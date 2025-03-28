Найдыш, Вячеслав Михайлович - Мифология - Учебное пособие

Найдыш - Мифология
Термин «миф» в целом ряде отраслей гуманитарного познания, изучающих историю, культуру, язык, искусство, религию, философию, мораль и другие компоненты духовной культуры, принадлежит к числу широко употребляемых понятий. Он прочно вошел также в политическую и повседневную лексику, в научно-популярную и художественную литературу.
Этимологически слово «миф» имеет индоевропейский корень meudh-, mudh-, в седой древности обозначавший «заботиться о чем-то», «иметь в виду что-то», «страстно желать чего-то» и др.1 В дальнейшем число значений этого термина резко возросло. Уже в ранней древнегреческой культуре слово PXTR] приобрело весьма широкий спектр значений. Так, у Гомера «миф» означал мысль, предписание, приказ, совет, назначение, намерение, цель, сообщение, обещание, просьбу, умысел, угрозу, упрек, защиту, похвальбу и даже истинный рассказ, противостоящий вымышленным, и целый ряд других понятий. У Гесиода «миф» — слово, несущее нечто важное, причем это важное может быть ложью, но может быть и истиной.
В эпоху древнегреческой архаики «миф», имеющий целенаправленное духовное воздействие на человека, противопоставлялся «логосу» — некоторой силе, отчужденной от человека, но в конечном счете также способной на него воздействовать2. Корень слова «логос» указывает на значения «избрание», «выделение», «счет». Постепенно термин «миф» все более стал выражать субъективное отношение, человеческую, сознательную интенциональность, а «логос» — объективное отношение, «говорение вещами», а не разумом, сознанием. Впоследствии слово «логос» приобрело значение закона. «Логос» — это и закон бытия, и познавательная способность человека. Логос повсюду — и в объекте, и в субъекте, потому субъект и способен познавать мир.
В дальнейшем в древнегреческой культуре появляется еще больше смысловых и полемических оттенков значения термина «миф»: миф как речь, мнение, полулегендарное предание о жизни предков, боговдохновенная истина, месть убитого убийце, миф как вымысел, воображение, повествовательность вообще, как нечто разумное, и в то же время невразумительное, вздорное, ложь, не внушающий доверия обман, слух и др. В древнегреческом языке существовало, и немало, производных от слова «миф», среди них термин «мифология», который означал изложение мифа, пересказ, беседу, а также совокупность мифов какого-нибудь народа и, кроме того, рассуждения по поводу мифов, их изучение.
Найдыш, Вячеслав Михайлович - Мифология - Учебное пособие
Москва : КНОРУС, 2023. — 430 с. — (Бакалавриат).
ISBN 978-5-406-10773-7
Найдыш, Вячеслав Михайлович – Мифология – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ. МИФОЛОГИЯ КАК НАУКА
Часть первая АНТИЧНЫЕ УЧЕНИЯ О МИФЕ
ГЛАВА 1. АНТИЧНАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МИФА: НАЧАЛО ПУТИ
1.1. Культурный взлет античной цивилизации
1.2. Возникновение античной мифографии
1.3. Первые интерпретации мифа
1.4. От мифографии к истории как науке
ГЛАВА 2. РАННИЕ КОНЦЕПЦИИ МИФОТВОРЧЕСТВА
2.1. Аллегорическая концепция мифа
2.2. Трактовки и оценки мифологии досократиками
2.3. Платон и мифология
2.4. Аристотель о сущности мифа
ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИИ МИФОТВОРЧЕСТВА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА
3.1. Наследие Александра Македонского
3.2. Эпикуреизм: материалистический поворот в учении о мифе
3.3. Философия мифологии стоицизма
3.4. Сущность мифа в трактовке неоплатонизма
Часть вторая ПЕРЕЖИВАНИЕ И ПОНИМАНИЕ МИФА В КУЛЬТУРАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
ГЛАВА 4. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
4.1. Особенности средневековой культуры
4.2. Противоречивость средневекового отношения к мифу
4.3. Средневековье о сущности мифотворчества
ГЛАВА 5. МИФ В КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
5.1. Мировоззренческая революция эпохи Ренессанса
5.2. «Охота на ведьм»
5.3. Ренессанс о природе мифа
Часть третья НАУКА О МИФЕ В ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГЛАВА 6. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
6.1. Идеалы и ценности новоевропейской культуры
6.2. Концепции «естественной религии»
6.3. Духовные ориентиры века Просвещения
ГЛАВА 7. ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ О СУЩНОСТИ МИФА
7.1. Теория мифотворчества Дж. Вико
7.2. Миф сквозь призму идеалов просветительского рационализма
Часть четвертая ИЗУЧЕНИЕ МИФОТВОРЧЕСТВА В ЭПОХУ РОМАНТИЗМА
ГЛАВА 8. МИРОВОЗЗРЕНИЕ РОМАНТИЗМА
8.1. Ценности и идеалы романтизма
8.2. Отношение к мифотворчеству
ГЛАВА 9. РОМАНТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ МИФОТВОРЧЕСТВА
9.1. Миф как символ: Ф. Кройцер
9.2. Философия мифологии Ф. Шеллинга
9.3. Возникновение сравнительно-исторической мифологии
9.4. Начало формирования отечественной науки о мифотворчестве
Часть пятая ТЕОРИИ МИФОТВОРЧЕСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIХ В
ГЛАВА 10. МИФОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ
10.1. От романтизма к реализму
10.2. Миф в зеркале гегельянства
10.3. Мифологический ключ к тайнам истории: И.Я. Баховен
ГЛАВА 11. МИФОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА
11.1. Лингвистическая теория мифа
11.2. Теории «низшей мифологии»
ГЛАВА 12. АНИМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИФА
12.1. Возникновение британской социальной антропологии
12.2. Понятие мифа в концепции анимизма
12.3. Кризис эволюционизма
ГЛАВА 13. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ В XIХ В
13.1. Становление «мифологической школы»: Ф.И. Буслаев
13.2. Развитие лингвистической теории мифа в России
13.3. Восприятие других западных теорий мифа
13.4. Проблема субъекта мифотворчества: А.А. Потебня
13.5. Прорыв в будущее: А.Н. Веселовский
Часть шестая КОНЦЕПЦИИ МИФА В БРИТАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ ХХ В
ГЛАВА 14. МИФ И РИТУАЛ
14.1. «Адвокат дьявола»: Дж.Дж. Фрэзер
14.2. Ритуальные истоки мифа
14.3. От «вторичных источников» к «полевым исследованиям» мифотворчества
ГЛАВА 15. ФУНКЦИОНАЛИЗМ О СУЩНОСТИ МИФА
15.1. Принципы, понятия и представления функционализма: Б. Малиновский
15.2. Прагматическая концепция магии
15.3. Миф как хартия
ГЛАВА 16. МИФ В СВЕТЕ СТРУКТУРАЛИЗМА
16.1. Принципы, понятия и представления структурализма: А.Р. Рэдклифф-Браун
16.2. Миф как соционормативный регулятор
Часть седьмая НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ И НАУКА О СУЩНОСТИ МИФА (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ В.)
ГЛАВА 17. ПСИХОЛОГИЯ И МИФОЛОГИЯ
17.1. Идейно-теоретическая база немецкой мифологии первой половины ХХ в
17.2. Миф как эмоция: В. Вундт
ГЛАВА 18. МИФ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: З. ФРЕЙД
18.1. Бессознательное в структуре психики
18.2. Миф как сон детства народов
ГЛАВА 19. МИФ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: К.Г. ЮНГ
19.1. Природа бессознательного по К.Г. Юнгу
19.2. Теория архетипов
19.3. Миф как символ архетипа
ГЛАВА 20. НЕОКАНТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИФА: Э. КАССИРЕР
20.1. Неокантианский поворот в науке о сущности мифа
20.2. Формообразующий принцип мифотворчества
Часть восьмая ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА О ПРИРОДЕ МИФА
ГЛАВА 21. «МИФОСОЦИОЛОГИЯ»
21.1. «Новая социология»: Э. Дюркгейм
21.2. Социальная детерминация мифосознания
21.3. Л. Леви-Брюль. Теория первобытного мышления
ГЛАВА 22. «МИФОЛОГИКА» К. ЛЕВИ-СТРОСА
22.1. Структурная антропология как мировоззрение и методология
22.2. Логика первобытной мысли
22.3. Формула мифа
Часть девятая НАУКА О МИФЕ В НАЧАЛЕ ХXI В
ГЛАВА 23. ПУТИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О МИФЕ
23.1. На пути к единой теории мифа
23.2. Концептуальные истоки единой теории мифа
ГЛАВА 24. МИФ КАК ФАЗА ПЕРЕХОДА «ОБРАЗ — МЫСЛЬ»
24.1. Генезис мифологического мышления
24.2. Место мифа в логике перехода от образа к мысли
24.3. Личностная модальность мифотворчества
ГЛАВА 25. МИФОТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
25.1. Отечественное неомифотворчество
25.2. Неомифология в динамике культуры
25.3. Реклама и мифотворчество
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
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