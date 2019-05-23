В настоящей работе предпринята попытка предложить замену (восполнение) широко распространенного сегодня подхода к изучению религии и религиозности в России как оценки доли верующих. Такое специфическое и ограниченное видение религии сформировалось во многом благодаря развитию техник массовых опросов и доминированию идей секуляризации в середине XX века. Этот подход имеет за собой представление о религии как одностороннем поклонении верующих святым вещам (или потреблении святых вещей).

На исследованиях, проведенных в рамках этой научной парадигмы, за отсутствием других с неизбежностью должна формироваться современная государственная политика в отношении религии, ее восприятие в обществе, СМИ и бизнесе.

Протоиерей Николай Емельянов - «Жатвы много, а делателей мало»: Проблема взаимодействия священников и мирян в современной России

Москва: Издательство Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 г. - 352 с.

ISBN 978-5-7429-1202-6

Протоиерей Николай Емельянов - «Жатвы много, а делателей мало»: Проблема взаимодействия священников и мирян в современной России - Содержание

Предисловие

Логика аргумента

От автора

Благодарности

ВВЕДЕНИЕ

Парадокс религиозности в современной России

Теоретические источники и методология

Эмпирическая база исследования

Структура и содержание глав и параграфов

Глава 1. СВЯЩЕННИК В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

1.1. Фигура священника в исследованиях духовенства Русской Православной Церкви

1.2. Проблематизация исследований священника в англоязычном научном дискурсе 1.2.1. Множественность ролей священника 1.2.2. Социология священства второй половины XX века 1.2.3. Влияние священника на мирян



Глава 2. ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ДЛЯ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ СВЯЩЕННИКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ

2.1. Дискуссия о религиозности в современной России

2.2. Число священников как фактор религиозности: разработанность проблемы в зарубежном научном дискурсе

2.3. Эмпирические исследования религиозности в России: критика подходов

2.4. Теория рационального выбора и пять подходов к изучению религии 2.4.1. Пять подходов к изучению религии, основанных на теории рационального выбора 2.4.2. Религиозная экономика: теория религиозной мобилизации и модель предложения 2.4.3. Теория религиозного рынка в условиях религиозной монополии

2.5. Проблема использования теории религиозного рынка и ее переосмысление для анализа деятельности православного священника в современной России

ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

3.1. Масштабы религиозного предложения и проблема вовлеченности верующих 3.1.1. Частота причащения и посещения храма как показатели вовлеченности 3.1.2. Место исповеди во взаимодействии священников и верующих 3.1.3. Взаимодействие священников и верующих как центр религиозной жизни и ее ключевой дефицит 1

3.2. Интенциональность священнического действия и временная структура деятельности священника 3.2.1. Практика исповеди в Русской Православной Церкви: современное состояние 3.2.2. Исповедь во временной структуре деятельности священника 3.2.3. Религиозное предложение как время священника, которое может быть выделено на беседы с прихожанами на исповеди

3.3. Теоретическое основание модели религиозного взаимодействия

3.4. Основной показатель модели религиозного взаимодействия 3.4.1. Тип священнического действия и количество священников в России 3.4.2. Квантификация модели религиозного взаимодействия

3.5. Динамики религиозных практик в русском Православии: анализ с точки зрения религиозного предложения

3.6. Границы применимости модели религиозного взаимодействия в анализе религиозных практик

3.7. Проблема корректности модели религиозного взаимодействия в теологической перспективе 1

ГЛАВА 4. РЕЛИГИОЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ

4.1. Описание полевого исследования «50 исповедей на московских приходах» 4.1.1. Концептуализация 4.1.2. Операционализация 4.1.3. Эмпирические задачи 4.1.4. Схема сбора эмпирических данных 4.1.5. Переменные

4.2. Результаты эмпирического исследования 4.2.1. Статистики для средней длительности исповеди 4.2.2. Зависимость средней длительности исповеди от возраста и срока хиротонии священника 4.2.3. Связи средней длительности исповеди с возрастом, сроком хиротонии и удаленностью прихода от метро 4.2.4. Средняя длительность исповеди и характеристика преобладающего типа священнического действия в приходе

4.3. Предельные показатели роста религиозных практик в современной России

4.4. Религиозное взаимодействие в формате экспертных интервью: предложение рождает спрос

4.5. Как снятьпарадокс?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЧЕТЫРЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫВОДА

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Определения основных терминов и понятий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Систематизация англоязычной научной литературы о священнике на материале базы WoS

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Количественные оценки объема религиозного предложения в России

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 50 исповедей на московских приходах 9-10 апреля 2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Богослужебный журнал священника (2003-)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Способы пастырского действия: анализ бюджетов времени священников

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Рисунки, диаграммы и таблицы

Abstract

Сведения об авторе

Протоиерей Николай Емельянов - «Жатвы много, а делателей мало»: Проблема взаимодействия священников и мирян в современной России - ПРЕДИСЛОВИЕ

В общественном и общественно-научном дискурсе предпринимаются постоянные попытки осмысления значения Русской Православной Церкви для современной России. Эти попытки связаны с выявлением тех или иных эффектов религиозности в самых разных областях (экономика, образование, демография, политология). Все они в равной мере являются дискуссионными и порождают диаметрально противоположные оценки церковного действия и влияния от крайне отрицательных до в высшей степени положительных.

С одной стороны, в рамках попыток построения государственной идеологии используется понятие «духовных скреп» с очевидной отсылкой к православным ценностям, обозначаемым религиозно-толерантным эвфемизмом «традиционные». Предпринимается попытка предложить эти ценности в качестве общих ценностей для всего общества, а доля называющих себя православными в массовых опросах (до 80%) вроде бы дает к этому все основания. С другой стороны, церковь обвиняется в том, что она становится «служанкой государства» и одновременно стремится оказывать политическое влияние, в то время как общество давно не является религиозным и только ничтожно малую долю (от 3 до 15%) составляют те, кто могут быть названы практикующими или воцерковленными верующими.

В рамках другой линии этой дискуссии, с одной стороны, убедительно демонстрируются существенные социальные эффекты религии и в том числе социальной деятельности Русской Православной Церкви, с другой стороны - эти эффекты рассматриваются как тормозящие развитие всего общества в целом6, или как формирующие из части общества своего рода «православное гетто», или просто как ничтожные в сравнении с государственными масштабами социальных проблем.

Для полноты характеристики противоречивости этого дискурса нужно добавить, что любая из этих позиций может быть обнаружена как внутри Русской Православной Церкви, так и вовне, как со стороны оценивающих ее роль в обществе положительно, так и отрицательно.

За редкими исключениями все эти исследования фактически сводят религию к ценностям и практикам, а вопрос о ее значении - к изучению их масштаба и распространенности в обществе (религиозному спросу), и в первую очередь (и в основном) к вопросу о количестве верующих.

Данный текст написан против такого способа изучения религии и оценки значения Русской Православной Церкви в современной России.

В предлагаемом исследовании религия рассматривается как взаимодействие верующих между собой (религиозное предложение), а ценности и практики (религиозный спрос) - как возможное следствие этого взаимодействия.

Мною использован взгляд на религию, основанный на концептуальном аппарате теории рационального выбора, и предложена модель религиозного взаимодействия, позволяющая получить количественную оценку объема религиозного предложения в Русской Православной Церкви. В работе предложена методология, позволяющая пересечь два принципиально разных подхода к изучению религии: как целостной системы ценностей и как результата взаимодействия, в данном случае - священников и верующих.

В названии монографии намеренно использован богословский термин «миряне», который не может быть операционализирован, а следовательно, и применен в дальнейшем исследовании. Его использование подчеркивает, с одной стороны, что по своей сути проблема исследования выходит за рамки социологии религии и является пограничной с практическим богословием. С другой стороны, это указывает на то, что священники не могут быть противопоставлены группе верующих, поскольку сами к ней в полной мере относятся. Напротив, советская эпоха на уровне базовой политической риторики оставила наследие жесткого и издевательского противопоставления священников и верующих как двух враждебных групп - эксплуататоров и эксплуатируемых «темных масс». Возможная аллюзия на этот контекст и заставила вынести в заглавие термин «миряне», чтобы изначально отмежеваться от вненаучной, но слишком знакомой для исследователей религии в России традиции понимания.

Три кратких раздела - «Логика аргумента», «От автора» и «Четыре практических вывода» - в некотором смысле являются внешними по отношению к тексту монографии. Их наличие преследует совершенно определенную цель - они позволяют получить представление об исследовании в самом общем виде. «Логика аргумента» вкратце излагает основные идеи и последовательность рассуждения. Раздел «От автора» рассказывает о том, как была сформирована научная гипотеза и как практические наблюдения церковной жизни стали основанием для формулирования научно-теоретической проблемы. «Четыре практических вывода» - завершают монографию и предлагают осмысление ее результатов через призму возможных сценариев развития религиозной ситуации в России.

Структура и содержание глав и параграфов описаны в конце «Введения». В Приложениях, кроме основных определений и других вспомогательных материалов, представлен инструментарий исследования «50 исповедей на московских приходах», даны оригинальные примеры из дневника наблюдения лонгитюдного проекта «Богослужебный журнал священника», описание и примеры интервью исследовательского проекта «Способы пастырского действия: анализ бюджетов времени священников». Одно из Приложений посвящено тематизации исследований о священнике в современной англоязычной литературе.