идиш (и это слово, следуя примеру Жаботинского, он никогда не склонял).
Тексты публикуются в соответствии с примерной хронологией творчества самого автора, и эта хронология удивительно совпадает с хронологией культуры человечества и, что еще более удивительно, полностью ее охватывает. Не зря Маркиша называли и энциклопедистом, и гуманистом, и космополитом культуры. Если бы публикация следовала этой большой внутренней хронологии, то есть по эпохам тем анализа статей, то на первом месте стояло бы предисловие к современному изданию переводов древнейших Псалмов, а на последнем стоял бы, пожалуй, Фридрих Горенштейн, умерший незадолго до писавшего о нем автора. Но первичной целью этих томов является — показать пройденный автором путь, поэтому жанровые и тематические принципы иногда пересекаются. В рамках одного тома тексты расположены хронологически, ибо на первом плане стоит эта внутренняя линия творчества Маркиша, путь его становления и развития
Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 2 - Эразм и его время
Budapest, 2021
ISBN 978-963-489-270-0
Составитель Zsuzsa Hetenyi
Непрошедшее прошлое - Сочинения Шимона Маркиша - Tом 2 - Эразм и его время - Содержание
Praeambulum Жужа Хетени
«Непрошедшее прошлое» (От составителя)
«Образ мира, в слове явленный…» (Предисловие ко второму тому)
Краткая биография Шимона Маркиша
Библиография работ Шимона Маркиша по Эразму и его эпохе
- Прощание с Эразмом, или Был ли Эразм антисемитом (2001)
- Прощание с Эразмом (посмертно, 2004)
- Первое русское издание произведений Гуттена (1960)
- Эразм из Роттердама (к 500-летию со дня рождения) (1966)
- Похвальное cлово Эразму из Роттердама (1966)
- Эразм Роттердамский (1969)
- Знакомство с Эразмом из Роттердама (1971)
- Ян Панноний — взгляд со стороны (1972) (Перевод с венгерского Наталии Дьяченко)
- Из переводов
- Письмо Яна Паннония Галеотто Марцио (1962)
- Письмо Андрея Кржицкого (Криция) Эразму Роттердамскому (1962)
- Эразм Роттердамский: Навозник гонится за орлом (1971)
Большое спасибо!
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