Теология Нового Завета - Леон Моррис

Замечательная книга известного библеиста Леона Морриса, раскрывающая представление библейских авторов по тем или иным богословским вопросам. От автора: "Цель этой книги — дать читателю сжатое введение в теологию Нового Завета.



Тема эта значительна и важна, о чем свидетельствует множество внушительных по объему и учености книг, написанных о новозаветной теологии, однако я не стремился прибавить к их числу еще одну пространную работу. Напротив, я сделал попытку идти средним путем, так, чтобы моя книга не оказалась ни бесполезно краткой, ни слишком длинной и технически сложной для учащихся или любознательных неспециалистов.

Преследуя свои цели, я не погружался глубоко в споры, волнующие научный мир, хотя, надеюсь, был довольно сносно осведомлен о том, что говорят ученые. Я просто пытался изложить основные теологические идеи книг, входящих в состав Нового Завета, как я их понимаю, не стараясь полемизировать с научными теориями.

Христианское общество Библия для всех, Санкт-Петербургский христианский университет

Санкт-Петербург, Христианское общество "библия для всех", 1995. - 391 с.

ISBN 5-7454-0032-3

Леон Моррис - Теология Нового Завета - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая СОЧИНЕНИЯ ПАВЛА

Бог — в средоточии всего Иисус Христос — наш Господь Божие спасение во Христе Жизнь в духе

Часть вторая СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

Евангелие от Марка Евангелие от Матфея Евангелие от Луки и Деяния: учение о Боге Евангелие от Луки и Деяния: учение Христа Евангелие от Луки и Деяния: спасение Бога нашего Евангелие от Луки и Деяния: Святой Дух Евангелие от Луки и Деяния: ученики.

Часть третья КНИГИ ИОАННА

Евангелие от Иоанна: учение о Христе Евангелие от Иоанна: Бог Отец Евангелие от Иоанна: Бог Дух Святой Евангелие от Иоанна: христианская жизнь Послания Иоанна Откровение Иоанна

Часть четвертая СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание к евреям Послание Иакова Первое послание Петра Второе послание Петр Послание Иуды

Заключение

Индекс

Сокращения

Леон Моррис - Теология Нового Завета - Введение

Дональд Гатри подходит к содержанию проблемы тематически. Он берет важнейшие вопросы, которые обсуждаются в Новом Завете, и рассматривает вклад всех новозаветных авторов в каждую из тем [1] . Этот обзор мы могли бы продолжать до бесконечности. Создается впечатле­ние, что чуть ли не каждый исследователь новозаветной теологии имеет собственную, отличную от других точку зрения на изучаемый предмет. Герхард Хазель указывает на то, что среди одиннадцати исследователей, занимавшихся реконструкцией новозаветной теологии в период между 1967 и 1976 годами, не найдется и двух, которые «пришли бы к согласию друг с другом относительно природы, функции, метода и границ ново­заветной теологии».

Существует множество научных определений понятия «теология». Джеффри У.Бромайли дает следующее сжатое определение: «Строго говоря, теология есть то, что думают и говорят о Боге»3. «Краткий Оксфордский словарь английского языка» видит в теологии «Исследо­вание или науку, предмет которых — Его природа и атрибуты, а также Его отношение к человеку и вселенной». Несомненно, это определение соответствует прошедшему традиционную школу размышлению о Боге. Опираясь на него, можно было бы назвать теологией «стройную систему идей, логическим образом истолковывающую вопросы, относящиеся к Богу». Или, лучше: «...систему, которая в принципе способна истолко­вать...», ибо результаты нашей теологической реконструкции не всегда столь стройны и эффективны, как нам бы того хотелось.

Но они действительно представляют собой попытку изложить в систематиче­ской форме наше понимание Бога и Его откровения во Христе и наше понимание того, что все это значит для тех, кто поклоняется Ему. Тогда «новозаветная теология» оказывается таким пониманием вопросов и тем, относящихся к Богу, которое выражено в Новом Завете или лежит в его основе, или может быть из него выведено. Это понимание не обязательно всегда будет высказано новозаветными авторами посредст­вом ряда теологических терминов, но оно будет подразумеваться в содержании сказанного ими, ибо в основе того, что они говорят, всегдалежит понимание Божьих путей. Если к термину «Новый Завет» отне­стись всерьез, то едва ли покажется возможным отвергнуть фрагменты или целые книги, которые представляются нам малозначимыми или даже неподлинными. Все произведения, составляющие Новый Завет, являются частицами воззрений ранней церкви, восходят ли они к Самому Иисусу или же к одному из Его последователей.

Сначала необходимо выяснить: насколько далеко должны мы захо­дить в повторении уже сказанного новозаветными авторами и как далеко можем мы зайти в его истолковании? И на какой вопрос мы хотим получить ответ в первую очередь: «Что это значило?» или же: «Что это значит?» Без сомнения, мы должны сделать честную попытку отыскать тот смысл, который авторы вкладывали в свои тексты, составляя их в определенных обстоятельствах своей жизни. Но, разумеется, при этом сюда неизбежно привносится элемент истолкования. Мы читаем сочи­нения новозаветных авторов через призму многих столетий и с позиции совсем иной культуры. Мы употребляем все усилия для правильного постижения сказанного первыми христианскими писателями, но никогда не достигаем полного успеха. В своей книге я всячески стремлюсь раскрыть смысл, который имели в виду новозаветные авторы, и это не академическое упражнение, а необходимое условие для понимания того, что же значат для нас произведения авторов Нового Завета сегодня.

Мы должны памятовать о том, что творцы новозаветных книг не писали в строгом смысле теологических трактатов. Их занимали нужды тех церквей, к которым обращались в своих текстах. Церкви уже обладали Ветхим Заветом, но эти новые тексты со временем стали наиболее важной частью Писания общины верующих. По существу, их следовало бы изучать в соответствии с их собственными интенциями и задаваться следующими вопросами: Какой смысл заключен в этих про­изведениях? Какова та теология, которую они выражают или предпола­гают? Что в них имеет непреходящее значение? [3]

Именно такие вопросы и ставятся в моей книге, которая не служит ни учебным пособием по истории новозаветного периода, ни сводкой данных о новозаветной религии. Не исходит она и из воззрения на Новый Завет как на теологическую систему. Как я только что заметил, новозаветные авторы писали для того, чтобы удовлетворить запросам современной им церкви — в той мере, в какой они понимали их нужды. Однако написанное ими не следует воспринимать как ряд произвольных и беспорядочных соображений. За всеми книгами Нового Завета стоитглубокое убеждение, глубокое теологическое убеждение в том, что Бог действовал во Христе. Иными словами, за всеми новозаветными текстами стоит теология.

Мы не в состоянии реконструировать теологии Петра, или Иакова, или даже Павла, ибо мы ни в коей мере не располагаем достаточным материалом для этой цели, у нас нет указания на то, что из написанного им новозаветный автор считает наиболее важным для христианской теологии. Все эти тексты — произведения, созданные применительно к какому-то конкретному случаю, однако они несут теологическую нагрузку, и мы поступаем правильно, принимая всерьез идеи, выражаемые или подразумеваемые ими.

Иная проблема возникает в силу самой сути проекта воссоздания новозаветной теологии. Уильям Вреде много лет назад утверждал, что «название "новозаветная теология" неверно в обеих его частях» [4] , и многие ученые с той поры согласились бы с мнением Вреде. Он отстаивал точку зрения, согласно которой мы должны принимать во внимание не только канонические книги, но и всю раннехристианскую литературу в целом, а также говорил о том, что Новый Завет сосредоточен, скорее, на религии, нежели на теологии. Иными словами, Вреде думал, что предмет, которым занимаются исследователи новозаветной теологии, лучше было бы назвать «раннехристианской историей религии» или «историей ран­нехристианской религии и теологии» [5]

Но действительно ли название «новозаветная теология» неверно во всех отношениях? Конечно, можно реконструировать теологию ранней церкви с учетом всей доступной нам литературы этого периода. Однако церковь всегда отводила каноническим книгам особое место [6] , и я не вижу никаких реальных оснований, в силу которых их нельзя было бы изучать вместе [7] , сделав по поводу других произведений раннехристиан­ской литературы лишь беглые замечания. Церковь всегда считала кано­нические книги «богодухновенными» (как бы это слово ни понимали). Именно на эти, а не какие-либо иные книги христиане ссылаются, когда стремятся установить подлинное христианское учение.