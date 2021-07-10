Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мириманов - Четвертый всадник Апокалипсиса

Мириманов - Четвертый всадник Апокалипсиса - Эстетика смерти
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art
Слово «эстетика» не должно вводить в заблуждение. В этой работе речь не идет об эстетизации эйдоса смерти – о таких явлениях, как живопись Бёклина и Климта, надгробие Оскара Уайльда, супрематистский гроб Малевича. «Эстетика» используется здесь как широкое понятие. Развернутое название исследования – «Смерть / Вечность в ритуальном искусстве от палеолита до Возрождения: Эстетика. Символика. Стилистика» – отражает последовательность (эстетика – символика – стилистика), в которой проявляет себя особенное эйдоса смерти. Исследование параметров стиля в изобразительном искусстве, в частности отношение стильсюжет (сюжет–модель, сюжет эйдос), показывает, что специфическое культуры выражает себя отношением к смерти. Как задник театральной декорации создает глубину сцены и организует спектакль, так парадигма смерти определяет структуру картины мира. На протяжении доисторического периода два концепта – смерти и возрождающейся жизни – составляли основу культуры. Представление о вечности как посмертном существовании определяло дух и облик древних цивилизаций Старого и Нового Света.
Абсолютной доминантой Средневековья была Вера – вера в Спасение – спасение от смерти. В XV в. христианская иконография неожиданно взрывается феноменом «Дане макабр». Это происходит в момент экстатического накала религиозных движений, разгула массовой смерти, а также появления науки, экспериментальных исследований. Смерть, о которой сказано: «Но и богам невозможно от общего смертного часа / Милого им человека избавить, когда он уж предан / В руки навек усыпляющей Смерти...» (Одиссея, гл. II, стих 255), ничего не уступила и тогда, когда новая вера, вера в могущество научного знания, достигла своего апогея. Неустранимость смерти обозначила предел человеческих возможностей не только реальных, но и воображаемых.
В сцене «Обновленный мир» знаменитой поэмы Шелли «Прометей освобожденный» читаем: Завеса, называвшаяся жизнью И размалеванная в подражанье Надеждам человека и любви, Отныне сорвана, личина спала, И человек опять уже свободен от страхов, культов, глупости и злобы И розни наций, классов и родов. Неудержим, умен и благороден... И только не избавился от пут Изменчивости, Случая и Смерти... Необъятность материала, его герметичность и его «запредельный» характер1 были причиной того, что я уклонялся от этой темы, в полной мере сознавая ее значение. Вовремя по ездки в Германию и Францию зимой 2000 г. все выглядело так, как будто материал сам стал проявлять активность2. Предлагаемое исследование только фрагментарно прикасается к теме смерти в ритуальном искусстве и в лучшем случае дает возможность приблизиться к специфике сюжета. Насколько мне известно, это первая попытка такого анализа, включающего первобытное и традиционное искусство. Ближе всего к избранной теме работа Э. Панофски «Tomb Sculpture. Four Lectures on Its Changing Aspects from Ancient Egipt to Bernini», изданная в 1964 г.

Мириманов - Четвертый всадник Апокалипсиса - Эстетика смерти

М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. 133 с. (Серия «Чтения по истории и теории культуры». Вып. 32.)
ISBN 5-7281-0520-3

Мириманов - Четвертый всадник Апокалипсиса - Содержание

I. Первобытная эпоха. Традиционные культуры
II. Древний мир
III. Первые века христианства. Средневековье
IV. «Данс макабр» («Пляска смерти»)
Примечания
Views 271
Rating
Added 10.07.2021
Author brat Vital
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books