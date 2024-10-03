Наговицын - Пономарева – Симвология

Почему, когда мы говорим о теории и психологии сказки, необходимо учитывать понятие символа? Потому, что именно символичность и метафоричность делают сказку как жанр не просто развлекательной историей. Например, представим себе ситуацию из сказки «Теремок»: казалось бы, кому какое дело до мышки-норушки, лягушки-квакушки и прочих обитателей незатейливого жилища (в ранней народной версии это даже не постройка, а лошадиный череп). Но в сюжете заложен глубокий смысл, который подсознанием воспринимается автоматически через архетипичные образы, даже если сознанию он недоступен. И специалист-сказотерапевт должен понимать семантику персонажей и сюжета, чтобы ориентироваться в восприятии их клиентами.

Добавим, что сами сказкотерапевты нередко понимают и оценивают одну и ту же сказку по-разному в силу личностных особенностей, опыта, культурных традиций и так далее. Поэтому при встрече с одним и тем же клиентом, даже используя одну и ту же методику применительно к одной и той же сказке, они могут прийти к различным оценкам и решениям.

Субъективность в данном случае нельзя устранить полностью, но можно снизить погрешность выводов — при наличии некоего общего критерия и механизма его использования. Таким критерием может являться то, насколько понимание важнейших символов сказки конкретным терапевтом близко общечеловеческому пониманию этих символов. Пониманию, которое в нашем подсознании существует как некая постоянная данность, однако не жестко фиксированная, а составляющая определенный семантический локус1, устроенный достаточно сложно.

Этот локус можно представить в виде облака смысловых значений с более высокой плотностью распределения в центре. Таким образом, речь идет о метафорическом значении символа, имеющем некоторые границы, но не сводимом к чему-то одному (однозначность переводит символ в категорию знака).

Наговицын А.Е., Пономарева В.И. – Симвология - От философских теорий до практики сказкотерапии

М.: Генезис, 2014. — 304 с.— (Сказкотерапия: теория и практика).

ISBN 978-5-98563-310-8

Наговицын А.Е., Пономарева В.И. – Симвология – Содержание

От научного редактора серии 4

Предисловие

От авторов. Для чего сказкотерапевту симвология?

Глава 1. СИМВОЛ И СИМВОЛОГИЯ

1.1. Происхождение символов, их всеобщий и частный характер

1.2. Истоки представлений о символе

Символ как материальный объект или обычай

Символ как связь между явлениями

Символ как обозначение союза

1.3. Обзор определений символа и символогии в современной справочной литературе

Выводы

Глава 2. ИСТОРИЯ СИМВОЛА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН И ЕЕ УРОКИ ДЛЯ СКАЗКОТЕРАПИИ

2.1. Древние корни символа и его влияние на культуру народов

2.2. Символ в древнегреческой философии

Гераклит

Пифагор и пифагорейцы

Ксенофан

Парменид

Зенон

Анаксагор и Демокрит

Сократ

Платон

Аристотель

Философы поздней античности и эллинизма 522.3. Символизм у философов Древнего Рима

Сенека

Марк Аврелий

Плотин

2.4. Символизм раннего христианства

2.5. Средневековье: символика в различных религиях

Монотеизм

Политеизм

Выводы

Глава 3. ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕОРИИ ЗНАКА И СИМВОЛА В НОВОЕ ВРЕМЯ

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Иммануил Кант

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Георг Фридрих Крейцер

Серен Обю Кьеркегор

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц

Эрнст Мах

Чарльз Сандерс Пирс

Фридрих Вильгельм Ницше

Фердинанд де Соссюр

Выводы

Глава 4. УЧЕНИЯ О СИМВОЛЕ И СИМВОЛИЗАЦИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

4.1. Зарубежные исследования

Зигмунд Фрейд

Эдмунд Гуссерль

Анри Бергсон

Джордж Сантаяна

Эрнст Кассирер

Карл Густав Юнг

Эрнест Джонс

Николас Гартман

Хазрат Инайят Хан

Карл Теодор Ясперс

Эдвин Гарригс Боринг

Людвиг Витгенштейн

Мартин Хайдеггер

Ганс-Георг Гадамер

Толкотт Парсонс

Мирча Элиаде

Клод Леви-Стросс

АдамШафф

Ролан Барт

Ариэль Голан

4.2. Отечественные исследования

Алексей Федорович Лосев

Михаил Михайлович Бахтин

Юрий Михайлович Лотман

Мераб Константинович Мамардашвили и Александр Моисеевич Пятигорский

Карен Араевич Свасьян

Марина Николаевна Ересько

Выводы

Глава 5. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ СИМВОЛОГИИ

5.1. Симвология

5.2. Символика и ее направления

5.3. Содержание понятия «символ»

Характерные особенности символа как феномена

Символ как модулятор архетипичности

Структура символа

Основные функции символа

5.4. Отличия символа от смежных категорий и понятий

5.5. Типология символов

Мировоззренческие символы

Символы психических состояний человека, социальных групп ,

Интрапсихические символы

Культурные символы

Коммуникативные символы

Исторические символы

Научные и научно-технические символы

Природные или естественно-природные символы

5.6. Определение понятий «символ», «символическая система», «матрица символов»

5.7. Символизм и символизация

5.8. Принципы и закономерности происхождения и функционирования символа

Послесловие

Библиография