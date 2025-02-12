Мэйор - Яды, микробы, животные, адский огонь
Именно Геракл, величайший герой греческой мифологии, изобрел первое биологическое оружие, описанное в античной литературе. Обмакнув свои стрелы в змеиный яд, он открыл не только ядовитое оружие, но и непредвиденные последствия его применения. Собственно говоря, древнейшие корни самой идеи биологического оружия восходят к еще более раннему времени, чем VIII в. до н. э., когда Гомер впервые записал греческие мифы. Яд и стрелы глубоко взаимосвязаны в самом древнегреческом языке. Слово toxicon, «яд» в переводе с древнегреческого, восходит к слову toxon — «стрела». А латинское слово toxicum, как утверждается, образовано от taxus — «тис», поскольку первые отравленные стрелы смачивались соком ядовитых ягод тиса. Таким образом, для древних «токсичным» как раз являлось «вещество для лука и стрел».
Великий греческий врач I в. н. э. Диоскорид одним из первых отметил, что слово «токсичный» происходит от слова «стрела». Но при этом Диоскорид настаивал, что только варвары, а не сами греки прибегали к отравленному оружию. Его точка зрения пользовалась популярностью в древности и разделяется некоторыми до сих пор, что очевидно, например, из мнения по поводу отравленных стрел, выраженного Гвидо Майно — историком медицины, специализировавшимся на боевых ранах Древнего мира: «Подобное коварство ни разу не отражено в сказаниях Троянского цикла».
С древних времен греческие легенды и мифы о великих героях и Троянской войне славились описаниями увлекательных битв и героических смертей. Действительно, типичное оружие бронзового века, воспетое в мифах, — лук и стрелы, метательные и обычные копья, меч и топор — наносило достаточно тяжелый урон и приводило к мучительной смерти на поле боя, удовлетворяя вкусы самой кровожадной аудитории. Но сейчас все больше людей полагают, что сама идея отравлять оружие — варварская практика, которую древние греки презирали. Большинство, как и историк Майно, принимают на веру тот факт, что такие герои, как Геракл и воины Троянской войны, бились только самым честным и доблестным образом, сходясь лицом к лицу.
Адриенна Мэйор - Яды, микробы, животные, адский огонь - История биологического и химического оружия Древнего мира
пер. с англ. А. Г. Коробейникова
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 432 с.
ил. ISBN 978-5-389-21666-2
Адриенна Мэйор - Яды, микробы, животные, адский огонь - История биологического и химического оружия Древнего мира - Содержание
Предисловие
Историческая хронология
Карты
Введение. Война без правил
- 1. Геракл и гидра. Изобретение биологического оружия
- 2. Стрелы рока
- 3. Отравленные воды, смертельные миазмы
- 4. Шкатулка с чумой в вавилонском храме
- 5. Сладкий соблазн
- 6. Животные-союзники
- 7. Адский огонь
Заключение. Многоголовая гидра
Благодарности
Примечания
Библиография
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