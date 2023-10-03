Ранневизантийская эпоха, охватывающая период с IV по VI в., стала во многом определяющей для становления и первоначального развития отношений Церкви и позднеримского государства. При этом Восточно-Римская империя превращалась в специфическое ранневизантийское государство, отличавшееся во многом от традиционной древнеримской общественной организации. Именно в указанное время формировались и определялись будущие принципы и парадигмы церковно-государственных отношений, которые затем повлияли на становление этих отношений в раннесредневековых варварских королевствах.

Начиная с 313 г., когда был подписан Медиоланский эдикт, а точнее даже раньше, с момента издания Никомедийского эдикта Галерия о веротерпимости, римская императорская власть встала на путь христианизации. Римское общество, постепенно воцерковляясь, вовлекало в этот процесс высшие сословия империи: патрициев, всадников, куриалов. Эти сословия в лице представителей государственной элиты в свою очередь проявляли стремление активно утверждать свой авторитет в вопросах веры, тем самым подчеркивая свой особый статус в религиозной жизни подданных. Со своей стороны и Церковь, перестав быть недозволенной религиозной коллегией (collegium illicitит), постепенно осознавала свою новую историческую роль господствующей религиозной организации и старалась выработать отношений с государством, еще вчера языческим.

Эти принципы были основаны на столпах евангельской истины и церковного предания, которые должны были определять основы кодифицированного церковного, канонического, права. Логика отношений Церкви и государства, проявившаяся в ранневизантийскую эпоху, в определенном смысле повлияла на средневековую правовую теорию.

Андрей Митрофанов - Церковное право и его кодификация в период раннего средневековья (IV-XI в.)

Издательство Крутицкого подворья

Общество любителей церковной истории Москва, 2010 - 426 с.

Серия «Материалы по истории Церкви», Книга 45

ISSN 1728-0168

Андрей Митрофанов - Церковное право и его кодификация в период раннего средневековья (IV-XI в.) - Содержание

От издательства

Предисловие автора

Введение

Церковно-юридическая (каноническая) литература до «псевдо-исидоровского» периода и динамика ее развития (IV—VIII вв.)

Научная традиция изучения церковно-юридической литературы раннего Средневековья

Развитие идеи первенства Римского епископа в ранневизантийскую эпоху и «геласиевская» экклесиология

Папа Геласий (492-496) и проблема рецепции римского церковного права

Древнейшие сборники церковного права в ранневизантийскую эпоху и «Квеснеллово собрание»

Динамика церковно-государственных отношений в IV-V вв. и их значение для «геласиевского возрождения»

Влияние «геласиевского возрождения» на эволюцию римского церковного права

Итоги кодификации церковного права в постисидоровский период: « Собрание канонов » Ансельма Луканского

Римское церковное право и византийский «Номоканон»

Заключение. Историческое и правовое значение кодификации церковного права в раннее Средневековье

Приложение. «Кодекс канонов вселенской церкви» или Collectio Quesnelliana

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Résumé

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Андрей Митрофанов - Церковное право и его кодификация в период раннего средневековья (IV-XI в.) - Предисловие автора

Церковное право представляется чрезвычайно важной сферой юридического, исторического и богословского знания. Еще св. Феодор Студит приравнивал каноны к догматам, поскольку в идеале предназначение канонов (церковных правил), состоит в выражении догматического содержания веры в практической повседневной жизни христианина. Вместе с тем, христианская Церковь с первых веков своей истории провозглашала устами апостола Павла, что оправдание, т. е. вечное спасение не может быть даровано соблюдением религиозного закона. Легализация христианской Церкви в начале IV в. означала скорую христианизацию древнеримского общества, т. е. всего цивилизованного мира.

Этот процесс означал превращение Церкви в активную социальную силу. Последнее обстоятельство стимулировало адаптацию институтов классического римского права церковной организацией. Именно каноническое право стало в итоге мощным цивилизаторским фактором в Средние века, при помощи которого на просторах Европы и Ближнего Востока распространялось Евангелие, христианские общины и принципы общественной жизни, унаследованные от античной цивилизации. Наряду с этим, культурное и этническое размежевание греков, составлявших большинство населения Восточной Римской империи, и романского населения бывшей ее западной части отразилось на отношениях поместных церквей, на их правовой эволюции и, увы, даже на развитии богословской мысли.

Настоящий труд представляет собой попытку обзора и исследования основных этапов кодификации церковного права в период IV-XI вв. Разумеется, изучению раннесредневекового церковного права можно посвятить всю жизнь. Поэтому в настоящей работе мы останавливались прежде всего на самых главных канонических сборниках, наиболее ярко отражающих эволюцию церковной организации на латинском Западе и византийском Востоке. Главной темой настоящей книги можно считать изучение формирования Корпуса канонического права Римской церкви и достаточно общее сравнение его методологических принципов с аналогичными принципами византийского Номоканона. С целью адекватного раскрытия настоящей темы, мы предлагаем читателю анализ рукописной традиции и критическое издание документальной базы кодекса канонов Римской церкви конца V в., впервые открытого священником-ораторианцем Паскалем Квеснеллом в 1675 г. Исследовав списки указанного кодекса, мы остановились на критическом издании его титулов, а также тех его документов, которые формировали ядро архива Римской церкви в конце IV в.

Решение подобной задачи представляется особенно значимым в силу определенного обстоятельства. «Квеснеллово собрание», появившееся почти за век до первого дошедшего до нас византийского «Номоканона L титулов», было последний раз издано полностью по крайне ограниченному числу рукописей в середине XVIII в. При этом современные методы текстологических исследований и сравнений списков памятника применялись учеными лишь при издании отдельных его фрагментов, как правило в составе других более крупных источников (издания К.Х. Турнера, Ш. Мунье). В настоящей работе мы останавливаемся на проблеме влияния «Квеснеллова собрания» на последующую традицию церковного права Римской церкви вплоть до «Собрания канонов» Ансельма Луканского (XI в.). Особое внимание в работе уделено принципам формирования основных латинских канонических сборников VII-XIbb., главным образом «Испанского Собрания» и «Собрания канонов» Ансельма. Смеем надеяться, что настоящий труд поможет благорасположенному читателю разобраться в принципах кодификации церковного права в раннее Средневековье и хотя бы отчасти приблизиться к разгадке подлинных причин Великой схизмы 1054 г.

Лувен, 12 августа 2010 г., День Святого Иоанна Воина