Уже год идет война, политически бессмысленная и для России самоубийственная, а потому метафизически загадочная, обращенная к каким-то еще не раскрытым тайнам духа и общества. Этому и посвящена книга: культурологическому истолкованию исторической катастрофы. В наше время политика перестает быть только политикой, поскольку задевает философско-религиозный нерв существования страны и мира, начальные и последние смыслы: отчего, куда, зачем? Силы саморазрушения цивилизации, возраставшие одновременно с силами созидания, достигли верхней точки — и нашли для себя точку воспламенения: Россию. И теперь мы следим, как постепенно разгорается этот фитиль, подбираясь к ядерному арсеналу всей планеты.

Книга задумана и написана в самый темный и страшный год в истории России. Никакие свершения русской культуры, никакая любовь к ней не могут смыть той каиновой печати, которую на нее ставит нынешний режим. Необходимо понять, как из того «добра и света», в котором нас воспитывала «самая гуманная в мире» литература, могло произойти преступление по имени Родина — величайшая катастрофа и угроза существованию человечества. Эти процессы — исторического и психологического сползания России в ад 2022 года — рассматриваются в разделах «Шизофренический фашизм», «Классика-Кассандра», «Путями небытия», «Двери ада», «Предчувствие распада» и «Власть и язык». В частности, нас интересует, как русская классика оказaлась Кассандрой XXI века — и пророчицей, и жертвой катастрофы.

Михаил Эпштейн - Русский антимир - Политика на грани апокалипсиса

Нью-Йорк: FrancTireurUSA, 2023 г. - 248 с.

ISBN 978-1-365-62846-7

Printed in the United States of America

Михаил Эпштейн - Русский антимир - Политика на грани апокалипсиса - Содержание

1. РУССКИЙ АНТИМИР

Негативная идентичность.

Псевдоморфоза и антиморфоза. Мировое подполье

Антисоциум. Соборность и соворность

Пустота. Территориальное проклятие

Антивремя. От ретро- к архео-

Антижизнь. Некрократия

Антимораль. Бобок и панфобия

Антибытие. Онтоцид

Инверсии

Антиличность. Нелинейная логика массового психоза

Антиценность. Культурный дефолт.

Русистика и ничтоведение

2. ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ

Что такое шизофашизм?

Народное двоедушие

Ложь без обмана

Кочевье и оседлость

3. КЛАССИКА-КАССАНДРА

Пушкинский миф о тайной свободе

Самый страшный персонаж "Мертвых душ"

Вечный Чичиков — херсонский помещик

Koваленко против Беликова. Почему разошлись пути двух народов

Где обрывается Россия?

Камнеломки в Крыму

4. ПУТЯМИ НЕБЫТИЯ

Историческая неприкаянность

Как революция обращает вспять ход истории. "Азиатский способ производства"

Стиль "гоппи". Как гопота овладевает государством

Пустоводство, или Как делать ничего

Какофилия. О выгодах и провалах зловластия

Новичок во всех смыслах

Самоубийство человечества

Утащит ли «Мертвая рука» живых в царство мертвых?

5. ДВЕРИ АДА

Новая апокалиптика

Время Антихриста

Сатана правит миром. К теологии террора

Святобесие

Где центр ада? Евразийские репетиции конца света

6. ПРЕДЧУВСТВИЕ РАСПАДА

О Россиях

Победа как поражение (август 2008 г.)

Обнадеживающий урод. Прогностика на грани фантастики

Больше разных Россий? O конце империи. Беседа с Вадимом Штепой

7. ФИЛОСОФИЯ ВОЙНЫ, МИФОЛОГИЯ ПОЧВЫ

Философия и война. Беседа с Александром Генисом

Русская хтонь и фашизм. Беседа с Сергеем Медведевым

8. ВЛАСТЬ И ЯЗЫК

Почему мы в Украине?

Слова и дела. Путин и Хармс

Сталин и языкознание. От Маркса до Пригова

О властных функциях речи (1937 и 2022)

Ночь языка. Вербальный портрет 2022 г.

Язык сильнее государства. Когда завершится нынешнее правление?

9. МЫСЛИ ПО ХОДУ СОБЫТИЙ - УЛЬТИМАТУМ ЗАПАДУ. ОРДА САМА ПО СЕБЕ - ЗАКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА. КОНЕЦ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ - СОН. СВЕДЕНИЯ ОТТУДА - ИСТОРИЧЕСКОЕ НЕСОБЫТИЕ, ИЛИ ПРАЗДНИК НОЛЯ - УМЕР АЛЕКСАНДР ЯНОВ. ДВУЛИКИЙ ЯНУС - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА. ПРАЗДНИК ОСВЯЩЕНИЯ ГРАНИЦ - ЗА ТРИ ЧАСА ДО ВОЙНЫ. Я ПРОТИВ - ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ. РОССИЯ ИЗГОЙСКАЯ - ЗАКРЫТИЕ «ЭХА МОСКВЫ». ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛИБЕРАЛИЗМОМ? - ГОДОВЩИНА СМЕРТИ СТАЛИНА - НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА. В ЧЕМ ГРЕХ? - СИМВОЛИКА ВОЙНЫ. ZЛОВЕЩАЯ БУКВА Z - УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС. СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА - ПУТЕМ ГЕРМАНИИ. ТОМАС МАНН О НАШЕМ ВРЕМЕНИ - ПОСЛЕ КРУПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ. НАСИЛЬНИК ИМПОТЕНТ - ВЕЛИКАЯ СУББОТА. ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ТУ И ЭТУ - ПАСХА. ПАСХАЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ - ЗА СИНИЙ И ЖЕЛТЫЙ МОГУТ НАКАЗАТЬ. ПРОУКРАИНСКОЕ НЕБО - ПЕСНЯ SHAMAN'A. ВСЕМУ МИРУ НАЗЛО - СМЕРТЬ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА. ВЕЛИКИЙ И БЕЗЛИЦЫЙ - В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА МОБИЛИЗАЦИЯ. ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНЫМ ДЕЗЕРТИРАМ - БОМБАРДИРОВКА ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПОДЛЕЙШАЯ ВОЙНА - ВОЗВРАЩЕНИЕ ХЕРСОНА. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО В ПОЛИТИКЕ

СЛОВАРЬ АНТИМИРА

БИБЛИОГРАФИЯ И ВИДЕОГРАФИЯ