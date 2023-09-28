Почему люди суеверны? Некоторые утверждают, что корень всех суеверий кроется в человеческой потребности установить контроль над тревожным, хаотичным миром. Звучит разумно, но разве мы можем контролировать черных кошек? Древние египтяне, например, почитали всех кошек, вне зависимости от цвета. Кошки регулировали популяцию грызунов – таким образом они предотвращали распространение болезней, а заодно не позволяли мышам и крысам подъедать запасы зерна, защищавшие от голода. Существует легенда, что у короля Великобритании Карла I была домашняя черная кошка, и он так ее любил, что, когда та умерла, заявил, что вместе с ней его покинула удача. Согласно легенде, на следующий день короля поместили под стражу за государственную измену.

Время также влияет на эволюцию суеверий. То, что могло зародиться как поучительная история, – например, запрет на раскрытие зонтов в помещении, – становится правилом, которое уже не имеет под собой основания с точки зрения здравого смысла, но которое мы принимаем безоговорочно. Когда зонтики только появились, они были большими, громоздкими и неудобными; к раскрывающему механизму крепились чересчур мощные спицы. Если бы такая конструкция со стальным каркасом внезапно раскрылась в помещении, то пробегающий мимо ребенок мог бы серьезно пораниться, а хрупкие стеклянные предметы декора – разбиться. Со временем причина запрета может забыться, но сам запрет остается.

Развитие и преобразование суеверий и мифов изучать увлекательно, но книга растянулась бы на тысячу страниц, попытайся мы разгадать подоплеку каждой изложенной в ней истории. Мы будем останавливаться на процессах видоизменения некоторых обычаев там, где это особенно интересно или актуально.

Итак, вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между мифом и суеверием? Легенды и народные предания – одно и то же? Откуда берутся все эти истории? Давайте рассмотрим каждую категорию в отдельности.

Макэлрой, Д. Р. - Неведомый мир. Магические существа, легенды и суеверия со всего света

Д. Р. Макэлрой ; пер. с англ. Д. Смирновой.

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 192 с. — (Мистическая)

ISBN 978-5-00169-802-9



Макэлрой, Д. Р. - Неведомый мир. Магические существа, легенды и суеверия со всего света - Содержание

Введение

Африка

Средний Восток

Азия

Америка

Европа

Австралия и Океания

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Благодарности

Источники иллюстраций

Над книгой работали