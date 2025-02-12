Именно Геракл, величайший герой греческой мифологии, изобрел первое биологическое оружие, описанное в античной литературе. Обмакнув свои стрелы в змеиный яд, он открыл не только ядовитое оружие, но и непредвиденные последствия его применения. Собственно говоря, древнейшие корни самой идеи биологического оружия восходят к еще более раннему времени, чем VIII в. до н. э., когда Гомер впервые записал греческие мифы. Яд и стрелы глубоко взаимосвязаны в самом древнегреческом языке. Слово toxicon, «яд» в переводе с древнегреческого, восходит к слову toxon — «стрела». А латинское слово toxicum, как утверждается, образовано от taxus — «тис», поскольку первые отравленные стрелы смачивались соком ядовитых ягод тиса. Таким образом, для древних «токсичным» как раз являлось «вещество для лука и стрел».

Великий греческий врач I в. н. э. Диоскорид одним из первых отметил, что слово «токсичный» происходит от слова «стрела». Но при этом Диоскорид настаивал, что только варвары, а не сами греки прибегали к отравленному оружию. Его точка зрения пользовалась популярностью в древности и разделяется некоторыми до сих пор, что очевидно, например, из мнения по поводу отравленных стрел, выраженного Гвидо Майно — историком медицины, специализировавшимся на боевых ранах Древнего мира: «Подобное коварство ни разу не отражено в сказаниях Троянского цикла».

С древних времен греческие легенды и мифы о великих героях и Троянской войне славились описаниями увлекательных битв и героических смертей. Действительно, типичное оружие бронзового века, воспетое в мифах, — лук и стрелы, метательные и обычные копья, меч и топор — наносило достаточно тяжелый урон и приводило к мучительной смерти на поле боя, удовлетворяя вкусы самой кровожадной аудитории. Но сейчас все больше людей полагают, что сама идея отравлять оружие — варварская практика, которую древние греки презирали. Большинство, как и историк Майно, принимают на веру тот факт, что такие герои, как Геракл и воины Троянской войны, бились только самым честным и доблестным образом, сходясь лицом к лицу.

Адриенна Мэйор - Яды, микробы, животные, адский огонь - История биологического и химического оружия Древнего мира

пер. с англ. А. Г. Коробейникова

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 432 с.

ил. ISBN 978-5-389-21666-2

Адриенна Мэйор - Яды, микробы, животные, адский огонь - История биологического и химического оружия Древнего мира - Содержание

Предисловие

Историческая хронология

Карты

Введение. Война без правил

1. Геракл и гидра. Изобретение биологического оружия

2. Стрелы рока

3. Отравленные воды, смертельные миазмы

4. Шкатулка с чумой в вавилонском храме

5. Сладкий соблазн

6. Животные-союзники

7. Адский огонь

Заключение. Многоголовая гидра

Благодарности

Примечания

Библиография