Емельянов - «Жатвы много, а делателей мало»
В настоящей работе предпринята попытка предложить замену (восполнение) широко распространенного сегодня подхода к изучению религии и религиозности в России как оценки доли верующих. Такое специфическое и ограниченное видение религии сформировалось во многом благодаря развитию техник массовых опросов и доминированию идей секуляризации в середине XX века. Этот подход имеет за собой представление о религии как одностороннем поклонении верующих святым вещам (или потреблении святых вещей).
На исследованиях, проведенных в рамках этой научной парадигмы, за отсутствием других с неизбежностью должна формироваться современная государственная политика в отношении религии, ее восприятие в обществе, СМИ и бизнесе.
Протоиерей Николай Емельянов - «Жатвы много, а делателей мало»: Проблема взаимодействия священников и мирян в современной России
Москва: Издательство Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 г. - 352 с.
ISBN 978-5-7429-1202-6
Протоиерей Николай Емельянов - «Жатвы много, а делателей мало»: Проблема взаимодействия священников и мирян в современной России - Содержание
- Предисловие
- Логика аргумента
- От автора
- Благодарности
ВВЕДЕНИЕ
- Парадокс религиозности в современной России
- Теоретические источники и методология
- Эмпирическая база исследования
- Структура и содержание глав и параграфов
Глава 1. СВЯЩЕННИК В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
- 1.1. Фигура священника в исследованиях духовенства Русской Православной Церкви
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1.2. Проблематизация исследований священника в англоязычном научном дискурсе
- 1.2.1. Множественность ролей священника
- 1.2.2. Социология священства второй половины XX века
- 1.2.3. Влияние священника на мирян
Глава 2. ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ДЛЯ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ СВЯЩЕННИКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 2.1. Дискуссия о религиозности в современной России
- 2.2. Число священников как фактор религиозности: разработанность проблемы в зарубежном научном дискурсе
- 2.3. Эмпирические исследования религиозности в России: критика подходов
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2.4. Теория рационального выбора и пять подходов к изучению религии
- 2.4.1. Пять подходов к изучению религии, основанных на теории рационального выбора
- 2.4.2. Религиозная экономика: теория религиозной мобилизации и модель предложения
- 2.4.3. Теория религиозного рынка в условиях религиозной монополии
- 2.5. Проблема использования теории религиозного рынка и ее переосмысление для анализа деятельности православного священника в современной России
ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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3.1. Масштабы религиозного предложения и проблема вовлеченности верующих
- 3.1.1. Частота причащения и посещения храма как показатели вовлеченности
- 3.1.2. Место исповеди во взаимодействии священников и верующих
- 3.1.3. Взаимодействие священников и верующих как центр религиозной жизни и ее ключевой дефицит 1
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3.2. Интенциональность священнического действия и временная структура деятельности священника
- 3.2.1. Практика исповеди в Русской Православной Церкви: современное состояние
- 3.2.2. Исповедь во временной структуре деятельности священника
- 3.2.3. Религиозное предложение как время священника, которое может быть выделено на беседы с прихожанами на исповеди
- 3.3. Теоретическое основание модели религиозного взаимодействия
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3.4. Основной показатель модели религиозного взаимодействия
- 3.4.1. Тип священнического действия и количество священников в России
- 3.4.2. Квантификация модели религиозного взаимодействия
- 3.5. Динамики религиозных практик в русском Православии: анализ с точки зрения религиозного предложения
- 3.6. Границы применимости модели религиозного взаимодействия в анализе религиозных практик
- 3.7. Проблема корректности модели религиозного взаимодействия в теологической перспективе 1
ГЛАВА 4. РЕЛИГИОЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ
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4.1. Описание полевого исследования «50 исповедей на московских приходах»
- 4.1.1. Концептуализация
- 4.1.2. Операционализация
- 4.1.3. Эмпирические задачи
- 4.1.4. Схема сбора эмпирических данных
- 4.1.5. Переменные
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4.2. Результаты эмпирического исследования
- 4.2.1. Статистики для средней длительности исповеди
- 4.2.2. Зависимость средней длительности исповеди от возраста и срока хиротонии священника
- 4.2.3. Связи средней длительности исповеди с возрастом, сроком хиротонии и удаленностью прихода от метро
- 4.2.4. Средняя длительность исповеди и характеристика преобладающего типа священнического действия в приходе
- 4.3. Предельные показатели роста религиозных практик в современной России
- 4.4. Религиозное взаимодействие в формате экспертных интервью: предложение рождает спрос
- 4.5. Как снятьпарадокс?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕТЫРЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫВОДА
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Определения основных терминов и понятий
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Систематизация англоязычной научной литературы о священнике на материале базы WoS
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Количественные оценки объема религиозного предложения в России
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 50 исповедей на московских приходах 9-10 апреля 2016 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Богослужебный журнал священника (2003-)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Способы пастырского действия: анализ бюджетов времени священников
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Рисунки, диаграммы и таблицы
Abstract
Сведения об авторе
Протоиерей Николай Емельянов - «Жатвы много, а делателей мало»: Проблема взаимодействия священников и мирян в современной России - ПРЕДИСЛОВИЕ
В общественном и общественно-научном дискурсе предпринимаются постоянные попытки осмысления значения Русской Православной Церкви для современной России. Эти попытки связаны с выявлением тех или иных эффектов религиозности в самых разных областях (экономика, образование, демография, политология). Все они в равной мере являются дискуссионными и порождают диаметрально противоположные оценки церковного действия и влияния от крайне отрицательных до в высшей степени положительных.
С одной стороны, в рамках попыток построения государственной идеологии используется понятие «духовных скреп» с очевидной отсылкой к православным ценностям, обозначаемым религиозно-толерантным эвфемизмом «традиционные». Предпринимается попытка предложить эти ценности в качестве общих ценностей для всего общества, а доля называющих себя православными в массовых опросах (до 80%) вроде бы дает к этому все основания. С другой стороны, церковь обвиняется в том, что она становится «служанкой государства» и одновременно стремится оказывать политическое влияние, в то время как общество давно не является религиозным и только ничтожно малую долю (от 3 до 15%) составляют те, кто могут быть названы практикующими или воцерковленными верующими.
В рамках другой линии этой дискуссии, с одной стороны, убедительно демонстрируются существенные социальные эффекты религии и в том числе социальной деятельности Русской Православной Церкви, с другой стороны - эти эффекты рассматриваются как тормозящие развитие всего общества в целом6, или как формирующие из части общества своего рода «православное гетто», или просто как ничтожные в сравнении с государственными масштабами социальных проблем.
Для полноты характеристики противоречивости этого дискурса нужно добавить, что любая из этих позиций может быть обнаружена как внутри Русской Православной Церкви, так и вовне, как со стороны оценивающих ее роль в обществе положительно, так и отрицательно.
За редкими исключениями все эти исследования фактически сводят религию к ценностям и практикам, а вопрос о ее значении - к изучению их масштаба и распространенности в обществе (религиозному спросу), и в первую очередь (и в основном) к вопросу о количестве верующих.
Данный текст написан против такого способа изучения религии и оценки значения Русской Православной Церкви в современной России.
В предлагаемом исследовании религия рассматривается как взаимодействие верующих между собой (религиозное предложение), а ценности и практики (религиозный спрос) - как возможное следствие этого взаимодействия.
Мною использован взгляд на религию, основанный на концептуальном аппарате теории рационального выбора, и предложена модель религиозного взаимодействия, позволяющая получить количественную оценку объема религиозного предложения в Русской Православной Церкви. В работе предложена методология, позволяющая пересечь два принципиально разных подхода к изучению религии: как целостной системы ценностей и как результата взаимодействия, в данном случае - священников и верующих.
В названии монографии намеренно использован богословский термин «миряне», который не может быть операционализирован, а следовательно, и применен в дальнейшем исследовании. Его использование подчеркивает, с одной стороны, что по своей сути проблема исследования выходит за рамки социологии религии и является пограничной с практическим богословием. С другой стороны, это указывает на то, что священники не могут быть противопоставлены группе верующих, поскольку сами к ней в полной мере относятся. Напротив, советская эпоха на уровне базовой политической риторики оставила наследие жесткого и издевательского противопоставления священников и верующих как двух враждебных групп - эксплуататоров и эксплуатируемых «темных масс». Возможная аллюзия на этот контекст и заставила вынести в заглавие термин «миряне», чтобы изначально отмежеваться от вненаучной, но слишком знакомой для исследователей религии в России традиции понимания.
Три кратких раздела - «Логика аргумента», «От автора» и «Четыре практических вывода» - в некотором смысле являются внешними по отношению к тексту монографии. Их наличие преследует совершенно определенную цель - они позволяют получить представление об исследовании в самом общем виде. «Логика аргумента» вкратце излагает основные идеи и последовательность рассуждения. Раздел «От автора» рассказывает о том, как была сформирована научная гипотеза и как практические наблюдения церковной жизни стали основанием для формулирования научно-теоретической проблемы. «Четыре практических вывода» - завершают монографию и предлагают осмысление ее результатов через призму возможных сценариев развития религиозной ситуации в России.
Структура и содержание глав и параграфов описаны в конце «Введения». В Приложениях, кроме основных определений и других вспомогательных материалов, представлен инструментарий исследования «50 исповедей на московских приходах», даны оригинальные примеры из дневника наблюдения лонгитюдного проекта «Богослужебный журнал священника», описание и примеры интервью исследовательского проекта «Способы пастырского действия: анализ бюджетов времени священников». Одно из Приложений посвящено тематизации исследований о священнике в современной англоязычной литературе.
большое спаибо за книгу. актуальная проблема. будем читать.