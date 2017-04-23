Кто из людей есть опора грядущего истинного помазанника Божьего? Конечно же, только природный или натуральный монархист, искренне готовый делегировать личную свободу своему государю. Он вместе с подлинным новым царем непременно станет абсолютным противником и грядущего антихриста. Вот почему он есть сущий враг Запада изначально, ведь последний, провозгласив однажды свободу высшей ценностью, в свою очередь, стал врагом истины Христа, готовый объективно полностью подчиниться главному слуге сатаны — антихристу.

А кто же я сам в этой ситуации? Как это ни смешно, но я все равно объективно есть соратник презираемых мною сегодня “ватников” или русских ура-патриотов. Но нам все равно быть в одном лагере защитников православной христианской веры. Что ж, я не против этого, пускай будет так, но сначала все равно придется размежеваться: одни выступят за правду, другие уже по привычке за власть имеющего. И первым, скрепя сердцем, непременно в рамках новой гражданской войны придется в будущем приводить в сознание вторых, в том числе и с помощью беспощадного, но, будем надеяться, вполне адресного возмездия. Хорошо это или нет, значения не имеет, ведь иного русского пути не просматривается даже теоретически, так как всякое иное уже станет нерусским, как говорится, автоматически».

Александр Николаевич Миронов - Навстречу русскому царю-праведнику: Роман-размышление

Санкт Петербург: Реноме, 2016 г. — 432 с.

ISBN 978-5-91918-711-0

Александр Николаевич Миронов - Навстречу русскому царю-праведнику: Роман-размышление – Содержание

Предисловие

Глава 1. Первые сигналы о возможности новой русской монархии

Глава 2. Чем дальше в лес, тем больше дров

Глава 3. Галина Михайловна сомневается…

Глава 4. Послесловие к лекции по царскому вопросу

Глава 5. Хула Духа Святого как камень преткновения русского ума

Глава 6. И все же он не царь…

Глава 7. Русской души тревога

Глава 8. «Крым наш», или что такое православие на самом деле?

Глава 9. Задачка Александра Кучковского как неожиданная помощь в преодолении проблемы восприятия восстановления монархии

Глава 10. Новая экспертиза захороненных останков семьи Николая II как акт приближения к отысканию грядущего государя

Глава 11. А сроки прихода царя-праведника становятся все зримее…

Глава 12. Возможные личностные признаки грядущего государя

Глава 13. Новая лекция по царскому вопросу и ее обсуждение

Глава 14. Решительный разговор, приведший к уяснению главных русских позиций…

Глава 15. Царское место в храме Воскресения Христова и ему сопутствующие события в жизни героя романа-размышления

Глава 16. Мысли Печкина о сути державного правления

Глава 17. И все же только царская кровь…

Глава 18. Славим правду во имя церкви Христовой

Глава 19. Почему христианство не может вести к фашизму?

Глава 20. «Ватник-и-и-и, ватник-и-и-и» — время убогих русских людей, неумолимо рождающее мировую беду и очередную масштабную русскую жертву

Глава 21. Новые впечатления от старых товарищей

Глава 22. «Русский мир» и правда истины в противовес правде выгоды

Глава 23. Случай в Печорах. Фальшивое раскаяние российского офицера?

Глава 24. Неожиданно о человеческом достоинстве, или Об особо важном аргументе восстановления православной монархии на Руси

Глава 25. О неизреченной вине русской культуры

Глава 26. Русский садомазохистский комплекс. Что это такое и как к нему относиться?

Глава 27. Почему лишь монархия Руси по плечу? Каковы ее невыдуманные смыслы?

Глава 28. Неугасающий спор о вечности в контексте личного…

Глава 29. «Вы самые достойные люди, которых мне приходилось встречать в жизни…» Образы новых русских героев стучатся в дверь истории России

Глава 30. Но почему все-таки не Путин?

Глава 31. Возможна ли праведная ненависть?

Глава 32. И все же немного о любви…

Глава 33. Почему русские «не от мира сего»?

Глава 34. Фантастические грезы Печкина

Глава 35. И все же одно нам суждено: только православный социализм уместен на Руси

Глава 36. И снова споры о «православном социализме», и не только

Глава 37. Грядущий царь как единственное средство морально-духовного исцеления русского человека

Глава 38. Непростая прогулка в Сестрорецке

Глава 39. Строгое соображение о выдуманном русском добродушии, или Мысли о покаянном раскаянии за убийство «детей отца лжи»

Глава 40. Прения об исполнении заповеди «не убий» продолжаются….

Глава 41. Возможные смыслы русского предательства

Глава 42. Попытка разгадки механизма русской воли

Глава 43. Газпром как предпосылка грядущего краха России Путина и возрождения Святой Руси

Глава 44. Почему православный христианин непременно за восстановление на Руси подлинной монархии?

Глава 45. Выступление Печкина по вопросу веры

Глава 46. И снова роман «1984» Джорджа Оруэлла как подсказка к разгадке русского поведенческого феномена, непрерывно возвращающего в Россию монархию

Глава 47. И все же, почему русские люди столь монархичны?

Глава 48. И вот, наконец, некоторые итоги розыска царского

Глава 49. Новый спор о русском царе-праведнике, или От декларации прав человека к декларации его обязанностей

Александр Николаевич Миронов - Навстречу русскому царю-праведнику: Роман-размышление - Предисловие

На страницах настоящего романа его читатель снова встретится с бывшим сотрудником госбезопасности Александром Николаевичем Печкиным, о котором повествует уже изданный роман-размышление «Русской судьбы тайна». Придя на службу в 1983 году по мотивам желания защиты первой в мире страны социализма, он сразу же обнаружил для себя неприятное противоречие. Органы безопасности вместо честного служения СССР работали на практике ради интересов своего начальства. Выходило непременно так, что сама его Родина во всех сложных случаях уходила куда-то на периферию внимания его службы. Ему каждый раз следовало угождать главным образом личному представлению о благе каких-то неведомых высоких фигур. При этом почти каждое нижестоящее лицо на своем уровне проводило ровно такую же локальную политику. Уже несколько позднее от одного умудренного ветерана службы собственной безопасности Печкин узнал, что сотрудникам никто не запрещает любить и защищать советскую страну, но… им платят деньги совсем не за это. Сие откровение для Александра Николаевича оказалось самым горьким открытием за все время его службы. И вот пришел 2004 год — год увольнения Печкина со службы. Сему факту предшествовало следующее происшествие. Как-то Александр Николаевич, что называется, «сцепился языками» со своим сослуживцем, перешедшим из районного подразделения проходить дальнейшую службу в подразделение разведки. В разговоре выяснилось, что товарищ Печкина имеет возможность познакомить его с членом редколлегии журнала «Жизнь и безопасность» В. В. Богдановым, который в свою очередь пообещал предоставить возможность публикации его статьи по проблематике информационной безопасности. Александр Николаевич, не мешкая, живо заинтересовался этой возможностью, благо ему тогда еще следовало иметь публикации для их последующего присовокупления к выбранной им ранее модной теме кандидатской диссертации «Информационная безопасность — философский анализ». Эту тему он тогда разрабатывал в рамках обучения на заочном отделении Академии службы безопасности. Означенная публикация состоялась. Она мгновенно вылилась в то, что Печкину пришлось срочно писать рапорт-объяснение на имя начальника областного управления службы безопасности, впоследствии ставшего уже директором всей службы. Ниже приводится текст этого документа.

Настоящим докладываю, что статью «Слово о слове», написанную в рамках научно-исследовательской деятельности, передал в редакцию журнала «Жизнь и безопасность» через профессора Санкт-Петербургского технологического университета Богданова В. В. с условием ее возможного опубликования только в рубрике «Точка зрения» и без упоминания принадлежности автора к управлению службы безопасности. Поэтому каких-либо соответствующих санкций от руководства управления не получал.

В отношении поставленных передо мною вопросов по содержанию моей статьи зам. начальника службы кадров полковником Песцовым Г. Б. поясняю следующее:

1. Рассматриваю выборы в органы власти в Российской Федерации как заведомо неравноправные с имущественной точки зрения, так как соответствующая законодательная процедура регистрации кандидатов заведомо предполагает совокупный имущественный ценз кандидата, могущий выражаться либо в непосредственных денежных вложениях лица, претендующего на собственную регистрацию в качестве кандидата, либо лиц, чьи интересы он нанимается отстаивать в качестве властного лица.

2. Провозглашенные президентом России в одном из публичных выступлений по телевидению в качестве приоритетов СВОБОДА и ПАТРИОТИЗМ со смысловой точки зрения образуют БЕЗБРЕЖНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОИЗВОЛ, так как по словарю СВОБОДА предполагает возможность для действия без ограничения, тогда как ПАТРИОТИЗМ отдает приоритет всегда и во всем «своим». Взамен в качестве выверенной альтернативы считаю возможным предложить следующие приоритеты государственной политики России: ОТКРЫТОСТЬ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

3. Считаю, что причиной для недовольства поведением выборных правителей России с содержательной точки зрения является их недостаточно умелое обращение с публичным СЛОВОМ (вероятно, из-за невысокой квалификации соответствующих советников).

В результате случившегося разбирательства Александр Николаевич и вынужден был подать рапорт на увольнение со службы по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста. То есть ему было отказано в продлении контракта на дальнейшее прохождение службы. Впрочем, Печкин покидал свое поприще без всякого сожаления, так как уже заметно тяготился им по причине явной неудовлетворенности его новым, коммерческим характером.