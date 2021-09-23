Марк - Митрополит Рязанский - Церковный этикет

В наши дни мы часто слышим, как Церковь называют религиозной организацией и рассуждают о ее правах и обязанностях. Таким образом, в сознании современного светского человека Церковь уравнивается с другими организациями или объединениями, созданными людьми.

Однако сама Церковь определяет себя иначе. Мы, христиане, говорим о том, что наша Церковь имеет Божественное происхождение. Ее основатель — Господь наш Иисус Христос. Церковь создана Самим Богом, хотя и живет здесь, на земле, в условиях этого мира, признавая его реалии и считаясь с ними.

Знаменательно, что исполнять законы страны, в которой ты родился или живешь, также научил нас Сам Господь. Однажды во время земной жизни Христа к Нему приступили люди и стали спрашивать, отдавать ли кесарю, то есть цезарю (императорский титул римских правителей), подать. На это Спаситель попросил принести ему динарий — серебряную монету. И когда принесли, спросил: «Чье изображение на монете и надпись?» Ему отвечали, что на динарии изображен кесарь. Тогда Иисус произнес знаменитые слова, ставшие впоследствии поговоркой: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (см.: Мк. 12, 13-17). То есть смиряйтесь перед земной властью, исполняя ее законы.

Церковь старше всех существующих общественных организаций и политических партий. И одним из главных принципов, на котором на протяжении многих веков утверждались законы и правила Церкви, а также формировалась ее структура, всегда была традиция. Слово «традиция» латинского происхождения (traditio, от tra, trans — через + dare — давать). Не менее знаковое и сходное по смыслу и значению понятие, которое пришло к нам с православного Востока и которое говорит о живой связи поколений в истории Церкви, — это «предание».

От Спасителя и апостолов до настоящего времени не прерывалась связь времен, и нынешнее устройство Церкви зиждется на тех положениях, которые были переданы нам древней традицией.

После того как в день Пятидесятницы на учеников Христовых по обетованию Спасителя сошел Святой Дух, апостолы разошлись по всей земле, просвещая народы Словом Божиим, устрояя христианские общины, поставляя в каждой своего епископа. Поставляемые во епископа, в свою очередь, наделялись правом созидать новые общины и также возводить в сан епископов и священников.

Так постепенно по всему миру распространялось христианство. Общин становилось все больше, они разрастались, объединялись между собой, образуя в своих странах местные Церкви.

В каноническом праве вместо определения «местные» применительно к Церквам традиционно используют понятие «Поместные». Поместные Церкви — это Церкви, которые образованы и действуют в определенном месте, то есть имеют свою каноническую территорию. Каждая Поместная Церковь административно независима от других Поместных Церквей. Глава Поместной Церкви, как правило, Патриарх или Митрополит. По сути, Поместные Церкви — это церковные общины, возглавляемые епископом.

Митрополит Рязанский и Михайловский МАРК - Церковный этикет

Москва: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2020 г. — 712 c.

ISBN 978-588017-875-9

Митрополит Рязанский и Михайловский МАРК - Церковный этикет - Содержание

ПОНЯТИЕ «ЭТИКЕТ»: НЕМНОГО ИСТОРИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ЦЕРКВИ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

ДА БУДЕТ СВЕТ!

ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАПЕЗА

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЦЕРКОВЬ И ЕЕ УСТРОЙСТВО

УСТРОЙСТВО И ИЕРАРХИЯ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОБЛАЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА

СИМВОЛИКА ЦВЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЦЕРКОВНАЯ ПЕРЕПИСКА

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ К ДУХОВНЫМ ЛИЦАМ

КАК ПРАВИЛЬНО

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ

ЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ И ВНЕШНИЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ДУХОВЕНСТВА

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание книги «Домострой» (Сильвестровская редакция)

Литература