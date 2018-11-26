Ранним августовским утром, когда лучи невидимого из-за зданий солнца уже позолотили шпили и купола древних храмов, но ещё не рассеяли прохладного предрассветного полумрака тесных улиц и переулков Рима, войско императора Людовика IV Баварского начало уходить из города.

Первыми на дорогих походных конях двинулись надменные рыцари, сопровождаемые красочными кавалькадами вооружённых вассалов и слуг. Каждый рыцарский отряд замыкали ведомые под уздцы мощные боевые лошади, везущие подводы с броневыми доспехами. Вслед за рыцарями тянулись вереницы шикарных карет невоенной немецкой знати с мудрёными фамильными гербами на дверцах.

Марсилий Падуанский - Защитник мира - Defensor pacis

Марсилий Падуанский: Пер. с франц. Б. У. Есенова; науч. ред., вступит, ст., примеч. Г. П. Лупарева

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 656 с.

ISBN 978-5-394-02334-7

Марсилий Падуанский - Защитник мира - Defensor pacis

Г. П. Лупарев - Мыслитель-бунтарь Марсилий Падуанский Вместо введения Жизнь и поиски Марсилия Падуанского Социально-экономические и политические реалии Западной Европы начала XIV века и их влияние на взгляды Марсилия Падуанского Парижской университет в жизни и творчестве Марсилия Замысел и теоретико-методологические основы трактата Государственно-правовая концепция "Defensor pacis" Прообраз светского государства в "Defensor pacis" Людовик Баварский и бесплодные иллюзии Марсилия Историческое значение и оценки "Защитника мира" Марсилий Падуанский - Защитник мира - Defensor pacis ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Глава I. Концепция данного трактата и его причина; разделы книги Глава II. Первые вопросы, трактуемые в этой книге. Различные значения термина королевство Глава III. Происхождение гражданского общества Глава IV. Конечная цель города-государства и объяснение его составных частей Глава V. Определение частей государства и различия между ними. Необходимость их разделения и существования для цели, выдвигаемой самим человеком Глава VI. Конечная цель священнической части государства: духовенство, основанное на учении или непосредственном Откровении Бога Глава VII. Другие причины существования отдельных частей государства; выделение их видов согласно двум способам, исходящим из нашей цели Глава VIII. Разновидности форм правления или политических строев: правильные и неправильные; разделение их видов Глава IX. Способы установления королевской монархии и определение её совершенной формы; а также способы устройства других политических режимов или форм, как правильных, так и неправильных Глава X. Различные значения слова закон; его самый подлинный смысл и тот, который мы принимаем Глава XI. Необходимость создания законов, понимаемых в самом прямом смысле; совершенно неприемлемо, когда правитель, каким бы он усердным или справедливым ни был, правил без законов Глава XII. О действующей причине, доказуемой человеческими законами, и о той причине, которую нельзя убедительно доказать; исследование того, чем является законодательная власть. Откуда вытекает, что только выборы, за исключением другого способа установления, даруют власть тому, кто был избран Глава XIII. Несколько возражений против утверждений предыдущей главы и их опровержение; полное разъяснение нашей темы Глава XIV. О качествах и способностях идеального правителя; каким надлежит быть тому, кто должен быть допущен к власти. Из чего также явствует соответствующий предмет и субъект человеческих законов Глава XV. О действующей причине установления правителей, о той, которая является предпочтительной; откуда также следует действующая причина других частей государства Глава XVI. Выгодно ли государству утверждение каждого нового правителя путём выборов или лучше один раз избрать монарха со всем его потомством, что обычно называют наследной преемственностью Глава XVII. О численном составе высшего принципата государства или королевства и о его необходимости; под этими словами понимается также численный cостав государства или королевства и численный состав каждой из основных частей или служб государства или королевства Глава XVIII. Санкции, применяемые к правителю; по какой причине, каким образом и кем он должен быть наказан в случае нарушения им закона Глава XIX. О действующих причинах спокойствия и смуты в государстве или королевстве; о смуте, которая в особенности будоражит королевства вне обычных способов, и о переходе от первой части трактата ко второй ЧАСТЬ ВТОРАЯ Глава I. О трёх препятствиях истине и формах борьбы с ними; замысел продолжения трактата Глава II. Различие терминов и выражений, создающее вопросы для обсуждения Глава III. О канонических речах и некоторых других аргументах, по которым принудительное управление священников, а также высшее управление епископа Рима или папы представляются закономерными даже без передачи человеческого законодателя Глава IV. О советах или примерах Иисуса, об основаниях евангельского Закона, о канонических текстах и предписаниях, одобренных святыми и учёными, посредством которых мы убедительно доказываем, что ни епископ римский, ни какой другой епископ не могут в силу слов Священного Писания присваивать себе принудительное правление и судебное производство, а также претендовать на высшую власть над любым церковником или мирянином. В случае если им такая власть будет предложена или доверена кем-либо, имеющим право это совершать, они по совету и примеру Христа должны от неё отказаться, особенно в сообществе верующих. И в любом случае епископы и те, кого мы сейчас называем церковниками без разбора, должны быть подвластны правлению и суду тех, кто управляет по праву человеческого и особенно Небесного законодателя Глава V. О канонических речах апостолов и изложениях святых и учёных, ясно доказывающих указанный тезис предыдущей главы Глава VI. О праве священнических ключей и о том, какого рода властью обладает священник или епископ в деле отлучения от церкви

Глава VII. Резюме тезисов предыдущей главы, их разъясне ние и подтверждение

Глава VIII. О разделении человеческих деяний и о том, как они соотносятся с человеческим законом и компетенцией мирского судьи Глава IX.Об отношении человеческих деяний к Божьему Закону и к судье другого мира — Христу; также о том, каким образом эти деяния находятся во взаимосвязи с этим миром и с толкователем данного Закона — епископом или священником

Глава X. О принудительном судье для еретиков, а именно, кому надлежит привлекать их в принудительном порядке к суду в этом мире, наказывать их как путём конфискации имущества, так и мерами против их персоны и кому надлежит всё это исполнять

Глава XI. Некоторые знаки свидетельства и примеры, взятые из трудов, как канонических, так и человеческих, посредством которых мы покажем, что выводы, сделанные в главах II, IV, V, VIII, IX и X о статусе епископов и священников вообще, являются истинными. И потому Иисус отделил их положение бедности от положения правителей Глава XII. О различии некоторых терминов, необходимых для решения вопросов, относящихся к положению крайней бедности Глава XIII. О положении так называемой бедности, которую считают евангельским совершенством; как Христос и его апостолы толковали это положение Глава XIV. О нескольких возражениях против заключений предыдущей главы, их опровержение и подтверждение тезисов, изложенных уже в этой главе

Глава XV. О разделении священнического предназначения на первостепенное и второстепенное, делимое и неделимое и о том, что ни один священник ничуть Глава XVI. О равенстве апостолов в любом назначении или звании, данном им непосредственно Христом. Здесь мы доказываем тезис предыдущей главы касательно равенства всех преемников апостолов и показываем, каким образом все епископы являются преемниками любого апостола

Глава XVII. О власти, утверждающей в должности епископов, иных служителей культа и всех других пастырей церкви, которая касается любого сана либо должности, разделённых или не разделённых

Глава XVIII. О происхождении и первом статусе христианской церкви и откуда римский епископ и его церковь получили власть, указанную выше, и достоверное главенство над всеми другими епископами и церквами

Глава XIX. Предварительные суждения (preliminaires) дляопределения вышеупомянутых понятий власти и первенства, а именно, какого слова или какого истинного Писания должны придерживаться вера, исповедь, крайне необходимые для Вечного Спасения

Глава XX. Кому принадлежит или принадлежало право определять или устанавливать сомнительные значенияСвященного Писания

Глава XXI. Кому принадлежит и до настоящего времени принадлежало право собирать высший Собор священников, епископов и верующих; кому в Соборе принадлежит право устанавливать правила, предписывающие наказания для верующих в настоящем и будущем, и кто имеет право наказывать тех, кто нарушил решение или постановление Собора. А также о том, что ни один епископ или священник не может отлучить от церкви князя или наложить

запрет на народ, а также раздавать материальные блага и церковные десятины, жаловать право на обучение и назначения на гражданские должности без решения или разрешения высшего Собора, либо законодателя, либо того и другого

Глава XXII. В каком смысле епископ Рима и его церковь являются главами над остальными епископами и церквами и какой властью им это дано

Глава XXIII. Формы полноты власти; каким образом и способом епископ Рима её себе присвоил и, кратко, как он еёиспользовал и использует

Глава XXIV. Как именно епископ Рима использовал в рамках церкви и церковной администрации главенство и полноту приобретённой власти

Глава XXV. Как епископ Рима использовал главенство и полноту власти и, выходя за рамки церкви, вмешивался в гражданские дела

Глава XXVI. Как епископ Рима использовал те же прерогативы (превосходство и полноту власти) более подробно по отношению к князю и Римской империи

Глава XXVII. Некоторые противоречия в заключениях главы XV данной части и в последующих главах

Глава XXVIII. Ответы на предыдущие утверждения

Глава XXIX. Опровержение взятых из Писания и цитируемых в главе III этой части утверждений, имеющих цель доказать, что принудительная юрисдикция относится к епископам и что высшая принудительная юрисдикция закреплена за епископом Рима как таковым

Глава XXX. Опровержение рациональных аргументов о том же предмете, представленных в той же главе III, затрагиванием переноса Римской империи и всякого другого принципата, и как это может и должно осуществляться по здравому смыслу

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I. Напоминание об основных задачах и заключениях первой и второй частей [трактата] в связи с тем, что мы сказали, и тем, что мы ещё скажем

Глава II. Недвусмысленное определение некоторых заключений, проистекающих в обязательном порядке из определений первых двух частей. Изучая их внимательно, правители и их подданные смогут достичь цели, намеченной этой книгой

Глава III и последняя. Название книги

Марсилий Падуанский - Защитник мира - Defensor pacis - Предисловие

Марсилий Падуанский явно не жаждал популярности, не стремился сообщить современникам и будущим поколениям людей какие-либо сведения о себе. Что касается достаточно многочисленных письменных источников XIII—XIV веков, то они тоже не балуют читателя подробностями непростой биографии этой неординарной личности. "Как будто бы все кругом, — отмечал дореволюционный российский историк В. Банк, — не исключая самого Марсилия, в данном случае пришли к единодушному выводу, что важны лишь дела человека, что достаточно говорят за него они, и ничего к этому не прибавит знание мелочей его жизни.