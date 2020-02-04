Философские технологии: антропология

Французский историк алхимии и исследователь символизма Рене Алло в своей книге «О природе символов» писал: «Присутствие символов, загадочных знаков и таинственных высказываний в религиозных преданиях, произведениях искусства, сказках и фольклорных обычаях свидетельствует о существовании языка, повсеместно распространенного на Востоке и на Западе, общеисторическое значение которого восходит, похоже, к самому корню нашего существования, наших знаний и наших ценностей».

На наш взгляд, эти слова достаточно точно определяют цель работы общества «Эранос» — поиск утраченных всеобщих знаний и ценностей путем изучения проблемы с различных точек зрения.

Мистерии: Избранные статьи из конференций «Эранос»

(Философские технологии: антропология)

Москва: Академический проект, 2020 г. — 345 с.

ISBN 978-5-8291-2408-3

Мистерии: Избранные статьи из конференций «Эранос» - Содержание

От издательства

Поль Массон-Урсель

Индийские теории освобождения в структуре религий спасения

Доктрина благодати в религиозной мысли Индии 13

Карл Кереньи

Мистерии Кабиров

Приложение. Кастелло Тенья

Вальтер Вили

Орфические мистерии и греческий дух

Жан де Менас

Мистерии и религия Ирана

Фриц Майер

Мистерии Каабы: символ и реальность в исламском мистицизме

Ганс Лайзеганг

Мистерия змеи

Юлиус Баум

Евхаристия в символическом изображении

Гуго Ранер

Христианское таинство и античные мистерии

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Мистерии: Избранные статьи из конференций «Эранос» - Индийские теории освобождения в структуре религий спасения

Вне круга «Эраноса» сущность идеи,которая подспудно придает этим собраниям их значимость, осмыслена, возможно, не до конца. Желание понять Восток и интерес к психологии уникальным образом соединились в личности и трудах профессора Юнга. Но каждый из нас не избавлен от необходимости искать,что же общего между этими двумя понятиями — аналитическая психология и древний опыт Востока.

В качестве общего можно указать некое стремление к освобождению. Определенного рода слабость должна трансформироваться в действенную силу, а основой для такого перехода должна стать все углубляющаяся способность постижения. Наблюдение такого рода, несомненно, могло принадлежать и Фрейду. Но именно Юнг пришел к заключению, что, только преображая себя, человек может достичь освобождения. Исследования Востока показали Юнгу, что и в тантрической Индии, и в даосском Китае человек достигал свободы духа только путем осознания его. Поэтому мне кажется, что главной задачей наших размышлений здесь, в Асконе, должен стать поиск значений — всех возможных значений — «осознания духовного». Исследования мистического феномена, с точки зрения психиатрии или путем исследований в области сравнительного религиоведения, являются, возможно, важной, но отнюдь не единственной опорой этих усилий. Немалую пользу может принести также изучение произведений искусства.

Данные мои заметки связаны с религиозным опытом, с генезисом той концепции спасения, которая пробудила в человеке стремление к освобождению. Эта концепция возникла в определенный момент евразийского прошлого, в условиях, изменившихся вместе с ее формированием, о которых нынешние историки могут лишь предполагать.

Что такое «религии спасения»? Это те религии, которые пытаются спасти оказавшуюся на грани катастрофы существенную часть человеческой личности, спасти от гибели закон, обязанный быть бессмертным, но оказавшийся под угрозой гибели. Эти религии основаны на эсхатологическом базисе. Некий порядок вещей ставит нормальные условия под угрозу, ведущий принцип под сомнение. Как следствие, возникает проблема судьбы. Смыслом «спасения», таким образом, является восстановление нормальных условий, так же как смыслом лечения является возврат больному здоровья.

Но что именно подлежит спасению? Мы впадем в непростительное заблуждение, если предположим, что целью спасения является некая спиритуалистическая душа. В подобных обстоятельствах понятие о душе вырастает из идеи спасения, а не предшествует ей. Можно также добавить, что идея спасения не всегда приводит к идее души. Всякий, кто обращается к вопросам здоровой воли, вероятно, начинает интересоваться жизнью тела; но физическая жизнь состоит из более или менее тонких функций. И вполне возможно, что стремящийся к жизни после смерти ассоциирует эту жизнь лишь с некоторыми из них. С другой стороны, душа, или духовная субстанция, является метафизической концепцией и не относится к сфере данных религиозных устремлений.

Наиболее значительными религиями спасения являются следующие: египетский культ Осириса, маздеизм Заратуштры; малоазийские, сирийские и греческие мистерии; философские размышления Упанишад; индийские джайнизм и буддизм; митраизм; манихейство; христианство; и, наконец, ислам. Разные с точки зрения форм, эти религии имеют и весьма значительные общие черты. Если бы ученым-культурологам не мешала их узкая специализация, если бы они не осознавали столь болезненно предел собственных возможностей, обобщения в этой области давно бы уже были сделаны.