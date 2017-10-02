«Хорошо, что вы верите... А я уже ни во что не верю» — подобную фразу мы слышим все чаще и чаще. Но это кокетливая неправда. Не может человек жить и ни во что не верить. Можно не верить в Бога, в любовь, в справедливость, — но все-таки человек верит, что наступит завтрашний день; верит в себя; верит в отсутствие Бога — хотя никто это отсутствие не доказал: в это надо только верить и не замечать, что веришь в ноль. Но все же: хорошо, что мы верим! Хорошо потому, что мы не просто верим (как делают и прочие лк)ди), но мы знаем определенно и точно, во что мы верим.

Время, в которое мы живем, заставляет многих людей осознать свою веру. Даже перестройка стала выступать как предмет веры. «Я уезжаю потому, что не верю в перестройку», — объясняет гражданин, оформляя визу в ОВИРе. «Мы верим в перестройку!» — написано на транспаранте экологического клуба. Для одних перестройка стала надеждой и смыслом жизни, для других—неудобным камнем, который надо постоянно обходить, для третьих—предметом, о котором часто пишут в газетах. Но во всех случаях к перестройке применяют шкалу: «верю — не верю». Для христианина перестройка не может выступать как предмет веры, ибо он верит в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Наставника и Друга. Кредо христианина определяет не его политическая платформа, а Библия.

На пути к свободе совести

Сост. и общ. ред. Фурмана Д.Е. и о.Марка (Смирнова)

М.: Прогресс, 1989. 496с.

ISBN 5-01-00-2728-3

На пути к свободе совести - Содержание

От составителей

Д. Е. Фурман. Религия, атеизм и перестройка

В. И. Гараджа. Переосмысление

М. И. Одинцов. Путь длиною в семь десятилетий: от конфронтации к сотрудничеству (государственно-церковные отношения в истории советского общества)

М. Г. Михайлов. Наш атеизм и наш гуманизм

Священник Александр Мень. Религия, культ личности и секулярное государство (Заметки историка религии)

Беседа с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием

Беседа с Кириллом, архиепископом Смоленским и Вяземским

А.Р. Бессмертный. Национализм и универсализм в русском религиозном сознании

Священник Глеб Якунин В служении культу (Московская Патриархия и культ личности Сталина)

Валерий Борщев. Возвращение дыхания

Священник Георгий Эделыитейн. Из записок советского священника

С. Б. Филатов. Нужна ли нам внутренняя заграница?

Т. А. Добровольская, А.П. Мастеропуло, М.В. Поддубный. О перспективах возрождения христианской благотворительности

Священник Александр Борисов. Великое поручение

А.В. Антонов. Сторообрядчество и новое мышление

СВ. Санников. Не видим, но верим

А. А. Руденко. Евангельские христиане-баптисты и перестройка в СССР

М. П. Кулаков. Не в бездеятельном ожидании второго пришествия Христа

В. Вебер. Советские немцы: сохранить веру вопреки судьбе

Беседа с председателем Конференции епископов Литовской Католической Церкви архиепископом Каунасским кардиналом Винцентасом Сладкявичюсом

Беседа с председателем литургической комиссии Литовского епископата и главным редактором журнала «Kataliku,pasaulis» («Католический мир») священником Вацловасом Алюлисом

Беседа с пастором Евангелическо-лютеранской Церкви Латвии, настоятелем церкви во имя Мартина Лютера в Лиепае, магистром богословия, членом правления Народного фронта Латвии Юрисом Рубенисом

Абдулгани Абдулла. Мусульмане в условиях гласности, перестройки и нового мышления

В.Г. Садур. Мусульмане в СССР: история и современность

В. Дашевский, В. Чернин, Е. Яглом. Иудаизм в СССР

B.C. Пудов. Кришнаиты в СССР

Б.З. Фаликов. Неомистицизм в СССР

На пути к свободе совести - От составителей

Цель данной книги — ввести читателя в круг разнообразной и сложной проблематики, связанной с положением религии в нашей стране. Сейчас это положение претерпевает значительные изменения, и изначально провозглашенные (но отнюдь не реализованные) нашим государством принципы свободы и отделения религии и церкви от государства постепенно все более претворяются в жизнь. Но для их реализации необходимо всестороннее осмысление и современной ситуации, и ее генезиса. И это осмысление должно быть делом всего общества — и верующих и неверующих.

В книге участвует большой круг авторов, представителей самых разных мировоззрений — от духовенства и мирян разных религий и вероисповеданий до последовательных атеистов. При этом составители стремились избежать характерного для многих публикаций последних лет о проблемах взаимоотношений церкви и государства специфически «парадного» и официального уклона и дать высказаться людям, чей голос совсем не слышен в нашей печати, — рядовым священникам и активным мирянам.

Составители, сами люди разных мировоззрений, не стремились «сгладить» мировоззренческие различия авторов. Естественно, что многие факты атеист и православный, иудаист и мусульманин интерпретируют по-разному. Но читатель убедится, что эти различия в интерпретации в целом не так велики. Мы не ведем на этих страницах мировоззренческого диалога, а в том, что касается поддержки идей перестройки и отношения к принципу свободы совести, мы едины.

Поэтому в книге есть еще и дополнительная цель — она в какой-то мере пытается способствовать сближению людей разных мировоззрений, такому объединению их вокруг общего дела, при котором они не жертвуют своими принципами. Книга не раскрывает, естественно, всех проблем, и в ней нет представителей ряда религий и вероисповеданий, имеющих свои, специфические проблемы. К сожалению, в книге есть и специфически «московский» уклон. Но мы надеемся, что данная книга — не конец, а начало активного диалога в печати представителей разных религий и атеизма.

Составители пользуются случаем поблагодарить всех тех, кто принимал участие в работе над книгой, — членов авторского коллектива и работников издательства. Особенно мы благодарим принимавшего большое и бескорыстное участие в ее подготовке кандидата исторических наук, научного сотрудника Института США и Канады АН СССР Филатова С.Б.