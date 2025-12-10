Эпштейн - Русский антимир
Уже год идет война, политически бессмысленная и для России самоубийственная, а потому метафизически загадочная, обращенная к каким-то еще не раскрытым тайнам духа и общества. Этому и посвящена книга: культурологическому истолкованию исторической катастрофы. В наше время политика перестает быть только политикой, поскольку задевает философско-религиозный нерв существования страны и мира, начальные и последние смыслы: отчего, куда, зачем? Силы саморазрушения цивилизации, возраставшие одновременно с силами созидания, достигли верхней точки — и нашли для себя точку воспламенения: Россию. И теперь мы следим, как постепенно разгорается этот фитиль, подбираясь к ядерному арсеналу всей планеты.
Книга задумана и написана в самый темный и страшный год в истории России. Никакие свершения русской культуры, никакая любовь к ней не могут смыть той каиновой печати, которую на нее ставит нынешний режим. Необходимо понять, как из того «добра и света», в котором нас воспитывала «самая гуманная в мире» литература, могло произойти преступление по имени Родина — величайшая катастрофа и угроза существованию человечества. Эти процессы — исторического и психологического сползания России в ад 2022 года — рассматриваются в разделах «Шизофренический фашизм», «Классика-Кассандра», «Путями небытия», «Двери ада», «Предчувствие распада» и «Власть и язык». В частности, нас интересует, как русская классика оказaлась Кассандрой XXI века — и пророчицей, и жертвой катастрофы.
Михаил Эпштейн - Русский антимир - Политика на грани апокалипсиса
Нью-Йорк: FrancTireurUSA, 2023 г. - 248 с.
ISBN 978-1-365-62846-7
Printed in the United States of America
Михаил Эпштейн - Русский антимир - Политика на грани апокалипсиса - Содержание
1. РУССКИЙ АНТИМИР
Негативная идентичность.
Псевдоморфоза и антиморфоза. Мировое подполье
Антисоциум. Соборность и соворность
Пустота. Территориальное проклятие
Антивремя. От ретро- к архео-
Антижизнь. Некрократия
Антимораль. Бобок и панфобия
Антибытие. Онтоцид
Инверсии
Антиличность. Нелинейная логика массового психоза
Антиценность. Культурный дефолт.
Русистика и ничтоведение
2. ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ
Что такое шизофашизм?
Народное двоедушие
Ложь без обмана
Кочевье и оседлость
3. КЛАССИКА-КАССАНДРА
Пушкинский миф о тайной свободе
Самый страшный персонаж "Мертвых душ"
Вечный Чичиков — херсонский помещик
Koваленко против Беликова. Почему разошлись пути двух народов
Где обрывается Россия?
Камнеломки в Крыму
4. ПУТЯМИ НЕБЫТИЯ
Историческая неприкаянность
Как революция обращает вспять ход истории. "Азиатский способ производства"
Стиль "гоппи". Как гопота овладевает государством
Пустоводство, или Как делать ничего
Какофилия. О выгодах и провалах зловластия
Новичок во всех смыслах
Самоубийство человечества
Утащит ли «Мертвая рука» живых в царство мертвых?
5. ДВЕРИ АДА
Новая апокалиптика
Время Антихриста
Сатана правит миром. К теологии террора
Святобесие
Где центр ада? Евразийские репетиции конца света
6. ПРЕДЧУВСТВИЕ РАСПАДА
О Россиях
Победа как поражение (август 2008 г.)
Обнадеживающий урод. Прогностика на грани фантастики
Больше разных Россий? O конце империи. Беседа с Вадимом Штепой
7. ФИЛОСОФИЯ ВОЙНЫ, МИФОЛОГИЯ ПОЧВЫ
Философия и война. Беседа с Александром Генисом
Русская хтонь и фашизм. Беседа с Сергеем Медведевым
8. ВЛАСТЬ И ЯЗЫК
Почему мы в Украине?
Слова и дела. Путин и Хармс
Сталин и языкознание. От Маркса до Пригова
О властных функциях речи (1937 и 2022)
Ночь языка. Вербальный портрет 2022 г.
Язык сильнее государства. Когда завершится нынешнее правление?
9. МЫСЛИ ПО ХОДУ СОБЫТИЙ - УЛЬТИМАТУМ ЗАПАДУ. ОРДА САМА ПО СЕБЕ - ЗАКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА. КОНЕЦ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ - СОН. СВЕДЕНИЯ ОТТУДА - ИСТОРИЧЕСКОЕ НЕСОБЫТИЕ, ИЛИ ПРАЗДНИК НОЛЯ - УМЕР АЛЕКСАНДР ЯНОВ. ДВУЛИКИЙ ЯНУС - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА. ПРАЗДНИК ОСВЯЩЕНИЯ ГРАНИЦ - ЗА ТРИ ЧАСА ДО ВОЙНЫ. Я ПРОТИВ - ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ. РОССИЯ ИЗГОЙСКАЯ - ЗАКРЫТИЕ «ЭХА МОСКВЫ». ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛИБЕРАЛИЗМОМ? - ГОДОВЩИНА СМЕРТИ СТАЛИНА - НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА. В ЧЕМ ГРЕХ? - СИМВОЛИКА ВОЙНЫ. ZЛОВЕЩАЯ БУКВА Z - УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС. СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА - ПУТЕМ ГЕРМАНИИ. ТОМАС МАНН О НАШЕМ ВРЕМЕНИ - ПОСЛЕ КРУПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ. НАСИЛЬНИК ИМПОТЕНТ - ВЕЛИКАЯ СУББОТА. ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ТУ И ЭТУ - ПАСХА. ПАСХАЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ - ЗА СИНИЙ И ЖЕЛТЫЙ МОГУТ НАКАЗАТЬ. ПРОУКРАИНСКОЕ НЕБО - ПЕСНЯ SHAMAN'A. ВСЕМУ МИРУ НАЗЛО - СМЕРТЬ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА. ВЕЛИКИЙ И БЕЗЛИЦЫЙ - В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА МОБИЛИЗАЦИЯ. ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНЫМ ДЕЗЕРТИРАМ - БОМБАРДИРОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОДЛЕЙШАЯ ВОЙНА - ВОЗВРАЩЕНИЕ ХЕРСОНА. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО В ПОЛИТИКЕ
СЛОВАРЬ АНТИМИРА
БИБЛИОГРАФИЯ И ВИДЕОГРАФИЯ
Большое спасибо!