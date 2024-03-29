Бадж - Египетские сказки, повести и легенды

Приведенные здесь сказки о чудесах волшебного искусства древних магов взяты из знаменитого папируса, некогда принадлежавшего мисс Весткар, а ныне хранящегося в Британском музее (Р. 3033). Этот папирус был записан профессиональным писцом в эпоху гиксосского владычества в начале II тысячелетия до н.э., возможно, для копирования учениками одной из жреческих школ. Папирус опубликован А. Эрманом («Die Marchen des Papyrus Westcar», 2 Bande. — Berlin, 1890 // Mitteilungen a.d. Oriental, Sammlungen der Konigl. Museum, Vols. V, VI). Повествование адресовано фараону Хуфу — Хеопсу древних греков, строителю величайшей пирамиды в Гизе; однако содержание вводной части не известно, так как начало папируса утрачено.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ, РАССКАЗАННАЯ ЦАРЕВИЧЕМ ДЕДЕФХОРОМ

Первый рассказ был поведан Хеопсу его сыном Дедефхором, который, по-видимому, был мудрым и образованным царевичем, ибо упоминания о нем мы находим в рубриках 30 В, 64, 137 А и 148 Книги мертвых. Ему приписывали нахождение древнейших и наиболее важных глав этого произведения заупокойного культа. Чудо, о котором поведал Дедефхор, было сотворено великим врачом и херихебом (то есть главным жрецом-чтецом и магом) фараона Джосера, Имхотепом1, хотя не известно, в чем конкретно оно заключалось. Рассказ чрезвычайно понравился Хуфу, и он приказал «принести жертву из тысячи хлебов, ста кружек пива и двух мер зерна для духа царя Джосера, правогласного, и заколоть для него одного быка. А также принести один хлеб, один маленький кувшин пива, порцию мяса и меру благовоний для духа Имхотепа».

ЦАРЕВИЧ ХАФРА (ХЕФРЕН)2 РАССКАЗЫВАЕТ ВТОРУЮ ИСТОРИЮ

Царевич Хафра поднялся, чтобы рассказать свою историю, и начал:

— Я поведаю Твоему Величеству об удивительном чуде, совершенном во времена отца Твоего Небка3 на пути следования его к храму Птаха4 в Анх-Тауи5. Когда прибыл Его Величество в Мемфис, принял он главного херихеба Убаонера. А во время этого приема жена Убаонера заметила одного простолюдина, который был в свите царя, и овладела ею великая страсть. Поэтому послала она к нему свою служанку передать ему, чтобы он принарядился и пришел к ней. В то же время она послала ему сундук с богатыми одеяниями и украшениями, и он пришел с ее служанкой.

ПРОСТОЛЮДИН И ЖЕНА УБАОНЕРА ВСТРЕЧАЮТСЯ В САДУ

Когда миновало таким образом много дней, [простолюдин узнал], что у Убаонера есть беседка в саду около озера. И он пригласил [жену] Убаонера, говоря: «Ведь есть же беседка в саду Убаонера, вот и проведем там часок вместе!» И жена Убаонера приказала управляющему, приставленному к озеру: «Вели приготовить для меня беседку, что находится у озера». И [она вышла] и провела там три дня [с простолюдином], и она ела и пила [с ним], пока не зашло [солнце]. Когда же наступил вечер, он пошел и спустился к озеру [в сопровождении служанки. А управляющий все видел и примечал, что творилось у озера].

Бадж, Эрнест А. Уоллес - Египетские сказки, повести и легенды

Пер. с англ. С.В. Архиповой. — М.: Культурный центр «Новый Акрополь», 2009. — 192 с.

ISBN 978-5-901650-44-8

Бадж, Эрнест А. Уоллес - Египетские сказки, повести и легенды - Содержание

I. Удивительные чудеса, совершенные чародеями Древнего царства

II. Жалобы красноречивого крестьянина Хунанупу

III. Повесть о Синухете

IV. Приключения потерпевшего кораблекрушение

V. Сказка о двух братьях

VI. Легенда о том, как богиня-чародейка Исида овладела силой солнечного бога Ра

VII. Повесть об обреченном царевиче

VIII. Путешествия Ун-Амуна в Ливан за кедровыми бревнами для священной барки Амона-Ра

IX. История о том, как бог Хонсу изгнал демона из царевны Бахтана

X. Сатни-Хемуас и мумии

XI. Сатни-Хемуас и его сын Са-Осирис

XII. Хемуас — спаситель Египта

От автора