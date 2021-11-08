Том Холланд - Доминион. История об одной революционной идее, полностью изменившей западное мировоззрение

Холланд - Доминион - История об одной революционной идее
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Древний мир. Афины. Геллеспонт, 479 г. до н. э.
В одном из самых узких мест Геллеспонта, пролива, тянущегося от Эгейского моря до Чёрного и отделяющего Европу от Азии, от европейского берега выступает мыс, прозванный Собачьим хвостом. Здесь за 480 лет до Рождества Христова люди совершили было то, что вполне могло показаться чудом, сотворённым каким-нибудь богом. Двойной понтонный мост, протянувшийся от азиатского берега до крайней точки Собачьего хвоста, соединил два континента. Конечно, смирить морские течения столь властным образом мог лишь монарх, располагавший неограниченными ресурсами. Ксеркс, персидский царь, правил крупнейшей империей из всех, что до той поры видел мир. Бесчисленные азиатские орды, населявшие земли от Эгейского моря до Гиндукуша, были подвластны ему. Отправляясь в поход, он мог собрать войско, о котором говорили, что оно до последней капли выпивало целые реки. Едва ли кто-то из видевших, как Ксеркс переходил Геллеспонт, сомневался, что вскоре весь лежащий за проливом континент покорится царю.
Но прошёл год — и от моста не осталось и следа, как и от надежд Ксеркса на завоевание Европы. Он вторгся в Грецию, захватил Афины и сжёг их; но затем удача от царя отвернулась. Поражение на суше и на море вынудило персов отступить. Сам Ксеркс возвратился в Азию. В районе Геллеспонта, где командование было поручено наместнику Артаикту, ситуация складывалась особенно тревожно. Царь понимал, что поражение в Греции сделало его уязвимым. В самом деле, в конце лета 479 г. до н. э. вверх по Геллеспонту устремилась флотилия афинских кораблей. Когда они пришвартовались у Собачьего хвоста, Артаикт сначала забаррикадировался в ближайшем укреплённом городе, а затем после длительной осады бежал в безопасное место в сопровождении сына. Под покровом ночи они вырвались из города, но далеко убежать им не удалось. Отца и сына поймали и в цепях привели обратно на Собачий хвост. Здесь, на самом краю мыса, афиняне пригвоздили Артаикта к столбу и повесили. «А сына его на глазах Артаикта побили камнями». Сам военачальник умирал гораздо дольше и мучительнее.
Каким именно образом палачи закрепили Артаикта на вертикальном столбе? В Афинах людей, признанных виновными в совершении самых отвратительных преступлений, казнили методом «апотимпанизма»: шею, запястья и локти прикрепляли к доске при помощи кандалов. Но у нас нет оснований предполагать, что для казни Артаикта использовалось именно такое пыточное орудие. В единственном дошедшем до нас описании его казни сказано, что он был прибит к столбу при помощи гвоздей (passaloi). Уложив жертву на спину, палачи должны были пронзить этими гвоздями живую плоть, а затем вбить их глубоко в дерево. Когда столб поднимали, чтобы установить вертикально, железо гвоздей стачивало и разрушало кости. Артаикт мог смотреть на то, как его сын превращался в кровавое месиво, а мог поднять взор в небеса — и увидеть кружащихся птиц, готовых выклевать ему глаза. В конце концов, смерть должна была показаться ему избавлением.
Превратив казнь Артаикта в долгое и душераздирающее зрелище, устроенное там, где Ксеркс впервые вступил на европейскую землю, враги царя сделали однозначное заявление. Унизить слугу Великого царя означало унизить его самого. Издавна жившие в тени Персии, греки считали Персию родиной изощрённых пыток, и у них были на то основания. Они верили, что именно персы ввели обычай публично казнить преступников на столбах или на крестах, чтобы к смертельным мукам прибавилось унижение. Наказывать тех, кто посягнул на царское достоинство, нужно было не просто мучительно, но и показательно. Лет за сорок до похода Ксеркса в Грецию его отец Дарий расправился с теми, кто оспаривал его права на престол, самым наглядным из всех возможных способов. Были воздвигнуты целые леса колов, посаженные на них люди кричали и корчились, когда дерево пронзало их внутренности. «Я отрезал ему нос, уши и язык и выколол ему один глаз. Его связанным держали у моих ворот, [и] весь народ видел его». Так хвастался Дарий, описывая в подробностях казнь особенно злостного мятежника. «Затем я посадил его на кол».
И всё же не каждая жертва Великого царя умирала у всех на виду. С плохо скрываемым отвращением греки описывали один особенно отвратительный вид казни — скафизм (от грече- ского scaphe — лодка). Поместив жертву внутрь лодки или вы- долбленного ствола, её накрывали такой же лодкой или стволом, так, что снаружи оставались только руки, стопы и голова. После этого преступника начинали насильно кормить жирной пищей. Он вынужден был лежать в собственных экскрементах и не мог отогнать жужжащих мух (чтобы привлечь их, жертву специально мазали мёдом). «В гниющих нечистотах скоро заводятся черви, которые заползают в кишки и принимаются грызть живое тело»3. К моменту смерти от плоти и внутренних органов жертвы почти ничего не оставалось. Существует достоверное свидетельство, что один человек, казнённый методом скафизма, мучился семнадцать дней, прежде чем испустить дух.
Жестокость этой казни, однако, отнюдь не была бессмысленной. Греки, обвинявшие Великого царя в деспотическом самодурстве, принимали за варварство его ответственное от- ношение к правосудию. С точки зрения персидского двора, варварами были как раз греки. Хотя Великий царь милостиво позволял подвластным народам жить по их собственным за- конам — разумеется, при условии, что они оставались ему покорны, — он никому не давал усомниться во вселенском характере его полномочий и обязанностей. «Говорит Дарий-царь: Милостью Аурамазды я — царь. Аурамазда дал мне царство». Величайший из богов, Мудрый господь, сотворивший небо и землю и пребывающий в кристально чистых небесах над песками и заснеженными вершинами Ирана. Его одного почитал Дарий как своего покровителя. Право судить подданных было присуждено Великому царю не смертными, но Владыкой Света. «...человека, который [был] верен мне, я вознаграждал, человека, который был вероломен, я строго наказывал. Милостью Аурамазды эти страны следовали моим законам...»
Том Холланд - Доминион. История об одной революционной идее, полностью изменившей западное мировоззрение
Том Холланд - Доминион. История об одной революционной идее, полностью изменившей западное мировоззрение - Содержание
Слова благодарности
Предисловие
ДРЕВНИЙ МИР
I. АФИНЫ
- Обмани меня
- Любители мудрости
II. ИЕРУСАЛИМ
- Но вы умрёте, как человеки
- Завет
III. МИССИЯ
- Дух Закона
- Разожгите огонь мой
IV. ВЕРА
- Живые камни
- Сохраняя веру
V. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
- Заботиться и делиться
- Сокровище на Небесах
VI. НЕБЕСА
- Война на Небесах
- Мощные молитвы
VII. ИСХОД
- Исход по-английски
- Столкновение цивилизаций
ХРИСТИАНСКИЙ МИР
VIII. ОБРАЩЕНИЕ
- Мечом и пером
- Контрнаступление
IX. РЕВОЛЮЦИЯ
- Диктуя законы
- Стоя на плечах гигантов
X. ГОНЕНИЕ
- Великая священная война
- «Вечный жид»
XI. ПЛОТЬ
- Христовы невесты
- Кто первый бросит камень?
XII. АПОКАЛИПСИС
- Новая земля
- Овцы среди волков
XIII. РЕФОРМАЦИЯ
- На том стою
- Рассеивая туман
XIV. КОСМОС
- Всё для всех
- Звёздный вестник
СОВРЕМЕННОСТЬ
XV. ДУХ
- Единственный учитель —свет
- Прогресс горбуна
XVI. ПРОСВЕЩЕИЕ
- Горе вам, богатые
- Несчастья добродетели
XVII. РЕЛИГИЯ
- Еврейский вопрос
- Преступление против человечности
XVIII. НАУКА
- Новая Реформация
- Навещая диплодока
XIX. ТЕНЬ
- Триумф воли
- «И единою чёрною волей сковать...»
XX. ЛЮБОВЬ
- Долгая дорога к свободе
- Сдерживая дикость
XXI. ПРОБУЖДЕНИЕ
- Благословен плод
- Немощное мира
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